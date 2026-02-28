PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात महत्वाचा सामना
सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी पाकिस्तानला विजय आवश्यक
आजच्या सामन्यावर पावसाचे सावट
Pakistan Vs Sri Lanka: सध्या टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू आहे. आजचा सामना श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात होणार आहे. आजचा सामना पाकिस्तानसाठी महत्वाचा असणार आहे. पाकिस्तानच्या संघासाठी करो या मरो अशी स्थिती असणार आहे. पाकिस्तानला सेमीफायनलमध्ये जायचे असल्यास आजचा सामना जिंकावा लागणार आहे. श्रीलंका संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानचा संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे.
आता पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजी करावी लागणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी हा सामना अधिक महत्वाचा झाला आहे. सेमीफायनलमध्ये जायचे असल्यास पाकिस्तानला श्रीलंकेला जवळपास 60 ते 70 धावांच्या फरकाने हरवावे लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना मोठी धावसंख्या उभारावी लागणार आहे.
दुसऱ्या इनिंगमध्ये दव येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना सामना जिंकायला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सामना पल्लेकेले येथे खेळवला जाणार आहे. जर हा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर दोन्ही संघांमध्ये एक गुण वाटला जाईल. पाकिस्तानने आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत, त्यापैकी एक गमावला आहे आणि एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. अशा प्रकारे, पाकिस्तानकडे एक गुण आहे. श्रीलंकेने त्यांचे दोन्ही सामने गमावले आहेत. अशा परिस्थितीत, जर पावसामुळे सामना रद्द झाला तर पाकिस्तानला एक गुण मिळेल आणि त्यांचे एकूण दोन गुण होतील. दुसरीकडे, न्यूझीलंडचे तीन गुण आहेत. या आधारावर, न्यूझीलंड उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल.
PAK vs SL : पाकिस्तान-श्रीलंका सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणाला मिळणार सेमीफायनलचे तिकीट? वाचा संपूर्ण समीकरण
टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचा श्रीलंकेविरुद्धचा रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे. पाकिस्तानने आतापर्यंत १७ सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेने १२ सामने जिंकले आहेत. गेल्या सहा टी-२० सामन्यांकडे पाहता, पाकिस्तानला येथेही आघाडी आहे. पाकिस्तानने चार सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेला फक्त दोन सामने जिंकता आले आहेत.