Chanakya Niti: जीवनात प्रगती हवी असल्यास या 5 प्रकारच्या लोकांपासून ठेवा अंतर

आचार्य चाणक्य हे एक महान राजकीय शास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञ होते. त्यांच्या धोरणे शतकानुशतके जुनी आहेत, परंतु ती आजच्या आधुनिक युगातही तितकीच प्रासंगिक आहेत जितकी ती त्यावेळी होती. चाणक्यांनी आपल्या नीतीशास्त्रामध्ये काही विशिष्ट स्वभावाच्या लोकांपासून अंतर राखणे महत्त्वाचे का आहे याचे वर्णन केलेले आहे.
काही विशिष्ट लोकांचा सहवास भविष्य अंधकारमय करू शकतो. चाणक्य यांच्या मते, असे लोक काळाचे शत्रू असतात. कोणत्या प्रकारच्या लोकांपासून अंतर ठेवावे, काय सांगते चाणक्य नीती जाणून घ्या
चाणक्याच्या म्हणण्यानुसार, सर्वात धोकादायक व्यक्ती जी आहे ती प्रत्येक परिस्थितीत फक्त दोष आणि कमतरता पाहते. असे लोक तुमच्या कामगिरीमध्येही दोष शोधतील. त्यांच्यासोबत राहिल्याने तुमची सकारात्मक ऊर्जा कमी होऊ शकते. त्यांच्यासोबत वेळ घालवणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे.
विश्वास हा प्रत्येक नात्याचा पाया असतो. चाणक्यांच्या मते, वारंवार खोटे बोलणाऱ्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवणे ही चांगली कल्पना नाही. अशा लोकांशी संगत केल्याने गंभीर आर्थिक अडचणी येऊ शकतात आणि खोट्या सापळ्यात अडकू शकतात. त्यांच्यासोबत व्यवसाय केल्याने किंवा भागीदारी केल्याने आर्थिक नुकसान होते.
आळस हा माणसाचा सर्वात मोठा शत्रू मानला जातो. चाणक्यांच्या मते, जे कठोर परिश्रम टाळतात ते इतरांनाही मंदावतात. अशा वेळी, जर तुम्ही आळशी व्यक्तीसोबत काम केले तर तुम्हाला त्याच्या वाट्याचे काम करावे लागेल आणि तुम्हाला वेळेवर निकाल मिळणार नाहीत.
काही लोकांना छोट्या छोट्या गोष्टींवरून गोंधळ उडवण्याची प्रवृत्ती असते. चाणक्य नीतीनुसार, तुम्ही अशा लोकांपासून दूर राहावे. भांडखोर व्यक्तीसोबत राहिल्याने तुमची कार्यक्षमता कमी होते.
चाणक्यांच्या मते, ढोंगी मित्रांपासून सावध राहिले पाहिजे. असे लोक तुमच्या खिशात पैसे असेपर्यंतच तुमच्यासोबत राहतात. संकटाच्या वेळी ते तुम्हाला सर्वात आधी सोडून जातात.
सतत निराशा, भीती किंवा अपयशाचीच चर्चा करणारे लोक तुमच्यामधील आत्मविश्वास कमी करू शकतात. अशा लोकांच्या सहवासात राहिल्यास तुमची सकारात्मक ऊर्जा कमी होते आणि प्रगतीचा वेग मंदावतो.
Ans: चाणक्य यांनी रचलेला चाणक्य नीति हा ग्रंथ जीवनातील व्यवहारज्ञान, यश, नातेसंबंध आणि नेतृत्वाबाबत मार्गदर्शन करणारा मानला जातो.
Ans: चाणक्यांच्या मते, व्यक्तीच्या यशात संगतीचा मोठा वाटा असतो. योग्य लोकांच्या सहवासामुळे प्रगती होते, तर चुकीची संगत आयुष्याची दिशा बदलू शकते.
Ans: वाईट संगतीमुळे चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, वेळ आणि ऊर्जा वाया जाऊ शकते तसेच करिअर आणि नातेसंबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.