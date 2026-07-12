कटिंग चहा आणि बन-मस्काचा फॅन झाला ‘स्पायडरमॅन’ टॉम हॉलंड! व्हिडिओ व्हायरल; भारतीय चाहत्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया

Tom-Holland : हॉलिवूड दिग्दर्शक क्रिस्टोफर नोलन यांच्या आगामी ‘द ओडिसी’ या चित्रपटाचा भारतीय प्रीमियर शनिवारी मुंबईत पार पडला. या खास सोहळ्यासाठी नोलन यांच्यासह अभिनेता टॉम हॉलंड आणि मॅट डॅमन उपस्थित होते. मात्र रेड कार्पेटवर पोहोचण्यापूर्वी या तिघांनी मुंबईतील एका कॅफेमध्ये थांबत कटिंग चहा, बन-मस्का आणि गोड पदार्थांचा आस्वाद घेतला.
युनिव्हर्सल पिक्चर्स इंडियाने सोशल मीडियावर या भेटीचे फोटो शेअर करत लिहिले, “‘द ओडिसी’च्या मुंबई प्रीमियरपूर्वी छोटासा चहा ब्रेक. मोठ्या संध्याकाळीपूर्वी आधी चहा!” या फोटोंमध्ये नोलन, टॉम हॉलंड आणि मॅट डॅमन अगदी देसी अंदाजात चहा आणि बन-मस्काचा आनंद घेताना दिसत आहेत. कॅफेमधील उपस्थितांनीही या क्षणांचे फोटो आणि व्हिडिओ टिपले.
हे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होताच चाहत्यांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या. एका नेटकऱ्याने लिहिले, “रेड कार्पेटच्या आधी कटिंग चहाची सुट्टी!” तर दुसऱ्याने म्हटले, “टॉम हॉलंड इतका गोंडस दिसतोय.” एका चाहत्याने ‘स्पायडरमॅन: अक्रॉस द स्पायडर-व्हर्स’मधील पवित्र प्रभाकरची आठवण काढत, “टॉमला चहा पिताना पाहून स्पायडरमॅन इंडियाची आठवण झाली,” अशी प्रतिक्रिया दिली. आणखी एका युजरने गंमतीत लिहिले, “पहिल्याच घोटात तोंड भाजलं असेल!”
दरम्यान, काही चाहत्यांनी रॉबर्ट पॅटिन्सन भारतात का आला नाही, अशीही उत्सुकता व्यक्त केली.
‘द ओडिसी’मध्ये मॅट डॅमन, ॲन हॅथवे, टॉम हॉलंड, रॉबर्ट पॅटिन्सन, ल्युपिटा न्योंगो, सामंथा मॉर्टन, झेंडाया आणि शार्लिझ थेरॉन यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट १७ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
Quick tea stop before The Odyssey Mumbai Premiere A Big night awaits, but chai comes first!#OdysseyMumbaiPremiere pic.twitter.com/bzNSjIcQG6 — Universal Pictures India (@UniversalIND) July 11, 2026
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प्रीमियरदरम्यान क्रिस्टोफर नोलन यांनी सांगितले की, “‘टेनेट’चा प्रीमियर भारतात करायचा होता, कारण त्याचे चित्रीकरण मुंबईत झाले होते. मात्र महामारीमुळे ते शक्य झाले नाही. आता ‘द ओडिसी’च्या निमित्ताने भारतात येण्याची संधी मिळाल्याचा आम्हाला आनंद आहे.”
टॉम हॉलंडनेही या चित्रपटाबद्दल बोलताना, “‘द ओडिसी’ हा चित्रपट म्हणजे सिनेमावर आणि प्रेक्षकांवर असलेलं प्रेम व्यक्त करणारा चित्रपट आहे,” असे सांगितले.
भारतीय प्रीमियरमध्ये ‘द ओडिसी’ला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, आता बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट किती मोठी कमाई करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Tom Holland having tea with Christopher Nolan and Matt Damon today in Mumbai, India pic.twitter.com/Cnfe0Z6GDB — best of tom holland (@thollandrchives) July 11, 2026
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