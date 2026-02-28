Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!

इस्त्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर कतार, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमीरातसह आखाती देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहेत. तेहरानमध्ये झालेल्या स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील उड्डाणे विस्कळीत झाली आहेत.

Updated On: Feb 28, 2026 | 06:52 PM
Iran-Israel War
  • Iran-Israel Warमुळे जगभरातील उड्डाणे विस्कळीत
  • UAEहवाई क्षेत्र अंशतः राहणार बंद
  • विमानसेवा कधीपर्यंत राहणार बंद ?
Iran-Israel War: इस्त्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर कतार, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमीरातसह आखाती देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहेत. तेहरानमध्ये झालेल्या स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर आणि इस्त्रायलने युद्धाची घोषणा केल्यानंतर जगभरातील उड्डाणे विस्कळीत झाल्यामुळे हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनीही या निर्णयाची पुष्टी केली आहे. जे या प्रदेशातील वाढत्या तणावाचे प्रतिबिंब आहे. इस्त्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणच्या आसपासच्या आखाती देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. कतार, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाची पुष्टी केली. तेहरानमध्ये झालेल्या स्फोटांनंतर आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्धाची घोषणा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

15000% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारा शेअर फुटणार! २ तुकड्यांत होणार विभागणी; होळीनंतर ‘रेकॉर्ड डेट’

UAEहवाई क्षेत्र अंशतः राहणार बंद

UAE नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाने (GCAA) खबरदारीचा उपाय म्हणून UAE हवाई क्षेत्र तात्पुरते आणि अंशतः बंद करण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून सुरक्षा आणि ऑपरेशनल जोखमींचे व्यापक मूल्यांकन केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्रवाशांना अद्यतनांसाठी त्यांच्या विमान कंपन्यांशी संपर्क साधण्याची विनंती करण्यात आली आहे आणि आवश्यक असल्यास निवास आणि इतर मदत देण्याच्या सूचना विमान कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.

कुवेतमध्येही हवाई क्षेत्रावर निर्बंध

कुवेतच्या नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाने प्रादेशिक सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद करण्याची घोषणा केली आहे. ते पुन्हा कधी सुरू होईल याची कोणतीही तात्काळ माहिती दिलेली नाही.

स्फोटांनंतर इराण बंद

तेहरानमध्ये झालेल्या स्फोटांच्या मालिकेनंतर, इराणच्या नागरी विमान वाहतूक संघटनेने 6 तासांसाठी इराणी हवाई क्षेत्र पूर्णपणे बंद करण्याची घोषणा केली. इराणी माध्यमांनी हवाई हल्ले सुरूच ठेवल्याचे वृत्त दिले, तर इस्रायलने इराणविरुद्ध कारवाई सुरू केल्याची पुष्टी केली आहे.

इराकचे हवाई क्षेत्र देखील बंद

इराणवरील हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराकने आपले हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की हवाई क्षेत्र बंद होण्यापूर्वी इराकमधील आकाशातील सर्व हवाई वाहतूक थांबवण्यात आली होती. एर्बिल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सर्व येणारी आणि जाणारी उड्डाणे देखील पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहेत.

रद्द केलेल्या, पुढे ढकललेल्या, वळवलेल्या विमानांची यादी

महायुद्धाचा भडका उडाला आहे. याचा परिणाम सगळ्या क्षेत्रांमध्ये दिसून येत आहे. मुख्य म्हणजे हवाई वाहतूक सेवा ठप्प झाली आहे. त्यात या विमानांचा समावेश आहे. Iberia Express,Virgin Atlantic, Air France, KLM,Wizz Air, Air India,IndiGo,Lufthansa, LOT Polish Airlines,Turkish Airlines, Bulgaria Air, Qatar Airways, Japan Airlines, Oman Air, flydubai, Aegean Airlines, Emirates,Swiss International Air Lines, SpiceJet, British Airways या विमानसेवांची वाहतूक रद्द केली आहे किंवा दुसऱ्या मार्गाने वळवलेली आहे.

बहरीनमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ल्याची बातमी

बहरीनमध्ये, राष्ट्रीय कम्युनिकेशन्स सेंटरने म्हटले आहे की राज्याच्या सीमेबाहेरून केलेल्या हल्ल्यांमध्ये राज्याच्या अंतर्गत स्थळांना लक्ष्य करण्यात आले होते. ते सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटलं आहे. पाचव्या फ्लीट सेवा सुविधेवर क्षेपणास्त्र हल्ला झाल्याची पुष्टीही त्यांनी केली.

निफ्टी 15000पर्यंत कोसळणार! तज्ज्ञांचा मोठा दावा; शेअर बाजारात पुढील २ वर्षे राहणार मोठी घसरण?

Published On: Feb 28, 2026 | 06:52 PM

Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!
Feb 28, 2026 | 06:52 PM

Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!

Feb 28, 2026 | 06:52 PM
PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

Feb 28, 2026 | 06:46 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

Feb 28, 2026 | 06:42 PM
Indian Motorcycle चे 125 चे वर्धापन दिन! खास Anniversary एडिशन्स केल्या सादर

Indian Motorcycle चे 125 चे वर्धापन दिन! खास Anniversary एडिशन्स केल्या सादर

Feb 28, 2026 | 06:38 PM
Kolhapur News : गाळेधारकांकडे ३५ कोटी थकीत, भाडेवसुलीसाठी मार्ग काढा; महापौरांच्या इस्टेट विभागाला सूचना

Kolhapur News : गाळेधारकांकडे ३५ कोटी थकीत, भाडेवसुलीसाठी मार्ग काढा; महापौरांच्या इस्टेट विभागाला सूचना

Feb 28, 2026 | 06:34 PM
‘ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या…’, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वरील वाहतूक कोंडींवर मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय

‘ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या…’, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वरील वाहतूक कोंडींवर मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय

Feb 28, 2026 | 06:21 PM

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM