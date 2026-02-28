Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!

UAE नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाने (GCAA) खबरदारीचा उपाय म्हणून UAE हवाई क्षेत्र तात्पुरते आणि अंशतः बंद करण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून सुरक्षा आणि ऑपरेशनल जोखमींचे व्यापक मूल्यांकन केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्रवाशांना अद्यतनांसाठी त्यांच्या विमान कंपन्यांशी संपर्क साधण्याची विनंती करण्यात आली आहे आणि आवश्यक असल्यास निवास आणि इतर मदत देण्याच्या सूचना विमान कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.
कुवेतच्या नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाने प्रादेशिक सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद करण्याची घोषणा केली आहे. ते पुन्हा कधी सुरू होईल याची कोणतीही तात्काळ माहिती दिलेली नाही.
तेहरानमध्ये झालेल्या स्फोटांच्या मालिकेनंतर, इराणच्या नागरी विमान वाहतूक संघटनेने 6 तासांसाठी इराणी हवाई क्षेत्र पूर्णपणे बंद करण्याची घोषणा केली. इराणी माध्यमांनी हवाई हल्ले सुरूच ठेवल्याचे वृत्त दिले, तर इस्रायलने इराणविरुद्ध कारवाई सुरू केल्याची पुष्टी केली आहे.
इराणवरील हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराकने आपले हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की हवाई क्षेत्र बंद होण्यापूर्वी इराकमधील आकाशातील सर्व हवाई वाहतूक थांबवण्यात आली होती. एर्बिल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सर्व येणारी आणि जाणारी उड्डाणे देखील पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहेत.
महायुद्धाचा भडका उडाला आहे. याचा परिणाम सगळ्या क्षेत्रांमध्ये दिसून येत आहे. मुख्य म्हणजे हवाई वाहतूक सेवा ठप्प झाली आहे. त्यात या विमानांचा समावेश आहे. Iberia Express,Virgin Atlantic, Air France, KLM,Wizz Air, Air India,IndiGo,Lufthansa, LOT Polish Airlines,Turkish Airlines, Bulgaria Air, Qatar Airways, Japan Airlines, Oman Air, flydubai, Aegean Airlines, Emirates,Swiss International Air Lines, SpiceJet, British Airways या विमानसेवांची वाहतूक रद्द केली आहे किंवा दुसऱ्या मार्गाने वळवलेली आहे.
बहरीनमध्ये, राष्ट्रीय कम्युनिकेशन्स सेंटरने म्हटले आहे की राज्याच्या सीमेबाहेरून केलेल्या हल्ल्यांमध्ये राज्याच्या अंतर्गत स्थळांना लक्ष्य करण्यात आले होते. ते सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटलं आहे. पाचव्या फ्लीट सेवा सुविधेवर क्षेपणास्त्र हल्ला झाल्याची पुष्टीही त्यांनी केली.