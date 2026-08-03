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Zee Entertainment Share: सेबीच्या कारवाईनंतर झी एंटरटेनमेंटचा शेअर धडाम! 14% हून अधिक घसरण; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

Updated On: Aug 03, 2026 | 07:05 PM IST
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सारांश

Zee Entertainment Share :  'सेबी'ने घेतलेल्या कडक निर्णयामुळे झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसच्याशेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. ट्रेडिंगदरम्यान कंपनीचा शेअर १४ टक्क्यांहून अधिक घसरून सखल पातळीवर पोहोचला. कंपनीतील आर्थिक गैरव्यवहार आणि निधीच्या हेराफेरीच्या आरोपांनंतर गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट पसरली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • सेबीच्या कारवाईनंतर झी एंटरटेनमेंटचा शेअर धडाम!
  • 14% हून अधिक झाली घसरण
  • काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
Zee Entertainment Share: SEBI’ने घेतलेल्या कडक निर्णयामुळे झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसच्या शेअर्समध्ये ( Zee Entertainment Share:  ) मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. ट्रेडिंगदरम्यान कंपनीचा शेअर १४ टक्क्यांहून अधिक घसरला. हैदराबादस्थित कंपनीच्या मालकीच्या जमिनीच्या गहाण प्रकरणी SEBI ने झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसवर दोन महिन्यांसाठी आणि तिचे चेअरमन एमेरिटस सुभाष चंद्र व एमडी आणि सीईओ पुनीत गोएंका यांच्यावर एका वर्षासाठी सिक्योरिटी मार्केटमधून बंदी घातल्यानंतर ही मोठी घसरण पाहायला मिळाली. नेमकं काय आहे हे प्रकरण?

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किंमत ₹१०० च्या खाली घसरली

गेल्या शुक्रवारी ₹११५.४५ वर बंद झालेल्या किमतीच्या तुलनेत, कंपनीचा शेअर दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास BSE वर १४.३ टक्क्यांनी घसरून ₹९८.९५ वर आला. एस्सेल ग्रुपच्या कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जासाठी झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसची हैदराबाद येथील जमीन अनधिकृतपणे गहाण ठेवल्याच्या आरोपावरून, सेबीने शुक्रवारी रात्री उशिरा १५० पानांचा अंतिम आदेश जारी करून कंपनीवर दोन महिन्यांसाठी आणि तिचे मानद अध्यक्ष चंद्र आणि व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोएंका यांच्यावर एका वर्षासाठी प्रतिभूती बाजारातून बंदी घातली आहे. बाजार नियामकाने त्यांच्यावर एकूण ₹१.४८ कोटींचा दंडही ठोठावला आहे.

या योजनेची अनिश्चितता

झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसच्या प्रवर्तकांच्या ₹३,१४४ कोटी उभारण्याच्या योजनेवर नियामक अनिश्चिततेचे सावट आहे. सेबीच्या बंदीनंतर, कंपनी सिक्युरिटीज मार्केटमधून निधी उभारू शकणार नाही. पण झीच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले, “कंपनीचा विश्वास आहे की सेबीच्या आदेशाचा निधी उभारणी प्रक्रियेवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.”

मंजूर अटींनुसार, सदस्यांना वॉरंट इश्यू किमतीच्या २५% रक्कम आगाऊ भरावी लागेल आणि उर्वरित ७५% रक्कम १८ महिन्यांच्या आत रूपांतरण झाल्यावर भरावी लागेल. जर त्या कालावधीत वॉरंट्सचा वापर केला नाही, तर ते कालबाह्य होतील आणि पूर्वी भरलेली कोणतीही रक्कम जप्त केली जाईल.

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Web Title: Zee entertainment share price crashes over 14 percent after sebi ban marathi

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Published On: Aug 03, 2026 | 04:26 PM

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