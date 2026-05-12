8 लाखांच्या बजेटमध्ये येणार Tata Kuno EV? दमदार रेंजसह Creta आणि Nexon ला देणार टक्कर

देशातील सध्याची पेट्रोल आणि डिझेलची परिस्थिती पाहता, भारतीय वाहन बाजारात इलेक्ट्रिक कारची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. या शर्यतीत टाटा मोटर्सदेखील वेगाने पुढे जात आहे. कंपनीने अलीकडेच नेक्सॉनचा नवीन ‘प्युअर प्लस पीएस’ व्हेरिएंट लॉन्च केला आहे. ज्याची सुरुवातीची किंमत ₹९.५९ लाख (अंदाजे $१.५ दशलक्ष) आहे. मात्र आता ‘कुनो’ या सांकेतिक नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका नवीन, अधिक परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक कारबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. अहवालांनुसार, ही नवीन सब-४ मीटर इलेक्ट्रिक कार २०२७ च्या अखेरीस किंवा २०२८ च्या सुरुवातीला बाजारात येऊ शकते, ज्याची अपेक्षित किंमत ₹८ लाख ते ₹१२ लाख (ऑन-रोड) असेल.
अहवालांनुसार, टाटा कुनो विशेषतः दैनंदिन शहरी वापरासाठी डिझाइन केली जात आहे. याच संकल्पनेवर आधारित अनेक नवीन टाटा इलेक्ट्रिक एसयूव्ही विकसित केल्या जात आहेत. असेही वृत्त आहे की ही कार टाटाच्या इलेक्ट्रिक लाइनअपमधील एक एंट्री-लेव्हल मॉडेल असू शकते. मात्र, जर ही गाडी नेक्सॉनच्याच सेगमेंटमध्ये लॉन्च झाली, तर नेक्सॉन ईव्हीच्या विक्रीवर दीर्घकाळात परिणाम होऊ शकतो.
ही नवीन ईव्ही कमी किमतीत लॉन्च केली जाईल, पण तरीही टाटा आवश्यक आधुनिक फीचर्स देण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, या कारमध्ये डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, एडीएएस (ADAS) आणि सहा एअरबॅग्ज यांसारखी फीचर्स असण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, या मॉडेलच्या बॅटरी पॅकबद्दलची अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु यामध्ये 24kWh किंवा 30kWh बॅटरी पॅक असण्याची शक्यता आहे. 30kWh बॅटरीमुळे, विशेषतः शहरांमध्ये, अधिक चांगली रेंज मिळू शकते.
संभाव्य फीचर्स (अधिकृत नाहीत)
मिळालेल्या माहितीनुसार या संभाव्य EV मध्ये खालील फीचर्स मिळू शकतात
मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम
डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर
कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
मल्टीपल ड्राइव्ह मोड्स
आधुनिक सेफ्टी फीचर्स
