Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Satrangi – Badle Ka Khel : ‘सतरंगी – बदले का खेल’चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित; सूड, सत्ता आणि दुहेरी आयुष्याची थरारक कथा

‘सतरंगी – बदले का खेल’ या आगामी हिंदी मूळ मालिकेचा ट्रेलर ZEE5 ने प्रदर्शित केला आहे. Jai Basantu Singh दिग्दर्शित आणि RND Films LLP निर्मित ही मालिका 22 मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 04:15 PM
Satrangi – Badle Ka Khel : ‘सतरंगी – बदले का खेल’चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित; सूड, सत्ता आणि दुहेरी आयुष्याची थरारक कथा

Satrangi – Badle Ka Khel : ‘सतरंगी – बदले का खेल’चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित; सूड, सत्ता आणि दुहेरी आयुष्याची थरारक कथा

Follow Us:
Follow Us:

Satrangi – Badle Ka Khel ही आगामी हिंदी मूळ वेब मालिका सध्या चर्चेत आली असून, नुकताच तिचा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. ग्रामीण उत्तर प्रदेशातील सरंजामशाही, जातीभेद, सत्ता संघर्ष आणि सूड यांच्या गुंतागुंतीवर आधारित असलेली ही मालिका प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा आणि थरारक अनुभव घेऊन येणार आहे. ही मालिका Jai Basantu Singh यांनी दिग्दर्शित केली असून, RND Films LLP यांनी निर्मिती केली आहे. ही मालिका 22 मे रोजी ZEE5 वर प्रदर्शित होणार आहे.

अंशुमन पुष्कर, कुमुद मिश्रा आणि महवश यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण भागातील सरंजामी परिस्थितीवर आधारित ‘सतरंगी-बदले का खेल’ या हिंदी मूळ नाट्य मालिकेचा ट्रेलर ZEE5ने प्रदर्शित केला आहे. जय बसंतू सिंह दिग्दर्शित आणि आरएनडी फिल्म एलएलपी निर्मित ही मालिका 22 मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

तेजश्री प्रधान आणि राकेश बापटचं लग्न ? अभिनेत्याने सांगितला तो किस्सा म्हणाला नातेवाईक देखील….

सतरंगी – बदले का खेल कशाविषयी आहे?

सतरंगी-बदला का खेल मध्ये लौंडा नाच कलाकाराचा मुलगा म्हणून अपमान आणि मौनाच्या सावलीत वाढलेला बबलू महतो (अंशुमन पुष्करने साकारलेला) ही व्यक्तिरेखा दिसते. जाती आणि सत्तेने विभागलेल्या सरंजामी जगात वाढलेल्या बबलूला कळते की अस्तित्व हे सामर्थ्यात नसून सत्ता कशी चालते हे समजून घेण्यात आहे. बबलू आणि लल्ली म्हणून दुहेरी जीवन जगताना, तो दोन विरोधी जगांचा वेध घेण्यास सुरुवात करतो, एक नियंत्रणाचे आणि एक कामगिरीचे! तो काळजीपूर्वक सिंह आणि पांडे या दोन प्रबळ कुटुंबांमधील धोकादायक खेळाला गती देतो. सूड म्हणून जे सुरू झालेल्या प्रकाराचे रूपांतर लवकरच प्रतिष्ठा, प्रवेश आणि नियंत्रणासाठीच्या मोठ्या लढाईत होते.

‘सतरंगी – बदले का खेल’ हटके का ठरते – ग्रामीण उत्तर प्रदेशच्या सरंजामशाहीच्या राजकारणावर आधारित एक विविध पैलू असलेले हे सत्ता नाटक आहे. सांस्कृतिक सादरीकरण आणि सामाजिक अस्तित्व दोन्ही म्हणून लौंडा नाचाचा शोध यातून बघायला मिळतो. लक्षवेधी दुहेरी ओळख असलेल्या नायकावर केंद्रित – बबलू आणि लाली यांचा भूमिका प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेणार. प्रतिष्ठा, जात, नियंत्रण आणि भावनिक संघर्ष तपासण्यासाठी सूडाच्या पलीकडे झेप यातून अनुभवयाला मिळणार.

सतरंगी – बदले का खेल’मधील लौंडा नाच’बद्दल – त्याच्या मुळाशी, सतरंगी-बदला का खेल हा लौंडा नाच या पारंपरिक उत्तर भारतीय लोककला प्रकारातून आला आहे, जिथे पुरुष सामुदायिक उत्सवांमध्ये महिलांच्या पोशाखात सादरीकरण करतात. कलाकार वेगळ्या लिंग ओळखीचे चित्रण करत नाहीत, तर ग्रामीण भारतातील पिढ्यानुपिढ्या अस्तित्वात असलेली सांस्कृतिक सादरीकरण परंपरा पुढे नेणारे सामान्य पुरुष आहेत. या मालिकेत,लौंडा नाच सांस्कृतिक संदर्भांच्या पलीकडे जाऊन अत्यंत असमान समाजात ओळख, प्रतिष्ठा, पुरुषत्व आणि अस्तित्व शोधण्यासाठी एक दृष्टीकोन बनतो, ज्यामुळे क्वचित दिसणारे जग संवेदनशीलता, मानवता आणि सखोलतेने जिवंत होते.

