Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Bcci Take Action Against Tim David Middle Finger Viral Video Rcb Vs Mi Match In Ipl 2026

अश्लीलतेचा कळस! भर मॅचमध्ये ‘तो’ इशारा करणे Tim David ला पडले महागात; पहा Viral Video

बीसीसीआयने याची गंभीर दखल घेतली आहे. टीम डेव्हिडवर आचार संहितेच्या 2.6 अंतर्गत दोषी धरले आहे. त्यामुळे आता टिम डेव्हिडच्या मॅच फीमधून ३० टक्के रक्कम कापली जाणार आहे. तसेच त्याच्या खात्यात 2 डिमेरिट पॉईंट्स दिले गेले आहेत

Updated On: May 12, 2026 | 03:59 PM
अश्लीलतेचा कळस! भर मॅचमध्ये ‘तो’ इशारा करणे Tim David ला पडले महागात; पहा Viral Video

Tim David Video Viral (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात टीम डेव्हिडचे अश्लील कृत्य 
बीसीसीआयने टीम डेव्हिडवर केली कडक कारवाई 
टीम डेव्हिडचा व्हिडिओ झाला व्हायरल

BCCI On Tim David: रविवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (IPL 2026) यांच्यात सामना पार पडला. या चुरशीच्या सामन्यात आरसीबीने मुंबईवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. मात्र हा विजयाचा आनंद आरसीबीला घेता आला नसल्याचे दिसून आले. आरसीबीची खेळाडू टीम डेव्हिडवर बीसीसीआयने दंडात्मक कारवाई केली आहे. टीम डेव्हिडने मैदानावार केलेली कृती व्हायरल झाली आहे.

आरसीबीच्या गोटातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. टीम डेव्हिडवर बीसीसीआयने कारवाई केली आहे. मैदानावर शिस्तीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी बीसीसीआयने मोठा दणका दिला आहे. टिम डेव्हिडवर आयपीएलच्या आचार संहितेचा भंग केल्याप्रकरणी दंड ठोठावला आहे. बीसीसीआयने टीम डेव्हिडला मॅच फीच्या 30 टक्के दंड लावला आहे.

टीम डेव्हिडचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. मुंबईविरुद्ध सामना सुरू असताना टीम डेव्हिडचा डगआउटमधील एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये टिम डेव्हिड कॅमेऱ्यासमोर ‘मिडल फिंगर’ म्हणजेच अश्लील आणि अपमानजनक कृत्य करताना दिसून येत आहे. त्यानंतर टीम डेव्हिडवर टीकेची झोड उठली आहे.

बीसीसीआयने याची गंभीर दखल घेतली आहे. टीम डेव्हिडवर आचार संहितेच्या 2.6 अंतर्गत दोषी धरले आहे. त्यामुळे आता टिम डेव्हिडच्या मॅच फीमधून ३० टक्के रक्कम कापली जाणार आहे. तसेच त्याच्या खात्यात 2 डिमेरिट पॉईंट्स दिले गेले आहेत. भविष्यात अशीच चूक त्याने केल्यास त्याच्यावर काही सामने न खेळण्याची किंवा अन्य कारवाई केली जाऊ शकते.

Web Title: Bcci take action against tim david middle finger viral video rcb vs mi match in ipl 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 03:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral
1

6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले
2

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज
3

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी
4

हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गेम खेळण्यावरून झाला वाद; मामाने भाच्याला संपवलं, चाकूने गळाच चिरला

गेम खेळण्यावरून झाला वाद; मामाने भाच्याला संपवलं, चाकूने गळाच चिरला

May 15, 2026 | 09:31 AM
बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

May 15, 2026 | 09:30 AM
Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा

Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा

May 15, 2026 | 09:30 AM
Recipe : गावराण पद्धतीत घरी बनवा झणझणीत आणि मसालेदार ‘भरलेलं वांग’, सुगंधानेच तोंडात येईल पाणी

Recipe : गावराण पद्धतीत घरी बनवा झणझणीत आणि मसालेदार ‘भरलेलं वांग’, सुगंधानेच तोंडात येईल पाणी

May 15, 2026 | 09:30 AM
Gaza Blockade Break: डझनभर जहाजे निघाली गाझाच्या दिशेने! इस्रायली नाकेबंदीला आव्हान देण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडणार?

Gaza Blockade Break: डझनभर जहाजे निघाली गाझाच्या दिशेने! इस्रायली नाकेबंदीला आव्हान देण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडणार?

May 15, 2026 | 09:22 AM
Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंट्सची गेममध्ये एंट्री! एक्सक्लुसिव बंडल्सपासून ग्रेनेड स्किनपर्यंत… प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंट्सची गेममध्ये एंट्री! एक्सक्लुसिव बंडल्सपासून ग्रेनेड स्किनपर्यंत… प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

May 15, 2026 | 09:02 AM
वारकरी संप्रदायातील एक महान संत आणि कवयित्री संत जनाबाई यांची पुण्यतिथी; १५ मे चा इतिहास

वारकरी संप्रदायातील एक महान संत आणि कवयित्री संत जनाबाई यांची पुण्यतिथी; १५ मे चा इतिहास

May 15, 2026 | 09:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM