AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू... 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर
रॉबर्ट रवि म्हणाले आहेत की, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भारतातील आघाडीच्या आणि खाजगी टेलिकॉम कंपन्या एअरटेल, व्हिआय आणि जिओ यांना टक्कर देण्यासाठी सज्ज झाली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच बीएसएनएलने त्यांची स्वदेशी 4G सर्विस संपूर्ण भारतात एकाच वेळी लाँच केली होती. आता कंपनी 5 जी सर्विसवर काम करत असून लवकरच ही सर्विस भारतात लाँच केली जाणार आहे. बीएसएनएल आपल्या यूजर्सना 5जी रेडी सिम कार्ड देत आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
नवी दिल्ली येथील भारत मंडपममध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या इंडिया एआय इंपॅक्ट समिटमध्ये कंपनीचे चेयरमॅन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट रवि यांनी बीएसएनएल 5 जी सर्विसबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. रॉबर्ट रवि यांनी सांगितलं आहे की, येत्या 6 महिन्यात बीएसएनएल दिल्लीमध्ये त्यांच्या 5G सर्विसचे सॉफ्ट लाँच करणार आहे. कंपनीचे चेयरमॅन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट रवि यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, दिल्ली आणि एनसीआरच्या बीएसएनएल यूजर्सना या वर्षाच्या अखेरपर्यंत 5 जी सर्विसचा वापर करण्याची संधी मिळणार आहे. तथापी, बीएसएनएल 5 जी सर्विस लाँच करणे सध्या सुरु असलेल्या 4G इंफ्रास्ट्रक्चरला अपग्रेड करण्यावर अवलंबून असणार आहे.
कंपनीचे चेयरमॅन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट रवि यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, कंपनीचा उद्देश खाजगी टेलिकॉम कंपन्यासोबत होत असलेल्या स्पर्धेत स्वत:ला अधिक मजबूतीमे उभं करणं, असा आहे. सरकार भारत नेट प्रोजेक्टद्वारे, ग्रामीण भागात एज एआय विकसित करत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात हाय-स्पीड इंटरनेट आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल.
AI Impact Expo 2026: एआय भीती नाही तर भविष्य आणि नशीब बदलण्याची संधी… समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन
अलीकडेच सादर करण्यात आलेल्या ट्रायच्या अहवालानुसार, बीएसएनएलने पुन्हा एकदा लाखो यूजर्स जोडण्यात यश मिळवले आहे. सरकारी टेलीकॉम कंपनीच्या नेटवर्क अपग्रेड आणि स्वस्त रिचार्ज प्लॅन्समुळे लाखो यूजर्स कंपनीकडे आकर्षित होत आहेत. वोडाफोन-आइडियाची यूजर्स संख्या सतत कमी होत असून या कंपनीचे यूजर्स वेगवेगळ्या टेलिकॉम ऑपरेटर्समध्ये त्यांचे नंबर पोर्ट करत आहेत. बीएसएनएल यूजर्सची संख्या सध्या सुमारे 10 करोड आहे. 5 जी सर्विस लाँच झाल्यानंतर यूजर्सची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.