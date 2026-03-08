Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
"चाहत्यांनो! काळजी करू नका" External Affair आणि घटस्फोट मुद्द्यावरून चाहत्यांना दुःख, शेवटी विजय म्हणालाच…

विजयने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील समस्यांबद्दल देखील बोलले आणि त्याच्या समर्थकांना त्याच्याबद्दल दुःखी होऊ नये असे आवाहन केले.

Updated On: Mar 08, 2026 | 04:07 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

अभिनेता-राजकारणी विजय गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. पत्नी संगीताने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर सुपरस्टार विजय त्रिशा कृष्णनसोबत एका रिसेप्शनमध्ये दिसला. शनिवारी, टीव्हीके प्रमुख ममल्लापुरम येथे आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या समारंभात उपस्थित होता, जिथे त्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महिलांसाठी विशेष कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली. त्यांच्या भाषणादरम्यान, त्याने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील समस्यांबद्दल देखील बोलले आणि त्याच्या समर्थकांना त्याच्याबद्दल दुःखी होऊ नये असे आवाहन केले.

थलापथी विजय याने महिला दिनानिमित्त एक विशेष भाषण दिले. त्याची पत्नी संगीता सोर्नालिंगम यांच्याशी घटस्फोट आणि त्रिशा यांच्याशी सुरू असलेल्या प्रेमसंबंधांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत तो म्हणाला, “माझ्याभोवती असलेल्या अलिकडच्या समस्यांबद्दल काळजी करू नका.” विजय पुढे म्हणाला की हे मुद्दे कोणाच्याही चर्चेला पात्र नाहीत. भाषणादरम्यान, त्याने चाहत्यांना आश्वासन दिले की ते या बाबी वैयक्तिकरित्या हाताळतील. तो म्हणाला, “हे मुद्दे तुमच्या लक्ष देण्यासारखे नाहीत. मी स्वतः त्यांची काळजी घेईन.” त्याने पुढे म्हटले की त्याला सर्वात जास्त त्रास देणारी गोष्ट म्हणजे त्याचे चाहते त्याच्या वैयक्तिक समस्यांमुळे दुःखी किंवा अस्वस्थ आहेत.

आपल्या भाषणादरम्यान विजय म्हणाला, “अलीकडे काही समस्या आल्या आहेत. मी पाहतोय की तुम्हालाही त्रास होत आहे. तुम्हा सर्वांना दुःखी पाहून मला वाईट वाटतंय. मी माझ्या वैयक्तिक समस्या स्वतः सोडवेन. काळजी करू नका. काळजी करण्यासारखे काहीही नाही. जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे.”

थलापथीचा शेवटचा चित्रपट
विजय त्याच्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात करण्यापूर्वी त्याच्या शेवटच्या चित्रपट “जन नायकन” मध्ये दिसणार आहे. त्याने त्याच्या राजकीय पक्ष, तमिलगा वेत्री कझगम (टीव्हीके) ची स्थापना करण्याची घोषणा केली आणि २०२६ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुका लढवण्याचा त्याचा हेतू व्यक्त केला. जानेवारीमध्ये प्रदर्शित होण्यापूर्वी काही दिवस आधी हा चित्रपट पुढे ढकलण्यात आला होता आणि त्याची रिलीज तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.

Published On: Mar 08, 2026 | 04:07 PM

