ना मोठा सोहळा, ना गाजावाजा! ‘या’ बॉलिवूड अभिनेत्रीचा साधेपणाने पार पडला विवाहसोहळा; फोटो व्हायरल

Akansha Ranjan Wedding:
बॉलिवूडमधील लग्न म्हटलं की भव्य सोहळे, डेस्टिनेशन वेडिंग आणि आलिशान लेहेंग्यांचीच चर्चा होते. मात्र अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूर आणि चित्रपट दिग्दर्शक शरण शर्मा यांनी हा ट्रेंड मोडत अगदी साधेपणात विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. हॉटेल किंवा परदेशातील डेस्टिनेशनऐवजी या जोडप्याने मुंबईतील आपल्या घरातच कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत रजिस्टर लग्न करून नव्या आयुष्याची सुरुवात केली.
लग्नानंतर आकांक्षाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर लग्नाचे पहिले अधिकृत फोटो शेअर केले. तिच्या वधूच्या लूकने चाहत्यांची विशेष मने जिंकली. जड लेहेंग्याऐवजी तिने सोनेरी नक्षीकाम असलेली लाल रंगाची पारंपरिक साडी परिधान केली होती. त्यावर पारंपरिक दागिने, लाल बांगड्या आणि हातावरील मेहंदीने तिचा लूक खुलून दिसत होता. शरण शर्माने पांढरा कुर्ता-पायजमा आणि भरतकाम केलेले नेहरू जॅकेट परिधान करून साधा पण आकर्षक लूक साकारला.
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शेअर केलेल्या फोटोंपैकी एका फोटोत आकांक्षा विवाह नोंदणीच्या प्रमाणपत्रावर सही करताना दिसत आहे, तर शरण तिच्याकडे हसत पाहताना दिसतो. या फोटोंना तिने भावूक कॅप्शन दिलं, “जेव्हा तू नसतोस, तेव्हा घर घरासारखं वाटत नाही… जेव्हा तू असतोस, तेव्हा मला कसलीही भीती वाटत नाही.” तिच्या या पोस्टवर आलिया भट्ट, के. एल. राहुलसह अनेक बॉलिवूड कलाकार आणि चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला.
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माध्यमांतील वृत्तांनुसार, आकांक्षा आणि शरण २०२२ पासून एकमेकांना डेट करत होते. मात्र त्यांनी त्यांच्या नात्याबाबत कधीही सार्वजनिकरित्या फारशी चर्चा केली नव्हती. आता विवाहानंतर हे जोडपे मुंबईत भव्य रिसेप्शन पार्टीचे आयोजन करणार असल्याची चर्चा आहे. या सोहळ्याला बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित राहण्याची शक्यता असून, रिसेप्शनचे ठिकाण आणि पाहुण्यांची यादी अद्याप गुप्त ठेवण्यात आली आहे.
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आकांक्षा रंजन कपूर अलीकडेच नेटफ्लिक्सवरील ‘इक्का’ चित्रपट आणि ‘ग्राम चिकित्सालय २’ या मालिकेत झळकली होती. तर शरण शर्मा यांनी ‘मिस्टर अँड मिसेस माही’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले असून, ते बॉलिवूडमधील आश्वासक दिग्दर्शकांपैकी एक मानले जातात.