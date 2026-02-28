Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Prajakta Mali : प्राजक्ता माळीने घेतली कामातून रजा! १५ दिवसांसाठी भक्तीत रंगणार रंग, गुरुभजनी अभिनेत्री दंग

मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी १५ दिवसांसाठी पूर्ण ब्रेक घेऊन अध्यात्मात रमणार आहे. ती सध्या Art of Living International Center येथे असून फोनपासूनही दूर राहणार आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 07:18 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

मराठी सिनेचाहत्यांच्या हृदयावर राज्य करणारी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी आता १५ दिवसांच्या रजेवर जात आहे. ना कोणती शूटिंग, ना कोणते प्रमोशन; ना कोणते Reel आणि नाहीच अभिनय! या १५ दिवसांच्या काळात अभिनेत्री संपूर्णपणे तिच्या चाहत्यांशी तसेच तिच्या कामाशी अंतर ठेवणार आहे आणि या काळात ती पूर्णपणे भक्तीमध्ये रंगणार आहे. हे भक्तिमय रंग अनुभवण्यासाठी अभिनेत्री पुढील 15 दिवसांसाठी तिच्या स्मार्ट फोनपासून अंतर ठेवणार आहे.

अभिनेत्री सध्या बंगळुरू येथील श्री श्री रविशंकर यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग येथे आहे. अभिनेत्रीने या संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये या आश्रमाचे काही दृश्य आहेत तसेच तिने त्यावर एक छोटंसं कॅप्शन दिल आहे. तिने लिहले आहे की, “बाय बाय फोन… पुढच्या १५ दिवसांसाठी”. एकंदरीत ती पुढील १५ दिवसांसाठी जगाशी सगळी नाते तोडून अध्यात्माला प्राथमिकता देणार आहे. तसेच तिने कॅप्शनमध्ये ती सध्या बंगळुरू येथील @artofliving या आश्रमात असल्याचेही नमूद केले आहे. तिथे जाऊन प्राजक्ता पुढील १५ दिवस अध्यात्मात तल्लीन होणार आहे.

काय आहे ‘Art of Living आश्रम’?

नावातच अर्थ दडलाय “जगण्याची कला” या आश्रमात शिकवले जाते. Art of Living International Center हे बेंगळुरूजवळील शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाण आहे. Sri Sri Ravi Shankar यांनी स्थापन केलेले हे आश्रम ध्यान, योग आणि अध्यात्मासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे येणाऱ्यांना मानसिक शांतता, तणावमुक्ती आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते. विशालाक्षी मंटप हे येथील मुख्य आकर्षण असून त्याची रचना अत्यंत सुंदर आहे. येथे विविध कोर्स, सुदर्शन क्रिया आणि आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहेत. शहराच्या गोंधळापासून दूर शांत वातावरणात स्वतःला नव्याने शोधण्यासाठी हे ठिकाण उत्तम मानले जाते.

प्राजक्ता मातीचा ‘देवखेळ’ गाजवतोय OTT

प्राजक्ता माळीची नवी कोरी वेब सिरीज ‘देवखेळ’ सध्या OTT वर गाजत आहे. ही वेब सिरीज मध्यंतरी वादातही सापडली होती परंतु या वेब सिरीजची चर्चाही अफाट आहे आणि प्राजक्ताच्या अभिनयाचे कौतुकही होत आहे.

Published On: Feb 28, 2026 | 07:17 PM

