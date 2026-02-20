Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Ai Impact Expo 2026 Bsnl 5g Service Will Launch In Next 6 Months Know In Details Tech News Marathi

AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू… 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा

BSNL 5G Service Updates: बजेटमध्ये बीएसएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यासाठी करोडो रुपयांच्या फंडची घोषणा केली आहे. सीएमडी रॉबर्ट रवी म्हणाले की, कंपनीने नेटवर्कची गुणवत्ता तपासण्यासाठी टेलिकॉम सर्कलमध्ये टीम तैनात आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 12:39 PM
AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू... 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा

AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू... 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा

Follow Us:
Follow Us:
  • BSNL 5G येतोय! 6 महिन्यांत होणार सॉफ्ट लाँच
  • ईव्हेंटमध्ये सरकारी टेलिकॉम कंपनीने केली घोषणा
  • टेलिकॉममध्ये मोठा ट्विस्ट! BSNL 5G मुळे खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांना बसणार फटका?
सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल यूजर्ससाठी एक आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे. बीएसएनएल 5जी ची प्रतिक्षा लवकरच संपणार आहे. येत्या काही महिन्यांत यूजर्सना बीएसएनएल 5 जी सर्विस वापरण्याचा संधी मिळणार आहे. याबाबत कंपनीने दिल्लीमध्ये आयोजित करणाऱ्या इंडिया एआय इंपॅक्ट समिट 2026 मध्ये घोषणा केली आहे. इंडिया एआय इंपॅक्ट समिट 2026 मध्ये कंपनीचे चेयरमॅन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट रवि यांनी माहिती दिली आहे.

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर

रॉबर्ट रवि म्हणाले आहेत की, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भारतातील आघाडीच्या आणि खाजगी टेलिकॉम कंपन्या एअरटेल, व्हिआय आणि जिओ यांना टक्कर देण्यासाठी सज्ज झाली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच बीएसएनएलने त्यांची स्वदेशी 4G सर्विस संपूर्ण भारतात एकाच वेळी लाँच केली होती. आता कंपनी 5 जी सर्विसवर काम करत असून लवकरच ही सर्विस भारतात लाँच केली जाणार आहे. बीएसएनएल आपल्या यूजर्सना 5जी रेडी सिम कार्ड देत आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

बीएसएनएल 5 जी सर्विसबाबत समोर आली मोठी अपडेट

नवी दिल्ली येथील भारत मंडपममध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या इंडिया एआय इंपॅक्ट समिटमध्ये कंपनीचे चेयरमॅन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट रवि यांनी बीएसएनएल 5 जी सर्विसबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. रॉबर्ट रवि यांनी सांगितलं आहे की, येत्या 6 महिन्यात बीएसएनएल दिल्लीमध्ये त्यांच्या 5G सर्विसचे सॉफ्ट लाँच करणार आहे. कंपनीचे चेयरमॅन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट रवि यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, दिल्ली आणि एनसीआरच्या बीएसएनएल यूजर्सना या वर्षाच्या अखेरपर्यंत 5 जी सर्विसचा वापर करण्याची संधी मिळणार आहे. तथापी, बीएसएनएल 5 जी सर्विस लाँच करणे सध्या सुरु असलेल्या 4G इंफ्रास्ट्रक्चरला अपग्रेड करण्यावर अवलंबून असणार आहे.

खाजगी कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास सज्ज

कंपनीचे चेयरमॅन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट रवि यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, कंपनीचा उद्देश खाजगी टेलिकॉम कंपन्यासोबत होत असलेल्या स्पर्धेत स्वत:ला अधिक मजबूतीमे उभं करणं, असा आहे. सरकार भारत नेट प्रोजेक्टद्वारे, ग्रामीण भागात एज एआय विकसित करत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात हाय-स्पीड इंटरनेट आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल.

AI Impact Expo 2026: एआय भीती नाही तर भविष्य आणि नशीब बदलण्याची संधी… समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन

अलीकडेच सादर करण्यात आलेल्या ट्रायच्या अहवालानुसार, बीएसएनएलने पुन्हा एकदा लाखो यूजर्स जोडण्यात यश मिळवले आहे. सरकारी टेलीकॉम कंपनीच्या नेटवर्क अपग्रेड आणि स्वस्त रिचार्ज प्लॅन्समुळे लाखो यूजर्स कंपनीकडे आकर्षित होत आहेत. वोडाफोन-आइडियाची यूजर्स संख्या सतत कमी होत असून या कंपनीचे यूजर्स वेगवेगळ्या टेलिकॉम ऑपरेटर्समध्ये त्यांचे नंबर पोर्ट करत आहेत. बीएसएनएल यूजर्सची संख्या सध्या सुमारे 10 करोड आहे. 5 जी सर्विस लाँच झाल्यानंतर यूजर्सची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Ai impact expo 2026 bsnl 5g service will launch in next 6 months know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 12:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर
1

AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर
2

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर

AI Impact Expo 2026: AI होणार अधिक शक्तिशाली? मानव मागे पडणार? Dario Amodei यांचा धक्कादायक दावा
3

AI Impact Expo 2026: AI होणार अधिक शक्तिशाली? मानव मागे पडणार? Dario Amodei यांचा धक्कादायक दावा

AI Impact Expo 2026: एआय भीती नाही तर भविष्य आणि नशीब बदलण्याची संधी… समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन
4

AI Impact Expo 2026: एआय भीती नाही तर भविष्य आणि नशीब बदलण्याची संधी… समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू… 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा

AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू… 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा

Feb 20, 2026 | 12:39 PM
हैदराबादातून सुरू झालेला ७०,००० कोटींचा ‘बिर्याणी घोटाळा’ उघड; बिलिंग सॉफ्टवेअर फेरफारातून देशभरात कडक कारवाई

हैदराबादातून सुरू झालेला ७०,००० कोटींचा ‘बिर्याणी घोटाळा’ उघड; बिलिंग सॉफ्टवेअर फेरफारातून देशभरात कडक कारवाई

Feb 20, 2026 | 12:30 PM
Chanakya Niti: जीवनात प्रगती हवी असल्यास या 5 प्रकारच्या लोकांपासून ठेवा अंतर

Chanakya Niti: जीवनात प्रगती हवी असल्यास या 5 प्रकारच्या लोकांपासून ठेवा अंतर

Feb 20, 2026 | 12:30 PM
Froud : कारवाईची भिती दाखवत ज्येष्ठांची फसवणूक; पोलिसांचा गणवेश घातला अन्…

Froud : कारवाईची भिती दाखवत ज्येष्ठांची फसवणूक; पोलिसांचा गणवेश घातला अन्…

Feb 20, 2026 | 12:09 PM
पाकिस्तानच्या कराचीत सिलेंडरचा भीषण स्फोट; मोठ्या स्फोटानंतर तीन मजली इमारतच कोसळली, 16 जणांचा मृत्यू

पाकिस्तानच्या कराचीत सिलेंडरचा भीषण स्फोट; मोठ्या स्फोटानंतर तीन मजली इमारतच कोसळली, 16 जणांचा मृत्यू

Feb 20, 2026 | 12:08 PM
Shillong MP Death: फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

Shillong MP Death: फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

Feb 20, 2026 | 12:01 PM
AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

Feb 20, 2026 | 11:56 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM