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‘पॉर्न पाहिल्याने वाढते ग्लोबल वॉर्मिंग?’ हे काय बोलून गेला अभिनव! Rubina Dilaik च्या पतीची ‘ती’ स्टेटमेंट चर्चेत

Updated On: Jul 19, 2026 | 05:57 PM IST
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सारांश

'The4POV' या पॉडकास्टच्या नव्या भागात अभिनव शुक्लाने केलेल्या एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. हवामान बदलाच्या विषयावर बोलताना त्याने पॉर्नोग्राफी उद्योगाचाही ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये काही प्रमाणात वाटा असल्याचा दावा केला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • या उद्योगाचा कार्बन फूटप्रिंटही लक्षणीय असू शकतो, असे त्याने स्पष्ट केले.
  • विशेषतः पुरुषांवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, असेही त्याने सांगितले.
  • आता अभिनवच्या नव्या वक्तव्यामुळे हा पॉडकास्ट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
अभिनेत्री रुबीना दिलैक, हिना खान आणि त्यांचे पती अभिनव शुक्ला व रॉकी जयसवाल यांनी सुरू केलेल्या ‘The4POV’ या पॉडकास्टमध्ये अलीकडेच हवामान बदल आणि समाजाशी संबंधित विषयांवर चर्चा झाली. अभिनेत्री दिया मिर्झा यांच्या क्लायमेट चेंजविषयक विधानाचा संदर्भ घेत असताना अभिनव शुक्लाने केलेल्या एका वक्तव्याने सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अभिनवने म्हटले की, “ग्लोबल वॉर्मिंगच्या कारणांपैकी पॉर्नोग्राफी उद्योगाचाही काही प्रमाणात वाटा आहे.” त्याच्या मते, पॉर्न तयार करणे, ते सर्व्हरवर संग्रहित करणे आणि जगभर स्ट्रीमिंग करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा वापरली जाते. त्यामुळे या उद्योगाचा कार्बन फूटप्रिंटही लक्षणीय असू शकतो, असे त्याने स्पष्ट केले.

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याचबरोबर त्याने पॉर्नोग्राफीचे मानसिक आणि सामाजिक परिणामही मांडले. त्याच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारच्या सामग्रीमुळे वास्तव जीवनाबाबत अवास्तव अपेक्षा निर्माण होतात, वेळ वाया जातो आणि व्यक्ती आपल्या उद्दिष्टांपासून दूर जाऊ शकते. विशेषतः पुरुषांवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, असेही त्याने सांगितले.

अभिनवचे हे विधान ऐकून रुबीना दिलैक आश्चर्यचकित झाली आणि नंतर हसू लागली. हिना खान आणि रॉकी जयसवाल यांनीही हलक्याफुलक्या अंदाजात प्रतिक्रिया दिली. मात्र या चर्चेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींना अभिनवने मांडलेला मुद्दा विचार करण्यासारखा वाटला, तर अनेकांनी त्याच्या दाव्यावर टीका केली.

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दरम्यान, ‘The4POV’ पॉडकास्ट यापूर्वीही वादात सापडला होता. एका भागात रुबीनाने अभिनेता गौरव खन्ना यांनी त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत केलेल्या कथित टिप्पणीचा उल्लेख केला होता. त्या प्रकरणानंतर झालेल्या चर्चेनंतर आता अभिनवच्या नव्या वक्तव्यामुळे हा पॉडकास्ट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

Web Title: Watching porn increases global warming the4pov podcast

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Published On: Jul 19, 2026 | 05:57 PM

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