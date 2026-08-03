Zee Entertainment Share: सेबीच्या कारवाईनंतर झी एंटरटेनमेंटचा शेअर धडाम! 14% हून अधिक घसरण; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

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गेल्या शुक्रवारी ₹११५.४५ वर बंद झालेल्या किमतीच्या तुलनेत, कंपनीचा शेअर दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास BSE वर १४.३ टक्क्यांनी घसरून ₹९८.९५ वर आला. एस्सेल ग्रुपच्या कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जासाठी झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसची हैदराबाद येथील जमीन अनधिकृतपणे गहाण ठेवल्याच्या आरोपावरून, सेबीने शुक्रवारी रात्री उशिरा १५० पानांचा अंतिम आदेश जारी करून कंपनीवर दोन महिन्यांसाठी आणि तिचे मानद अध्यक्ष चंद्र आणि व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोएंका यांच्यावर एका वर्षासाठी प्रतिभूती बाजारातून बंदी घातली आहे. बाजार नियामकाने त्यांच्यावर एकूण ₹१.४८ कोटींचा दंडही ठोठावला आहे.
झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसच्या प्रवर्तकांच्या ₹३,१४४ कोटी उभारण्याच्या योजनेवर नियामक अनिश्चिततेचे सावट आहे. सेबीच्या बंदीनंतर, कंपनी सिक्युरिटीज मार्केटमधून निधी उभारू शकणार नाही. पण झीच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले, “कंपनीचा विश्वास आहे की सेबीच्या आदेशाचा निधी उभारणी प्रक्रियेवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.”
मंजूर अटींनुसार, सदस्यांना वॉरंट इश्यू किमतीच्या २५% रक्कम आगाऊ भरावी लागेल आणि उर्वरित ७५% रक्कम १८ महिन्यांच्या आत रूपांतरण झाल्यावर भरावी लागेल. जर त्या कालावधीत वॉरंट्सचा वापर केला नाही, तर ते कालबाह्य होतील आणि पूर्वी भरलेली कोणतीही रक्कम जप्त केली जाईल.
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