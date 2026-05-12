Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Tejashree Pradhan And Rakesh Bapat Marriage Clarifying Themthe Actor Put An End To The Rumors

तेजश्री प्रधान आणि राकेश बापटचं लग्न ? अभिनेत्याने सांगितला तो किस्सा म्हणाला नातेवाईक देखील….

बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सिझनमधला अभिनेता राकेश बापट हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. याच कारण देखील तितकंच विशेष आहे. राकेशने त्याच्या लग्नाबाबतचा एक किस्सा सांगितला तो किस्सा म्हणजे राकेश आणि तेजश्री प्रधानच्या लग्नाचा.

Updated On: May 12, 2026 | 03:40 PM
तेजश्री प्रधान आणि राकेश बापटचं लग्न ? अभिनेत्याने सांगितला तो किस्सा म्हणाला नातेवाईक देखील….
Follow Us:
Follow Us:
  • तेजश्री प्रधान आणि राकेश बापटच्या लग्नाची अफवा;
  • अभिनेत्याने सांगितला तो किस्सा म्हणाला…
 

Tejashri Pradhan And Rakesh Bapat Marriage: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सिझनमधला अभिनेता राकेश बापट हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. याच कारण देखील तितकंच विशेष आहे. राकेशने त्याच्या लग्नाबाबतचा एक किस्सा सांगितला तो किस्सा म्हणजे राकेश आणि तेजश्री प्रधानच्या लग्नाचा. अभिनेत्याने लग्नाबाबतचं स्पष्टीकरण देत या सगळ्याला पूर्ण विराम दिला आहे.

हिंदी सिनेविश्वात झळकल्यानंतर राकेशने मराठीत पुन्हा काम करायला सुरुवात केली. नवरी मिळे हिटलरला मालिका केल्यानंतर तो पुन्हा दिसला ते बिग बॉसच्या सहाव्या सिझनमध्ये. या रियालिटी शोचा राकेश उपविजेता ठरला असून आजही त्याला चाहत्यांकडून भरभरुन प्रेम मिळतं. नुकतच राकेशने एका मुलाखतीत त्याच्या लग्नाचा किस्सा सांगितला आहे.

राकेशच्या बहिणीला तिच्या मैत्रिणीने एक रिल पाठवली होती. त्यात असं सांगितलं होतं की, राकेश आणि तेजश्री प्रधान मे महिन्यात लग्न करणार आहे. हा रिल पाठवला तेव्हा राकेश बिग बॉसमध्ये होता. हे रिल पाठवल्यावर राकेशच्या बहिणीला तिच्या मैत्रिणीने विचारलं की हे खरं आहे का ? अनेक नातेवाईंकांचे फोनवर फोन येत होते की, लग्नाची तारिख देखील काढलीत आणि आम्हाला सांगितलं पण नाही ? खूप जणांनी असं देखील विचारलं की हे खरं आहे का ? तर काहींनी असं देखील म्हटलं की ही सून चालेल आम्हाला. असा मजेशीर किस्सा मुलाखतीत सांगतिला. या लग्नाच्या अफवांमुळे आम्हाला खूप जणांचे फोन आले.

राकेश पुढे असंही म्हणतो की, हे सगळं होत होतं त्यावेळी मी बिग बॉसच्या घरात होतो. जेव्हा माझ्या बहिणीने मला हे सांगितलं तेव्हा मला असं वाटलं की हे काय मध्येच. पण या सगळ्या अफवा होत्या हे राकेशने सांगितलं आणि सोशल मीडियावर होणाऱ्या चर्चांना पुर्णविराम दिला.

Shubh Shravani Marathi Serial: ‘शुभ श्रावणी’मध्ये मोठा ट्विस्ट! श्रावणी मृत्यूशी झुंजणार; शुभ करणार प्रेमाची कबुली

राकेश बापट कधी वैयक्तिक तर कधी करिअरमुळे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने कायमच चर्चेत असतो. राकेशचं पहिलं लग्न 2011 साली झालं होतं पण 2019 मध्ये त्याने पत्नी रिद्धी डोगराबरोबर घटस्फोट घेतला. जेव्हा राकेश बिग बॉसच्या घरात होता त्यावेळी त्याच्या एक्स पत्नीने त्याला शुभेच्छा दिल्या होत्या. तिचा तो व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल देखील झाला होता.

Detective Dhananjay : थरार, कुतूहल आणि शिस्तबद्ध शूटिंग; मराठी OTT मालिकेबद्दल दिग्दर्शकाचे खुलासे

Web Title: Tejashree pradhan and rakesh bapat marriage clarifying themthe actor put an end to the rumors

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tejashree Pradhan: स्वानंदीचा भाबडेपणा जपून साकारला ‘ड्रंक सीन’ तेजश्री प्रधान सांगतिला शुटींगचा ‘तो’ किस्सा
1

Tejashree Pradhan: स्वानंदीचा भाबडेपणा जपून साकारला ‘ड्रंक सीन’ तेजश्री प्रधान सांगतिला शुटींगचा ‘तो’ किस्सा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

May 18, 2026 | 10:32 AM
Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 10:32 AM
Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

May 18, 2026 | 10:30 AM
IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

May 18, 2026 | 10:30 AM
Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

May 18, 2026 | 10:16 AM
Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

May 18, 2026 | 09:49 AM
Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

May 18, 2026 | 09:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM