  • Bhandara News Leopard Launches Deadly Attack On Student While He Was Heading To Exam Narrowly Escapes The Jaws Of Death

Bhandara News: परीक्षेला जात असताना विद्यार्थ्यावर बिबट्याचा जीवघेणा हल्ला; मृत्यूच्या जबड्यातून थोडक्यात बचावला!

भंडाऱ्यात अंतिम वर्षाची परीक्षा देण्यासाठी जात असलेल्या विद्यार्थ्यावर बिबट्याने हल्ला केला. दुचाकीवरून पडल्याने बिबट्या पळून गेला. विद्यार्थी बचावला, मात्र परीक्षा चुकल्याने वर्ष वाया जाण्याची भीती आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 04:14 PM
crime
  • राजापूर तलावाजवळ विद्यार्थ्यावर बिबट्याने अचानक हल्ला केला.
  • दुचाकी कोसळल्याच्या आवाजाने बिबट्या जंगलात पळून गेला.
  • विद्यार्थी जखमी झाला असून परीक्षा चुकल्याने शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती आहे.
भंडारा: भंडारा जिल्ह्यातून एक थरकाप उडवणारी घटना समोर आली आहे. तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा देण्यासाठी जाणाऱ्या एका विद्यार्थ्यावर वाटेत दबा धरून बसलेल्या बिबट्यानं जीवघेणा हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. या मृत्यूच्या जबड्यातून त्याने स्वतःची सुटका करून घेतली. घडलेली घटना भंडारा आणि मध्यप्रदेशला जोडणाऱ्या महामार्गावरील तुमसर तालुक्यातील राजापूर तलाव परिसरातील आहे. या घटनेत तरुणाचा जीव वाचला मात्र त्याचा एक महत्वाचं शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील पीडित तरुणाचा नाव २२ वर्षीय अतुल रेंभुर्ण हा तरुण आपल्या दुचाकीने सीतासावंगी येथील परीक्षा केंद्राकडे निघाला होता. राजापूर तलावाजवळ पोहोचताच अचानक एका बिबट्याने अतुलवर झडप घातली. बिबट्याचा तो भयानक हल्ला पाहून अतुलचा थरकाप उडाला, तो धावत्या गाडीवरून रस्त्यावर कोसळला. यावेळी गाडीची कोसळल्याने मोठा आवाज झाला. या बिबट्याने जंगलाच्या दिशेने धूम ठोकली. त्यांनतर पाठीमागून येणाऱ्या नागरिकांनी धाव घेतली. त्याला तातडीने गोबरवाही येथील प्राथमिक रुग्णालयात दाखल केले.

या दुर्घटनेत तो बचावला मात्र आयुष्य जरी वाचलं असलं तरी आयुष्यातील महत्त्वाची अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा एक पेपर तो देऊ नं शकल्यानं या विद्यार्थ्याचं एक वर्ष आता वाया जाणार असल्याची भीती या विद्यार्थ्याला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: विद्यार्थ्याचे नाव काय आहे?

    Ans: विद्यार्थ्याचे नाव अतुल रेंभुर्ण आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना तुमसर तालुक्यातील राजापूर तलाव परिसरात घडली.

  • Que: विद्यार्थ्याला कोणत्या कारणामुळे नुकसान होण्याची भीती आहे?

    Ans: अंतिम वर्षाची परीक्षा चुकल्यामुळे त्याचे एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती आहे.

Published On: May 12, 2026 | 04:14 PM

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे 'मौन' म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

