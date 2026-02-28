Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Tech Tips: गेमिंग -स्ट्रिमिंगमुळे नाही, तर ‘या’ कारणामुळे लवकर संपते फोनची बॅटरी! वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात

तुम्हाला देखील असंच वाटतं का की तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी गेमिंग आणि स्ट्रिमिंगमुळे संपतेय? पण तसं नाही. स्मार्टफोनची बॅटरी संपण्यामागे अनेक कारणं आहेत. याच काही कारणांबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Updated On: Feb 28, 2026 | 07:09 PM
  • फोनची बॅटरी पटकन का संपते? गेमिंग नाही, तर हेच आहे खरं कारण
  • फोनची बॅटरी झपाट्याने डिस्चार्ज होते? यामागचं खरं कारण जाणून थक्क व्हाल
  • फोनची बॅटरी का टिकत नाही? कारण ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल
स्मार्टफोन खरेदी करताना त्याच्या इतर फीचर्ससोबत बॅटरीवर देखील लक्ष दिले जाते. स्मार्टफोनची बॅटरी जितकी पावरफुल असेल तितका जास्त वेळ स्मार्टफोनचा वापर केला जाऊ शकतो. पण बऱ्याच वेळा असं होतं की आपल्या स्मार्टफोनची बॅटरी आपोआप संपू लागते. बॅटरी अचानक का संपते, याचं कारण अनेक यूजर्सना माहिती नसते. बॅटरी संपण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जागा. तुम्ही कोणत्या जागेवर बसून स्मार्टफोनचा वापर करत आहात, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण जागेचा परिणाम स्मार्टफोनच्या बॅटरीवर होतो.

Upcoming Smartphones: आता राडा तर होणारच… Nothing पासून iPhone पर्यंत, मार्च महिन्यात एंट्री करणार हे स्मार्टफोन्स

जर तुम्ही अशा ठिकाणी बसला आहात जिथे मोबाईल नेटवर्क कमजोर आहे तर अशावेळी तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी जास्त खर्च होईल. मात्र जर तुम्ही अशा ठिकाणी बसला असाल जिथे पावरफुल नेटवर्क आहे तर बॅटरी कमी खर्च होते. जेव्हा नेटवर्क कव्हरेज कमी किंवा अस्थिर असते, तेव्हा फोन कनेक्शन राखण्यासाठी फोनला जास्त बॅटरी वापरावी लागते.

गेमिंग-स्ट्रीमिंग नाही, या कारणांमुळे संपते स्मार्टफोनची बॅटरी

जेव्हा स्मार्टफोनची बॅटरी कमी होऊ लागते, तेव्हा लोकं वेगवेगळे उपाय करतात. जसे फोनची ब्राइटनेस कमी करतात, अ‍ॅप्स बंद करतात, फोनमधील पावर सेवर मोड ऑन करतात. पण खरंच याचा परिणाम होतो का? जर तुम्ही अशा ठिकाणी असाल जिथे नेटवर्क कमजोर आहे, तर या ट्रिक्स फायदेशीर ठरणार नाहीत. तुमचा फोन सतत मोबाईल नटवर्कच्या शोधात असतो आणि मोबाईल नेटवर्कसोबत कनेक्ट राहण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असतो. याच कारणांमुळे स्मार्टफोनची बॅटरी संपते. तुम्ही अशा ठिकाणी असाल जिथे नेटवर्क कमकुवत आहे आणि तुम्ही फोनचा वापर देखील करत नसाल. मात्र तरी देखील अशावेळी तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी संपणार आहे.

नेटवर्क शोधताना बॅटरी खर्च होते

जर तुम्ही अशा भागात असाल जिथे नेटवर्क कमजोर आहे, तर तुमचा फोन जवळील टॉवरसोबत कनेक्ट होण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. यामुळे एक्स्ट्रा हीट जनरेट होते आणि तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी लवकर डिस्चार्ज होते. तर स्टेबल नेटवर्क असलेल्या ठिकाणी फोनला डेटा ट्रांसमिट करण्यासाठी जास्त बॅटरी खर्च करावी लागत नाही. याच कारणामुळे तुमच्या फोनला सिग्नल शोधावे लागत नाही. म्हणूनच पूर्ण नेटवर्क कव्हरेज असताना फोनची बॅटरी जास्त काळ टिकते.

BGMI प्लेअर्ससाठी परफेक्ट! हे आहेत 50 हजारांहून कमी किंमतीत बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणी अशी वाचवा स्मार्टफोनची बॅटरी

जर तुम्ही अशा ठिकाणी असाल जिथे स्मार्टफोनला नेटवर्क नाही, तर अशावेळी तुम्ही एयरप्लेन मोड ऑन करू शकता. यामुळे फोनच्या सिस्टीमला नेटवर्क शोधण्याचा प्रयत्न करण्यापासून रोखले जाईल, ज्यामुळे बॅटरीचा वापर कमी होईल. गरज पडल्यास तुम्ही मॅन्युअली वाय-फाय किंवा कॉलिंग सक्षम करू शकता.

Published On: Feb 28, 2026 | 07:09 PM

