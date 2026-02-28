Kara Release Date: धनुषच्या ‘Kara’ चित्रपटाच्या रिलीज संदर्भात मोठी अपडेट, पुढील महिन्यात ‘या’ तारखेला होणार प्रदर्शित

“तेरे इश्क में” या बॉलीवूड चित्रपटातील भूमिकेसाठी कौतुकास्पद कामगिरी करणारा धनुष आता त्याच्या नवीन चित्रपटासाठी चर्चेत आहे. निर्मात्यांनी विघ्नेश राजा दिग्दर्शित अभिनेत्याच्या आगामी “कारा” चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर केली आहे. हा चित्रपट पुढील महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे.
“कारा” च्या निर्मात्यांनी घोषणा केली आहे की हा अॅक्शन एंटरटेनर चित्रपट ३० एप्रिल २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल. इशारी के. गणेश यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. हा चित्रपट त्यांच्या वेल्स फिल्म इंटरनॅशनल या निर्मिती संस्थेच्या अंतर्गत तयार करण्यात आला आहे.
“जर मला माझ्या स्वप्नातील प्रकल्प म्हणून एका गोष्टीचे नाव द्यायचे असेल तर ते निश्चितच अभिनेता धनुषसह ‘वाडा चेन्नई २’ असेल,” असे निर्माते इशारी के गणेश यांनी वेल्स विद्यापीठात आयोजित दोन दिवसांच्या सांस्कृतिक महोत्सवात सांगितले. या महोत्सवात धनुषचा आगामी ‘कारा’ हा चित्रपट देखील आहे, जो ३० एप्रिल रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. गणेश हे विद्यापीठाचे संस्थापक आणि कुलपती देखील आहेत.
View this post on Instagram
Bigg Boss Marathi 6: शॉकिंग Eviction! ‘या’ स्पर्धकाचा प्रवास संपला, नाव आधीच आलं समोर, घरातून कोण बाहेर गेलं? जाणून घ्या…
चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी यावर्षी पोंगलच्या दिवशी चित्रपटाचे शीर्षक शेअर केले. त्यांनी चित्रपटाचे एक पोस्टर देखील रिलीज केले, ज्यामध्ये धनुष एका तीव्र लूकमध्ये आहे. पोस्टरवर लिहिले होते, “कधीकधी धोकादायक असणे हा जगण्याचा एकमेव मार्ग असतो.”
“कारा”, पूर्वी #D54 म्हणून ओळखला जाणारा चित्रपट, ममिता बैजू मुख्य भूमिकेत आहे. या चित्रपटात दिग्दर्शक के.एस. रविकुमार, जयराम, सूरज वेंजारामूडू, करुणास आणि पृथ्वी पंडिराज यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
‘Dhurandhar 2’ ब्लॉकबस्टर होईल का? यामी गौतमच्या रिऍक्शनने वाढल्या प्रेक्षकांच्या अपेक्षा, आदित्य धरबद्दल केलं मोठं विधान