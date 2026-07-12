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Arbaz Shaikh : सैराट फेम सल्याला राजकीय क्षेत्रातून मदत! वडिलांच्या उपचारासाठी सरसावले नेतेमंडळी, दिला आर्थिक आधार

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:42 AM IST
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सारांश

सैराट फेम अभिनेता अरबाज शेख यांनी वडिलांच्या उपचारादरम्यान सोलापूरमधील नोबेल रुग्णालयात औषधांच्या सक्तीच्या खरेदीचा आरोप करत भावनिक पोस्ट शेअर केली होती.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • रुग्णालयात औषधे विकण्यावर बंदी घातली.
  • अरबाज शेख यांच्या वडिलांच्या उपचारासाठी 1 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
  • उदय सामंत यांच्या हस्ते अरबाजला रक्कम देण्यात आली.
सैराट सिनेमातून नावारूपास आलेला सल्या गेल्या काही दिवसांपासून अडचणीत आहे. दोन दिवसांअगोदर अभिनेता अरबाज शेख म्हणजेच सल्या संपूर्ण महाराष्ट्रभरात चर्चेचा विषय बनला होता. आपल्या वडिलांची तब्येत खालावल्यामुळे त्याने एक भावनिक पोस्ट शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये त्याने सोलापूरचे नोबेल हॉस्पिटल आणि तेथे चालणार मनमानी कारोभार यावर बोट ठेवले. रुग्णालयात त्याला अंतर्गत असलेल्या मेडिकलमधूनच औषधे घेण्याचा दबाव देण्यात आला, जिथे 20 हजार खर्च होत आहे, त्याठिकाणी अरबाजकडून 40 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम उकलण्यात आली. याचा पाठपुरावा घेत Food and Drugs Department चे अधिकारी तुकराम मुंढे यांनी सदर रुग्णालयावर धाड टाकली तसेच त्या रुग्णालयात औषधे विकण्यावर बंदी घातली.

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दरम्यान, पोस्टमध्ये भावूक असलेल्या अरबाजने आर्थिक मदतीसाठी विनंतीही केली. अशामध्ये राजकीय क्षेत्रातून अभिनेत्याला आर्थिक मदत येण्यास सुरुवात झाली आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटाने अभिनेता अरबाज शेख यांच्या वडिलांच्या उपचारासाठी 1 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. यावेळी अरबाजच्या हाती रक्कम सुपूर्त करताना विद्यमान उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते अरबाजला रक्कम देण्यात आली.

अरबाजच्या चाहत्यांनी वडिलांसाठी केली प्रार्थना!

शिवसेना शिंदे गटाकडून मदत जाहीर झाल्याने अभिनेत्याला आर्थिक आधार मिळाला आहे. तसेच त्याचे चाहते त्याला भावनिक आधार देत आहेत. आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे चाहतेमंडळी अभिनेत्यासाठी खुश आहेत. तसेच त्याच्या वडिलांच्या तब्येतीसाठी प्रार्थना करत आहेत.

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A post shared by Sourabh Waghmare (@sourabhtw)

नुकताच पार पडला विवाहसोहळा!

अगदी महिनाभरापूर्वी अभिनेता अरबाज शेख याने लग्न उरकले. बालपणीची मैत्रीण सिमरनसोबत त्याने विवाहबंधन बांधले आहे. कसलीही चाहूल न देता अभिनेत्याने लग्नानंतरच लग्नाची बातमी त्याच्या चाहत्यांना दिली.

Web Title: The shiv sena shinde faction gave one lakh rupees to actor arbaz shaikh

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Published On: Jul 12, 2026 | 09:42 AM

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