अश्लीलतेचा कळस! भर मॅचमध्ये ‘तो’ इशारा करणे Tim David ला पडले महागात; पहा Viral Video

मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात टीम डेव्हिडचे अश्लील कृत्य
बीसीसीआयने टीम डेव्हिडवर केली कडक कारवाई
टीम डेव्हिडचा व्हिडिओ झाला व्हायरल
BCCI On Tim David: रविवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (IPL 2026) यांच्यात सामना पार पडला. या चुरशीच्या सामन्यात आरसीबीने मुंबईवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. मात्र हा विजयाचा आनंद आरसीबीला घेता आला नसल्याचे दिसून आले. आरसीबीची खेळाडू टीम डेव्हिडवर बीसीसीआयने दंडात्मक कारवाई केली आहे. टीम डेव्हिडने मैदानावार केलेली कृती व्हायरल झाली आहे.
आरसीबीच्या गोटातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. टीम डेव्हिडवर बीसीसीआयने कारवाई केली आहे. मैदानावर शिस्तीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी बीसीसीआयने मोठा दणका दिला आहे. टिम डेव्हिडवर आयपीएलच्या आचार संहितेचा भंग केल्याप्रकरणी दंड ठोठावला आहे. बीसीसीआयने टीम डेव्हिडला मॅच फीच्या 30 टक्के दंड लावला आहे.
Cricket is a gentleman’s game. Not a road rage video. What Tim David did was shameful. 🏏#timdavid #rcb #ipl #cricket pic.twitter.com/t5fVtQkYQv — Charmi Bhandari (@charrmiyrr) May 11, 2026
टीम डेव्हिडचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. मुंबईविरुद्ध सामना सुरू असताना टीम डेव्हिडचा डगआउटमधील एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये टिम डेव्हिड कॅमेऱ्यासमोर ‘मिडल फिंगर’ म्हणजेच अश्लील आणि अपमानजनक कृत्य करताना दिसून येत आहे. त्यानंतर टीम डेव्हिडवर टीकेची झोड उठली आहे.
बीसीसीआयने याची गंभीर दखल घेतली आहे. टीम डेव्हिडवर आचार संहितेच्या 2.6 अंतर्गत दोषी धरले आहे. त्यामुळे आता टिम डेव्हिडच्या मॅच फीमधून ३० टक्के रक्कम कापली जाणार आहे. तसेच त्याच्या खात्यात 2 डिमेरिट पॉईंट्स दिले गेले आहेत. भविष्यात अशीच चूक त्याने केल्यास त्याच्यावर काही सामने न खेळण्याची किंवा अन्य कारवाई केली जाऊ शकते.