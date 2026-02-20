Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

मराठी यूट्यूबर JustNeelThings बाबा झाला हो; भावनिक व्हिडिओ शेअर करत दिली आनंदाची बातमी !

Marathi Youtuber Justneelthing Became Father: मराठी यूट्यूबर JustNeelThings ने नुकतीच बाबा झाल्याची आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली. कायम मस्ती आणि विनोदासाठी ओळखला जाणारा नील या वेळी मात्र भावूक झालेला दिसला.

Updated On: Feb 20, 2026 | 12:48 PM
marathi youtuber Justneelthing became father

marathi youtuber Justneelthing became father

Follow Us:
Follow Us:

मराठी यूट्यूबर JustNeelThings म्हणजेच नील हे नाव आज सोशल मीडियावर खूप मोठं आहे. आपल्या भन्नाट विनोदामुळे आणि “बाप” हा शब्द सतत वापरणाऱ्या स्टाइलमुळे तो नेहमीच चर्चेत असतो. पण यावेळी त्याने शेअर केलेला व्हिडिओ मात्र पूर्णपणे वेगळा आणि खास होता.

नीलच्या आयुष्यातील नवा टप्पा-नीलने नुकताच एक भावनिक व्हिडिओ शेअर करत सांगितले की तो आता “बाप” झाला आहे. जो नील आपल्या व्हिडिओंमध्ये कायम मस्ती, जोक्स आणि धमाल करताना दिसतो, तो या व्हिडिओमध्ये मात्र खूपच भावूक झालेला दिसला.“बाप” हा शब्द प्रत्येक गोष्टीत वापरणारा नील आज स्वतः बाप झाल्याचा आनंद लपवू शकत नव्हता.

आनंद आणि भावना – दोन्ही एकत्र- नीलला काय प्रतिक्रिया द्यावी हेच कळत नव्हतं. तो कधी हसत होता, कधी डोळ्यांत पाणी येत होतं.“आता टी-शर्ट नाही, झब्बे घालायची वेळ आली,” असं म्हणत त्याने स्वतःच्याच वयाची गंमतही केली. पण त्याच वेळी तो म्हणाला की, “आता मला माझं वय स्वीकारावं लागेल.”घरात मावशी आली तेव्हाही वातावरण खूप भावूक झालं. बाळ रडायला लागलं आणि ते पाहून नीललाही अश्रू अनावर झाले. त्या क्षणातला आनंद, जबाबदारी आणि प्रेम — सगळं काही एकत्र जाणवत होतं.श्रियासाठीही नवा प्रवास-नीलने आपल्या पत्नी श्रिया हिलाही विचारलं की तिला आई झाल्यावर कसं वाटतंय? आता आयुष्य पूर्णपणे बदलणार आहे. दोघांचंही आयुष्य आता त्यांच्या मुलीसाठी असेल, हे त्यांनी मनापासून स्वीकारलं आहे.

सिनेमागृहात धमाका केल्यानंतर आता “क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम” OTT साठी सज्ज; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

मनोरंजनापासून वास्तवापर्यंत-JustNeelThings हा मराठी यूट्यूब विश्वातील मोठं नाव आहे. त्याचे व्हिडिओ नेहमी मनोरंजनाने भरलेले असतात. पण या वेळी तो फक्त एंटरटेनर नव्हता, तर एक भावूक पिता होता.त्याच्या आयुष्यात आता एका नव्या सदस्याची एन्ट्री झाली आहे. त्यामुळे तो खूप आनंदी आहे, पण त्याच वेळी जबाबदारीची जाणीवही त्याला झाली आहे.
नीलसाठी आता पुढचं आयुष्य नक्कीच वेगळं असणार आहे.“बाप” हा शब्द वापरणारा नील आता खरंच बाप झाला आहे — आणि हा क्षण त्याच्यासाठी आयुष्यभर लक्षात राहणारा आहे.

शिवजयंतीनिमित्त डोंबिवलीत ‘स्वराज्य’ संकल्पनेला मिळाली उभारी; छत्रपतींच्या इतिहासाला साजेसं भव्य शीर्षक गीत रिलीज

Web Title: Marathi youtuber justneelthing became father

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 12:48 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मराठी यूट्यूबर JustNeelThings बाबा झाला हो; भावनिक व्हिडिओ शेअर करत दिली आनंदाची बातमी !

मराठी यूट्यूबर JustNeelThings बाबा झाला हो; भावनिक व्हिडिओ शेअर करत दिली आनंदाची बातमी !

Feb 20, 2026 | 12:48 PM
Brian Bennett : 2026 च्या T20 विश्वचषकाचा असा ओपनर ज्याला कोणत्याही गोलंदाजाला आतापर्यत आऊट करता आले नाही…

Brian Bennett : 2026 च्या T20 विश्वचषकाचा असा ओपनर ज्याला कोणत्याही गोलंदाजाला आतापर्यत आऊट करता आले नाही…

Feb 20, 2026 | 12:45 PM
सिनेमागृहात धमाका केल्यानंतर आता “क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम” OTT साठी सज्ज; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

सिनेमागृहात धमाका केल्यानंतर आता “क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम” OTT साठी सज्ज; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

Feb 20, 2026 | 12:44 PM
Baramati Plane Crash:  ‘ब्लॅक बॉक्स’मधील गुपिते उघड होणार? DFDR डेटा यशस्वीपणे डाउनलोड

Baramati Plane Crash:  ‘ब्लॅक बॉक्स’मधील गुपिते उघड होणार? DFDR डेटा यशस्वीपणे डाउनलोड

Feb 20, 2026 | 12:42 PM
AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू… 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा

AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू… 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा

Feb 20, 2026 | 12:39 PM
हैदराबादातून सुरू झालेला ७०,००० कोटींचा ‘बिर्याणी घोटाळा’ उघड; बिलिंग सॉफ्टवेअर फेरफारातून देशभरात कडक कारवाई

हैदराबादातून सुरू झालेला ७०,००० कोटींचा ‘बिर्याणी घोटाळा’ उघड; बिलिंग सॉफ्टवेअर फेरफारातून देशभरात कडक कारवाई

Feb 20, 2026 | 12:30 PM
Chanakya Niti: जीवनात प्रगती हवी असल्यास या 5 प्रकारच्या लोकांपासून ठेवा अंतर

Chanakya Niti: जीवनात प्रगती हवी असल्यास या 5 प्रकारच्या लोकांपासून ठेवा अंतर

Feb 20, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM