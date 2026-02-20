मराठी यूट्यूबर JustNeelThings बाबा झाला हो; भावनिक व्हिडिओ शेअर करत दिली आनंदाची बातमी !

मराठी यूट्यूबर JustNeelThings म्हणजेच नील हे नाव आज सोशल मीडियावर खूप मोठं आहे. आपल्या भन्नाट विनोदामुळे आणि “बाप” हा शब्द सतत वापरणाऱ्या स्टाइलमुळे तो नेहमीच चर्चेत असतो. पण यावेळी त्याने शेअर केलेला व्हिडिओ मात्र पूर्णपणे वेगळा आणि खास होता.
नीलच्या आयुष्यातील नवा टप्पा-नीलने नुकताच एक भावनिक व्हिडिओ शेअर करत सांगितले की तो आता “बाप” झाला आहे. जो नील आपल्या व्हिडिओंमध्ये कायम मस्ती, जोक्स आणि धमाल करताना दिसतो, तो या व्हिडिओमध्ये मात्र खूपच भावूक झालेला दिसला.“बाप” हा शब्द प्रत्येक गोष्टीत वापरणारा नील आज स्वतः बाप झाल्याचा आनंद लपवू शकत नव्हता.
आनंद आणि भावना – दोन्ही एकत्र- नीलला काय प्रतिक्रिया द्यावी हेच कळत नव्हतं. तो कधी हसत होता, कधी डोळ्यांत पाणी येत होतं.“आता टी-शर्ट नाही, झब्बे घालायची वेळ आली,” असं म्हणत त्याने स्वतःच्याच वयाची गंमतही केली. पण त्याच वेळी तो म्हणाला की, “आता मला माझं वय स्वीकारावं लागेल.”घरात मावशी आली तेव्हाही वातावरण खूप भावूक झालं. बाळ रडायला लागलं आणि ते पाहून नीललाही अश्रू अनावर झाले. त्या क्षणातला आनंद, जबाबदारी आणि प्रेम — सगळं काही एकत्र जाणवत होतं.श्रियासाठीही नवा प्रवास-नीलने आपल्या पत्नी श्रिया हिलाही विचारलं की तिला आई झाल्यावर कसं वाटतंय? आता आयुष्य पूर्णपणे बदलणार आहे. दोघांचंही आयुष्य आता त्यांच्या मुलीसाठी असेल, हे त्यांनी मनापासून स्वीकारलं आहे.
मनोरंजनापासून वास्तवापर्यंत-JustNeelThings हा मराठी यूट्यूब विश्वातील मोठं नाव आहे. त्याचे व्हिडिओ नेहमी मनोरंजनाने भरलेले असतात. पण या वेळी तो फक्त एंटरटेनर नव्हता, तर एक भावूक पिता होता.त्याच्या आयुष्यात आता एका नव्या सदस्याची एन्ट्री झाली आहे. त्यामुळे तो खूप आनंदी आहे, पण त्याच वेळी जबाबदारीची जाणीवही त्याला झाली आहे.
नीलसाठी आता पुढचं आयुष्य नक्कीच वेगळं असणार आहे.“बाप” हा शब्द वापरणारा नील आता खरंच बाप झाला आहे — आणि हा क्षण त्याच्यासाठी आयुष्यभर लक्षात राहणारा आहे.
