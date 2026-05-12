UPSC Recruitment 2026:सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जर तुम्हीही एखाद्या मोठ्या मंत्रालयात काम करण्याचे स्वप्न पाहत असाल किंवा सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल तर तुमच्यासाठी एक खास संधी आहे. संघ लोकसेवा आयोगाने (UPSC) ग्रुप ए आणि ग्रुप बी राजपत्रित पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे निवड झालेल्या उमेद्वारांना केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये आणि विभागांमध्ये नियुक्ती दिली जाणार आहे, या भरतीची प्रक्रिया सुरु झाली असून उमेद्वार २९ मे २०२६ रोजी संध्याकाळी ऑनलाइन अर्ज भरू शकतात.
यूपीएससीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या जाहिरातीत अंतर्गत ४५ पदे भरली जाणार आहेत. यामध्ये खालील पदाचा समावेश आहे.
निवड पद्धत: उमेद्वाराची निवड शॉर्टलिस्टिंग, परीक्षा आणि मुलाखतीच्या आधारे होईल.
वयोमर्यादा: पदानुसार कमाल वयोमर्यांदा ३० ते ४५ वर्ष ठेवण्यात आली आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेद्वारांना सरकारी नियमानुसार वयात सूट दिली जाईल.
वेतनश्रेणी: निवड झालेल्या उमेद्वारांना पे लेव्हल ७ ते १० आणि शैक्षणिक स्तरावर १० ते १३A१ नुसार पगार दिला जाईल.
जर तुम्ही दीर्घकाळापासून सरकारी नोकरीची तयारी करत असाल तर ही संधी तुमच्यासाठी आहे. त्यामुळे उमेद्वारांनी अधिक माहितीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन आयोगाच्या अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचून घ्याव्यात.
