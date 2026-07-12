Recipe : विकेंड करा खास, घरी बनवा रेस्टाॅरंट स्टाईल क्रिमी आणि मसालेदार ‘बटर चिकन’, रेसिपी आहे फार सोपी

Butter Chicken Recipe : रेस्टाॅरंटमध्ये मिळणारे बटर चिकन तर सर्वांच्याच आवडीचे ठरते. तुम्हाला माहितीये का? ही डिश तुम्ही घरी देखील अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करु शकता. आता बटर चिकन खायला रेस्टाॅरंटला जाऊ नका, तर घरीच हा पदार्थ बन
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
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विस्तार
लोकप्रिय भारतीय पदार्थांमध्ये बटर चिकनचे नाव हमखास घेतले जाते.
लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच याची चव फार आवडते.
आज आपण रेस्टाॅरंटची ही डिश घरी कशी बनवायची ते जाणून घेणार आहोत.
भारतीय खाद्यसंस्कृतीतील सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वांच्या आवडीची डिश म्हटली तर बटर चिकनचे नाव सर्वप्रथम घेतले जाते. उत्तर भारतातून प्रसिद्ध झालेली ही रेसिपी आज जगभरातील भारतीय रेस्टॉरंट्सच्या मेनूमध्ये आवर्जून दिसते. घरी बटर चिकन बनवताना अनेकदा रेस्टॉरंटसारखी चव, रंग आणि क्रीमीपणा मिळत नाही. मात्र योग्य प्रमाणात मसाले, चिकनचे मॅरिनेशन आणि ग्रेव्हीची योग्य पद्धत वापरली तर घरच्या घरीही अगदी हॉटेलसारखे बटर चिकन तयार करता येते. ही डिश बटर नान, तंदुरी रोटी, पराठा, जिरा राईस किंवा साध्या भातासोबतही तितकीच स्वादिष्ट लागते. खास पाहुण्यांसाठी, वाढदिवस, पार्टी किंवा विकेंड स्पेशल मेनूमध्ये ही रेसिपीनक्कीच सर्वांचे मन जिंकते.