दिग्दर्शक जय बसंतू सिंह म्हणाला ‘सतरंगी-बदले का खेल’ या कलाकृतीचा गाभा अशा एका माणसाबद्दल आहे, ज्याला हे समजते की व्यवस्था केवळ बळजबरीनेच मोडल्या जात नाहीत, तर त्यामध्ये कसे डावपेच खेळायचे हे शिकूनच मोडल्या जातात. दोन ओळखी असलेल्या बबलूचा प्रवास त्याला अशा जगात प्रवेश करण्यास अनुमती देतो जे अन्यथा दुर्लक्षित राहिलेले असते आणि हाच त्याच्या खेळाचा पाया बनतो. ही मालिका सूड उगवण्याचा शोध घेते, होय, परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ती शक्ती शोधते, ती कोण धारण करते.

बबलू महतो साकारणारा अंशुमन पुष्कर म्हणाला “बबलू हा एक इसम; ज्याने आपले आयुष्य अदृश्य, दुर्लक्षित आणि कमी लेखण्यात घालवले आहे. परंतु त्या मौनाखाली त्याच्या सभोवतालच्या जगाची अविश्वसनीय तीक्ष्ण समज आहे. बबलू आणि लल्ली म्हणून जगण्याचे दुहेरी अस्तित्व त्याची सर्वात मोठी ताकद बनते. कारण तो शक्ती आणि कामगिरी या दोन्हींच्या जागेतून पुढे जाणे शिकतो. सतरंगी-बदले का खेल हा केवळ भावनिकदृष्ट्या तीव्र नसून मानसिकदृष्ट्या देखील विविधांगी आहे आणि प्रेक्षक ZEE5 वर हा प्रवास कधी पाहतील हे बघण्याकरिता मी उत्सुक आहे.” ZEE5 च्या माध्यमातून सूड, नाटक आणि मनोरंजनाच्या या अस्सल दुनियेत प्रवेश करू शकता.

Shubh Shravani Marathi Serial: ‘शुभ श्रावणी’मध्ये मोठा ट्विस्ट! श्रावणी मृत्यूशी झुंजणार; शुभ करणार प्रेमाची कबुली

Web Title: Satrangi badle ka khel zee5 trailer released rural up drama news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 04:15 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satrangi – Badle Ka Khel : ‘सतरंगी – बदले का खेल’चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित; सूड, सत्ता आणि दुहेरी आयुष्याची थरारक कथा

Satrangi – Badle Ka Khel : ‘सतरंगी – बदले का खेल’चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित; सूड, सत्ता आणि दुहेरी आयुष्याची थरारक कथा

May 12, 2026 | 04:15 PM
Bhandara News: परीक्षेला जात असताना विद्यार्थ्यावर बिबट्याचा जीवघेणा हल्ला; मृत्यूच्या जबड्यातून थोडक्यात बचावला!

Bhandara News: परीक्षेला जात असताना विद्यार्थ्यावर बिबट्याचा जीवघेणा हल्ला; मृत्यूच्या जबड्यातून थोडक्यात बचावला!

May 12, 2026 | 04:14 PM
अश्लीलतेचा कळस! भर मॅचमध्ये ‘तो’ इशारा करणे Tim David ला पडले महागात; पहा Viral Video

अश्लीलतेचा कळस! भर मॅचमध्ये ‘तो’ इशारा करणे Tim David ला पडले महागात; पहा Viral Video

May 12, 2026 | 03:59 PM
8 लाखांच्या बजेटमध्ये येणार Tata Kuno EV? दमदार रेंजसह Creta आणि Nexon ला देणार टक्कर

8 लाखांच्या बजेटमध्ये येणार Tata Kuno EV? दमदार रेंजसह Creta आणि Nexon ला देणार टक्कर

May 12, 2026 | 03:56 PM
Devendra Fadnavis News: राज्यातील १२ मंत्र्यांचा जपान दौरा रद्द! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Devendra Fadnavis News: राज्यातील १२ मंत्र्यांचा जपान दौरा रद्द! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 12, 2026 | 03:47 PM
UPSC Recruitment: यूपीएससीकडून विविध मंत्रालयांतील पदांसाठी भरती;अर्ज कसा आणि कुठे करायचा पहा एका क्लिकवर..

UPSC Recruitment: यूपीएससीकडून विविध मंत्रालयांतील पदांसाठी भरती;अर्ज कसा आणि कुठे करायचा पहा एका क्लिकवर..

May 12, 2026 | 03:45 PM
LPG सबसिडीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय? आता ‘इतकं’ उत्पन्न असणाऱ्यांना स्वस्त Cylinder मिळणार नाही?

LPG सबसिडीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय? आता ‘इतकं’ उत्पन्न असणाऱ्यांना स्वस्त Cylinder मिळणार नाही?

May 12, 2026 | 03:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

May 11, 2026 | 08:13 PM
Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

May 11, 2026 | 08:09 PM
Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

May 11, 2026 | 08:01 PM
Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

May 11, 2026 | 07:57 PM
Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

May 11, 2026 | 07:35 PM
Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

May 11, 2026 | 07:19 PM
Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

May 11, 2026 | 05:19 PM