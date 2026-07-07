Pravin Tarde : ‘मी छाती ठोकून बोलणार..’; हिंदुत्ववादी प्रोपोगंडाच्या आरोपांवर प्रवीण तरडे स्पष्टच बोलले

मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता, लेखक आणि दिग्दर्शक प्रवीण तरडे हे आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या चित्रपटांवर अनेकदा हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा प्रचार केल्याचे आरोप झाले आहेत. मात्र, या आरोपांवर आता प्रवीण तरडे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत सडेतोड उत्तर दिलं आहे.
अलीकडील एका मुलाखतीत प्रवीण तरडे यांना त्यांच्या चित्रपटांमधून हिंदुत्ववादी प्रोपोगांडा पसरवला जात असल्याच्या टीकेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. ‘देऊळ बंद २’ या चित्रपटातील एका संवादाचा संदर्भ देत, “प्रवीण तरडे त्यांच्या सिनेमातून हिंदुत्ववादी अजेंडा पसरवतात का?” असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. यावर त्यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता आपली भूमिका स्पष्ट केली.
प्रवीण तरडेंचे सडेतोड उत्तर
प्रवीण तरडे म्हणाले, “प्रवीण तरडे कोण आहे? हिंदू आहे. मी माझ्या धर्माबद्दल नाही बोलणार तर काय परदेशातून लोक येऊन बोलणार आहेत का? दुसऱ्या धर्माचे लोक येऊन बोलणार का? मी एवढंच सांगितलं की, तुमची-माझी जात बाजूला ठेवून हिंदू म्हणून एकत्र या. यात वाईट काय आहे? म्हणजे जातच पाळायची का? माझ्या धर्माबद्दल मीच बोलणार, अभिमानाने बोलणार. छाती ठोकून, ओरडून-ओरडून बोलणार.”
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ते पुढे म्हणाले, “माझा सिनेमा जगभरात पाहिला जातो. तो वेगवेगळ्या भाषांमध्ये भाषांतरित होतो. त्यातून जगाला हे कळेल की देश बदलत आहे आणि लोकांना जात-पात बाजूला ठेवून एकत्र यायचं आहे. मी हेच म्हणत राहणार, कारण हिंदू हाच माझा धर्म आहे.”
प्रवीण तरडे यांच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, त्यांच्या विधानाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.
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सिनेमाने 100 कोटींचा टप्पा गाठला
‘देऊळ बंद 2’ सिनेमाने 100 कोटींचा टप्पा गाठला आहे. या सिनेमाचे दिग्दर्शन प्रवीण तरडे यांनी केले असून, मुख्य भूमिकेत त्यांची पत्नी स्नेहल तरडे झळकली आहे. स्नेहलने साकारलेल्या पात्राभोवती संपूर्ण कथा फिरते. विशेष म्हणजे, या पात्राची संकल्पना स्वतः स्नेहलनेच प्रवीण यांना सुचवली होती.