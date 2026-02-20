हैदराबादातून सुरू झालेला ७०,००० कोटींचा ‘बिर्याणी घोटाळा’ उघड; बिलिंग सॉफ्टवेअर फेरफारातून देशभरात कडक कारवाई

‘फुकटचं खाणं-वीज आणि सायकल…ही कोणती नवी संस्कृती’, Freebies वर CIJ सूर्यकांत यांचा राग अनावर; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावले
ही तर फक्त सुरुवात
अधिकाऱ्याचा असा विश्वास आहे की ह्य ७०,००० कोटी रुपयांची आकडा फक्त एकाच बिलिंग संपिटवेअरच्या बौकशीतून आला आहे. बाजारात असे अनेक संॉफ्टवेअर आहेत. जर त्या सर्वांची चौकशी झाली तर घोटाळा आणखी मोठा असू शकतो. सध्या सरकार आणि तपास संस्था भविष्यात अशा डिजिटल करचोरी रोखण्यासाठी डिजिटल फॉरेन्सिकद्वारे सपूर्ण नेटवर्कची चौकशी करत आहेत.
राज्येः किती चोरी होत होती?
पैसे कसे लपवले गेले?
तपासात असे दिसून आले की रेस्टॉरंट मालकांनी ग्राहकांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केली परंतु सिस्टममधील रक्कम बदलली. ग्राहकांनी पैसे दिल्यानंतर, सिस्टममधून बिले हटवली गेली. संपूर्ण भारतात अंदाजे १३,००० कोटी किमतीची बिले डिलीट करण्यात आली. रोख रक्कम ट्रैक करणे कठीण असल्याने, बहुतेक रेस्टॉरंट्सनी त्यांच्या रेकॉर्डमधून रोख रक्कम डिलीट केली.
