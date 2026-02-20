Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • 70000 Crore Biryani Scam Exposed From Hyderabad Nationwide Crackdown Over Billing Software Manipulation

हैदराबादातून सुरू झालेला ७०,००० कोटींचा ‘बिर्याणी घोटाळा’ उघड; बिलिंग सॉफ्टवेअर फेरफारातून देशभरात कडक कारवाई

हैदराबादमधील काही बिर्याणी रेस्टॉरंट्सच्या नियमित तपासणीतून देशातील मोठ्या करचोरी प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला आहे. बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये फेरफार करून सुमारे ७०,००० कोटी रुपयांची करचोरी झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 12:31 PM
हैदराबादातून सुरू झालेला ७०,००० कोटींचा ‘बिर्याणी घोटाळा’ उघड; बिलिंग सॉफ्टवेअर फेरफारातून देशभरात कडक कारवाई

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • देशात नवीन बिर्याणी घोटाळा समोर आला आहे.
  • ग्राहकांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केल्यानंतर सिस्टममधील बिले डिलीट केली जात होती.
  • अंदाजे १३,००० कोटी रुपयांची बिले हटवण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.
हे प्रकरण एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नाही. हैदराबादी बिर्याणीपासून सुरुवात झाली आणि देशातील सर्वात मोठ्या करचोरीच्या घोटाळ्यांपैकी एकाने संपले. बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये फेरफार करून रेस्टॉरंट्सनी ७०,००० कोटींची करचोरीची घटना उघडकीस आली आहे. सुरूवातीला तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील काही बिर्याणी रेस्टॉरंट्सच्या नियमित तपासणीने तपास सुरू झाला. अधिकाऱ्यांना रेस्टॉरंटमधील लोकांची संख्या आणि त्यांच्या घोषित कमाईमध्ये लक्षणीय तफावत असल्याचा संशय आला. त्यानंतर, देशभरातील अंदाजे १.७७ लाख रेस्टॉरंट्स वापरत असलेल्या डिजिटल बिलिंग सॉफ्टवेअरची तपासणी करण्यासाठी तपासाची व्याप्ती वाढविण्यात आली.

‘फुकटचं खाणं-वीज आणि सायकल…ही कोणती नवी संस्कृती’, Freebies वर CIJ सूर्यकांत यांचा राग अनावर; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावले

ही तर फक्त सुरुवात

अधिकाऱ्याचा असा विश्वास आहे की ह्य ७०,००० कोटी रुपयांची आकडा फक्त एकाच बिलिंग संपिटवेअरच्या बौकशीतून आला आहे. बाजारात असे अनेक संॉफ्टवेअर आहेत. जर त्या सर्वांची चौकशी झाली तर घोटाळा आणखी मोठा असू शकतो. सध्या सरकार आणि तपास संस्था भविष्यात अशा डिजिटल करचोरी रोखण्यासाठी डिजिटल फॉरेन्सिकद्वारे सपूर्ण नेटवर्कची चौकशी करत आहेत.

राज्येः किती चोरी होत होती?

  • आकडेवारीनुसार, एकूण विक्रीच्या अंदाजे एक चतुर्थांश (२५%) रक्कम लपवली जात होती.
  • आघाडीवर कर चुकवेगिरीत कर्नाटक आघाडीवर होता.
  • दुसरे आणि तिसरे तेलंगाणा आणि तामिळनाडू त्यानंतर आले.
  • स्थानिक पातळीवर फयत आंध प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये अंदाजे ५,१०० कोटी किमतीची छुपी विक्री आढळून आली.
  • एक उदाहरण जेव्हा अधिकाऱ्यानी फक्त ४० रेस्टॉस्ट्सची प्रत्यक्ष पडताळणी केली तेक्षा त्यांना ४०० कोटी किमतीची फसवणूक आढळली.
Breaking: बिहार, UP सह १३ राज्यांनंतर आता पूर्ण देशात लागू होणार SIR, निवडणूक आयोगाने सांगितले प्रक्रिया कधी सुरू होणार

पैसे कसे लपवले गेले?

तपासात असे दिसून आले की रेस्टॉरंट मालकांनी ग्राहकांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केली परंतु सिस्टममधील रक्कम बदलली. ग्राहकांनी पैसे दिल्यानंतर, सिस्टममधून बिले हटवली गेली. संपूर्ण भारतात अंदाजे १३,००० कोटी किमतीची बिले डिलीट करण्यात आली. रोख रक्कम ट्रैक करणे कठीण असल्याने, बहुतेक रेस्टॉरंट्सनी त्यांच्या रेकॉर्डमधून रोख रक्कम डिलीट केली.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: 70000 crore biryani scam exposed from hyderabad nationwide crackdown over billing software manipulation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 12:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

I Love You… मेसेज वाचताच रिप्लाय करताय? थांबा, प्रेमाच्या नावाखाली सुरु आहेत हे धोकादायक स्कॅम्स
1

I Love You… मेसेज वाचताच रिप्लाय करताय? थांबा, प्रेमाच्या नावाखाली सुरु आहेत हे धोकादायक स्कॅम्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हैदराबादातून सुरू झालेला ७०,००० कोटींचा ‘बिर्याणी घोटाळा’ उघड; बिलिंग सॉफ्टवेअर फेरफारातून देशभरात कडक कारवाई

हैदराबादातून सुरू झालेला ७०,००० कोटींचा ‘बिर्याणी घोटाळा’ उघड; बिलिंग सॉफ्टवेअर फेरफारातून देशभरात कडक कारवाई

Feb 20, 2026 | 12:30 PM
Chanakya Niti: जीवनात प्रगती हवी असल्यास या 5 प्रकारच्या लोकांपासून ठेवा अंतर

Chanakya Niti: जीवनात प्रगती हवी असल्यास या 5 प्रकारच्या लोकांपासून ठेवा अंतर

Feb 20, 2026 | 12:30 PM
Froud : कारवाईची भिती दाखवत ज्येष्ठांची फसवणूक; पोलिसांचा गणवेश घातला अन्…

Froud : कारवाईची भिती दाखवत ज्येष्ठांची फसवणूक; पोलिसांचा गणवेश घातला अन्…

Feb 20, 2026 | 12:09 PM
पाकिस्तानच्या कराचीत सिलेंडरचा भीषण स्फोट; मोठ्या स्फोटानंतर तीन मजली इमारतच कोसळली, 16 जणांचा मृत्यू

पाकिस्तानच्या कराचीत सिलेंडरचा भीषण स्फोट; मोठ्या स्फोटानंतर तीन मजली इमारतच कोसळली, 16 जणांचा मृत्यू

Feb 20, 2026 | 12:08 PM
Shillong MP Death: फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

Shillong MP Death: फुटबॉल खेळताना लोकसभेतील खासदाराचे निधन, नेमकं काय घडलं?

Feb 20, 2026 | 12:01 PM
AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

AUS vs OMAN : ओमानसमोर आज ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान! लीग सामन्याचा शेवटचा विजय कोणाच्या हाती लागणार?

Feb 20, 2026 | 11:56 AM
राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?

राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?

Feb 20, 2026 | 11:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM