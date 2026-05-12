Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Upsc Recruitment 2026 Group A B Gazetted Posts Drdo Military Engineering College Pune

UPSC Recruitment: यूपीएससीकडून विविध मंत्रालयांतील पदांसाठी भरती;अर्ज कसा आणि कुठे करायचा पहा एका क्लिकवर..

UPSC Recruitment 2026 : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या मंत्रालयांमध्ये राजपत्रित (Gazetted) अधिकारी बनण्याची इच्छा आहे का? UPSC ने जाहीर केलेल्या ४५ पदांसाठी तुमची निवड कशी होऊ शकते? अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे?

Updated On: May 12, 2026 | 03:45 PM
UPSC

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

UPSC Recruitment 2026:सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जर तुम्हीही एखाद्या मोठ्या मंत्रालयात काम करण्याचे स्वप्न पाहत असाल किंवा सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल तर तुमच्यासाठी एक खास संधी आहे. संघ लोकसेवा आयोगाने (UPSC) ग्रुप ए आणि ग्रुप बी राजपत्रित पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे निवड झालेल्या उमेद्वारांना केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये आणि विभागांमध्ये नियुक्ती दिली जाणार आहे, या भरतीची प्रक्रिया सुरु झाली असून उमेद्वार २९ मे २०२६ रोजी संध्याकाळी ऑनलाइन अर्ज भरू शकतात.

विविध मंत्रालयांमध्ये भरती

यूपीएससीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या जाहिरातीत अंतर्गत ४५ पदे भरली जाणार आहेत. यामध्ये खालील पदाचा समावेश आहे.

  • असिस्टंट लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (कन्नड भाषा)
  • कॉलज ऑफ मिलिट्री इंजिनिअरिंग पुणे येथे असोसिएट प्रोफेसर आणि असिस्टंट प्रोफेसर
  • संरक्षण मंत्रालयात अनुवादक (चिनी आणि तिबेटी)
  • डीआरडीओमध्ये वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकारी ग्रेड-II
  • भारतीय खाण ब्युरोमध्ये सहाय्यक खाण अभियंता आणि सहाय्यक संशोधन अधिकारी
  • लडाख प्रशासन लेखा अधिकारी
यामध्ये सर्वाधिक २९ पदे डिआरडीओमध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी पदासाठी आहेत तर इतर पदांसाठी एक-एक जागा रिक्त आहेत.

MHT-CET : सीईटी परीक्षेचा दुसरा टप्पा सुरू! राज्यातील १९४ केंद्रांवर चाचणी; विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?

निवड प्रक्रिया आणि पात्रता

निवड पद्धत: उमेद्वाराची निवड शॉर्टलिस्टिंग, परीक्षा आणि मुलाखतीच्या आधारे होईल.

वयोमर्यादा: पदानुसार कमाल वयोमर्यांदा ३० ते ४५ वर्ष ठेवण्यात आली आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेद्वारांना सरकारी नियमानुसार वयात सूट दिली जाईल.

वेतनश्रेणी: निवड झालेल्या उमेद्वारांना पे लेव्हल ७ ते १० आणि शैक्षणिक स्तरावर १० ते १३A१ नुसार पगार दिला जाईल.

जर तुम्ही दीर्घकाळापासून सरकारी नोकरीची तयारी करत असाल तर ही संधी तुमच्यासाठी आहे. त्यामुळे उमेद्वारांनी अधिक माहितीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन आयोगाच्या अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचून घ्याव्यात.

NEET UG 2026 Cancelled : नीट परीक्षा रद्द; पेपरफुटीनंतर NTA चा मोठा निर्णय, आता विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार?

Web Title: Upsc recruitment 2026 group a b gazetted posts drdo military engineering college pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..
1

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

IAS Padma Jaiswal: २३ वर्षांची सेवा आणि १८ वर्षे जुना आरोप! माजी IAS अधिकारी पद्मा जयस्वाल नक्की का आल्यात चर्चेत?
2

IAS Padma Jaiswal: २३ वर्षांची सेवा आणि १८ वर्षे जुना आरोप! माजी IAS अधिकारी पद्मा जयस्वाल नक्की का आल्यात चर्चेत?

Uber India : उबर टॅक्सी आता ‘सायलेंट’ मोडवर! केंद्र सरकारचा मोठा आदेश; ‘असे’ बदलणार तुमच्या प्रवासाचे आणि खिशाचे गणित
3

Uber India : उबर टॅक्सी आता ‘सायलेंट’ मोडवर! केंद्र सरकारचा मोठा आदेश; ‘असे’ बदलणार तुमच्या प्रवासाचे आणि खिशाचे गणित

Success Story: ‘तुला काहीच येत नाही’ म्हणणाऱ्यांना कसं दिलं उत्तर? अनु कुमारी यांची संघर्षमयी यशोगाथा एकदा वाचाच..
4

Success Story: ‘तुला काहीच येत नाही’ म्हणणाऱ्यांना कसं दिलं उत्तर? अनु कुमारी यांची संघर्षमयी यशोगाथा एकदा वाचाच..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM