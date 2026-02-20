Brian Bennett : 2026 च्या T20 विश्वचषकाचा असा ओपनर ज्याला कोणत्याही गोलंदाजाला आतापर्यत आऊट करता आले नाही…

या टी२० विश्वचषकात झिम्बाब्वेने आतापर्यंत शानदार कामगिरी केली आहे. त्यांनी त्यांच्या गटात अव्वल स्थान पटकावले आणि सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला. त्यांनी ऑस्ट्रेलियाला हरवून त्यांना विश्वचषकातून बाहेर काढले. पण ते अचानक घडले नाही. झिम्बाब्वे ग्रुप बी मध्ये अपराजित राहिला. ऑस्ट्रेलिया व्यतिरिक्त, त्यांनी श्रीलंकेलाही हरवले, ओमानला हरवले आणि आयर्लंडविरुद्धचा संपूर्ण सामना वाया गेला. झिम्बाब्वेच्या संघाने ग्रुप स्टेजमध्ये ज्याप्रमाणे शानदार कामगिरी केली, त्याचप्रमाणे त्यांचा सलामीवीर ब्रायन बेनेटची कामगिरीही चांगली आहे.
या विश्वचषकात आतापर्यंत विरोधी संघाचा कोणताही गोलंदाज त्याला एकदाही बाद करू शकलेला नाही. गुरुवारी कोलंबो येथे झालेल्या त्यांच्या शेवटच्या गट सामन्यात झिम्बाब्वेने श्रीलंकेचा ६ विकेट्सने पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना यजमान संघाने ७ बाद १७८ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात श्रीलंकेने केवळ ४ विकेट्सच्या मोबदल्यात सामना जिंकला. ब्रायन बेनेटने नाबाद ६३ धावा केल्या. जेव्हा बेनेटने अर्धशतक पूर्ण केले तेव्हा त्याने उडी मारली नाही, उडी मारली नाही, गर्जना केली नाही किंवा आनंद साजरा केला नाही. तो फक्त हसला आणि त्याच्या सहकारी फलंदाजाला मिठी मारली. जणू काही प्रभावी कामगिरी आणि विजय ही त्याची सवय होती. या विश्वचषकात बेनेटचे तीन सामन्यांतील हे दुसरे अर्धशतक होते. तो तिन्ही सामन्यांमध्ये नाबाद राहिला.
झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाचा २३ धावांनी पराभव केला. त्या सामन्यात त्याने नाबाद ६४ धावा केल्या. ओमानविरुद्धही तो ४८ धावांवर नाबाद राहिला. जर झिम्बाब्वेला १०४ पेक्षा जास्त धावांचे लक्ष्य दिले असते तर बेनेट त्या सामन्यातही नाबाद अर्धशतक झळकावू शकला असता. बेनेट सध्या या टी-२० विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत सहाव्या क्रमांकावर आहे आणि ते फक्त तीन सामन्यांमध्ये. त्याच्या वरच्या पाचही खेळाडूंनी आणखी एक सामना खेळला आहे, कारण झिम्बाब्वेचा आयर्लंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. एकही चेंडू टाकण्यात आला नाही.
बेनेटने या विश्वचषकात आतापर्यंत तीन सामन्यात १७५ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. तो तिन्ही सामन्यात नाबाद राहिला आणि त्याचा स्ट्राईक रेट १२५ आहे. त्याने या विश्वचषकात एकही षटकार मारला नाही, परंतु २२ चौकार मारले आहेत. फक्त दक्षिण आफ्रिकेच्या एडेन मार्करामने त्याच्यापेक्षा जास्त चौकार मारले आहेत, २४.
48*, 64* and now, 50* Brian Bennett is yet to be dismissed this tournament 🥵 Can he pull off another famous win for 🇿🇼 ?#SLvsZIM #T20WorldCup pic.twitter.com/BSJpyy6ow7 — Cricbuzz (@cricbuzz) February 19, 2026
बेनेटने ५५ टी२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने १७७१ धावा केल्या आहेत. त्याने टी२० मध्ये ११ अर्धशतके आणि एक शतक केले आहे. त्याचा सर्वोच्च धावसंख्या १११ आहे आणि त्याचा स्ट्राइक रेट १४३.१६ आहे. त्याचप्रमाणे, बेनेटने झिम्बाब्वेसाठी ११ कसोटी सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने दोन शतके आणि दोन अर्धशतकांसह एकूण ५०९ धावा केल्या आहेत. त्याने ११ एकदिवसीय सामने देखील खेळले आहेत, ज्यामध्ये एका शतकासह एकूण ३४८ धावा केल्या आहेत.
टी२० विश्वचषकात, झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका गट ब मधून सुपर ८ मध्ये पात्र ठरले आहेत. भारत गट अ मध्ये अव्वल स्थान मिळवून सुपर ८ मध्ये पोहोचला आहे, जिथे त्यांचा सामना इतर गटातील आघाडीच्या संघांशी होईल: दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे.