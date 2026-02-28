Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sri Lanka Choose To Bowl First Against Pakistan T20 World Cup 2026

PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

Cricket News: पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सामना पल्लेकेले येथे खेळवला जाणार आहे. जर हा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर दोन्ही संघांमध्ये एक गुण वाटला जाईल.

Updated On: Feb 28, 2026 | 07:03 PM
PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात महत्वाचा सामना 
सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी पाकिस्तानला विजय आवश्यक 
आजच्या सामन्यावर पावसाचे सावट

Pakistan Vs Sri Lanka: सध्या टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू आहे. आजचा सामना श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात होणार आहे. आजचा सामना पाकिस्तानसाठी महत्वाचा असणार आहे. पाकिस्तानच्या संघासाठी करो या मरो अशी स्थिती असणार आहे. पाकिस्तानला सेमीफायनलमध्ये जायचे असल्यास आजचा सामना जिंकावा लागणार आहे. श्रीलंका संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानचा संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे.

आता पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजी करावी लागणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी हा सामना अधिक महत्वाचा झाला आहे. सेमीफायनलमध्ये जायचे असल्यास पाकिस्तानला श्रीलंकेला जवळपास 60 ते 70 धावांच्या फरकाने हरवावे लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना मोठी धावसंख्या उभारावी लागणार आहे.

दुसऱ्या इनिंगमध्ये दव येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना सामना जिंकायला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सामना पल्लेकेले येथे खेळवला जाणार आहे. जर हा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर दोन्ही संघांमध्ये एक गुण वाटला जाईल. पाकिस्तानने आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत, त्यापैकी एक गमावला आहे आणि एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. अशा प्रकारे, पाकिस्तानकडे एक गुण आहे. श्रीलंकेने त्यांचे दोन्ही सामने गमावले आहेत. अशा परिस्थितीत, जर पावसामुळे सामना रद्द झाला तर पाकिस्तानला एक गुण मिळेल आणि त्यांचे एकूण दोन गुण होतील. दुसरीकडे, न्यूझीलंडचे तीन गुण आहेत. या आधारावर, न्यूझीलंड उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल.

PAK vs SL : पाकिस्तान-श्रीलंका सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणाला मिळणार सेमीफायनलचे तिकीट? वाचा संपूर्ण समीकरण

पाकिस्तान-श्रीलंका समोरासमोरचा विक्रम

टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचा श्रीलंकेविरुद्धचा रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे. पाकिस्तानने आतापर्यंत १७ सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेने १२ सामने जिंकले आहेत. गेल्या सहा टी-२० सामन्यांकडे पाहता, पाकिस्तानला येथेही आघाडी आहे. पाकिस्तानने चार सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेला फक्त दोन सामने जिंकता आले आहेत.

Web Title: Sri lanka choose to bowl first against pakistan t20 world cup 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 06:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs WI सामन्याआधी आकडेवारीवर टाका नजर! आकडे पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का…कोणाचं पारडं जड?
1

IND vs WI सामन्याआधी आकडेवारीवर टाका नजर! आकडे पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का…कोणाचं पारडं जड?

कोलकात्यातील हवामानामुळे टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या! पावसामुळे भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता…
2

कोलकात्यातील हवामानामुळे टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या! पावसामुळे भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता…

PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”
3

PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”

IND vs WI: “करो या मरो” सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजने भारताला दिला ‘अल्टीमेटम’, शेफर्डचे मोठे विधान! म्हणाला – आमचे भविष्य…
4

IND vs WI: “करो या मरो” सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजने भारताला दिला ‘अल्टीमेटम’, शेफर्डचे मोठे विधान! म्हणाला – आमचे भविष्य…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!

Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!

Feb 28, 2026 | 06:52 PM
PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

Feb 28, 2026 | 06:46 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

Feb 28, 2026 | 06:42 PM
Indian Motorcycle चे 125 चे वर्धापन दिन! खास Anniversary एडिशन्स केल्या सादर

Indian Motorcycle चे 125 चे वर्धापन दिन! खास Anniversary एडिशन्स केल्या सादर

Feb 28, 2026 | 06:38 PM
Kolhapur News : गाळेधारकांकडे ३५ कोटी थकीत, भाडेवसुलीसाठी मार्ग काढा; महापौरांच्या इस्टेट विभागाला सूचना

Kolhapur News : गाळेधारकांकडे ३५ कोटी थकीत, भाडेवसुलीसाठी मार्ग काढा; महापौरांच्या इस्टेट विभागाला सूचना

Feb 28, 2026 | 06:34 PM
Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे

Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे

Feb 28, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM