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Success Story: 38 हजारची नोकरी सोडून सुरू केली चहाची टपरी, लोकांनी वेड्यात काढलं; पण आज कमवतोय दरमहा 100000 रुपये

Updated On: Jul 19, 2026 | 05:40 PM IST
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सारांश

आजकाल अनेक तरुण नोकरीच्या चौकटीबाहेर पडून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे धाडस दाखवत आहेत. अशीच एक थक्क करणारी यशोगाथा समोर आली आहे एका तरुणाची, ज्याने महिन्याला ३८,००० रुपये मिळवून देणारी चांगली नोकरी सोडून चहाची टपरी सुरू केली.

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

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विस्तार
  • 38 हजारची नोकरी सोडून सुरू केली चहाची टपरी,
  • लोकांनी वेड्यात काढलं;
  • आज कमवतोय दरमहा 100000 रुपये
Success Story: आजच्या जगात, जिथे लोक सतत सुरक्षित नोकरीच्या शोधात असतात, तिथे काही जण स्वतःचे भविष्य घडवण्याचे धाडस करतात. स्वतःचा वेगळा रस्ता निवडतात आणि स्वतःचं वेगळं असं अस्तित्व निर्माण करतात. अशाच एका युवकानं रोजच्या जॉबपलिकडे जाऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरु केला. सध्या त्याची ही स्टोरी ‘एक्स’ नावाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होत आहे. अंकित पांडे नावाच्या एका युजर्सची एक पोस्ट सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. त्यामध्ये, त्याने सांगितले आहे की, त्याच्या शेजाऱ्याने महिन्याला ३८,००० रुपये पगार असलेली नोकरी सोडून एक यशस्वी व्यवसाय सुरू केला आहे.. आता हा व्यवसाय त्याला सर्व खर्च वजा जाता १ लाख रुपये मिळवून देतो. नेमकी सुरुवात कुठे होते संपूर्ण स्टोरी जाणून घेऊयात.

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लोकांकडून वेड्यात काढलं गेलं

अंकितने त्याच्या शेजाऱ्याची संपूर्ण स्टोरी सांगितली. त्याचा शेजारी पूर्वी टेलिपरफॉर्मन्समध्ये काम करत होता आणि त्याला दरमहा सुमारे ३८,००० रुपये पगार मिळत होता. त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे त्यांच्यात फारसा संवाद होत नव्हता. या वर्षी मे महिन्यात, त्याच्या शेजाऱ्याने नोकरीचा राजीनामा दिला. जेव्हा त्याने नोकरी सोडली, तेव्हा त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांना आणि ओळखीच्या लोकांना वाटले की तो स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेत आहे आणि एक मोठी चूक करत आहे. अशा शब्दात त्याला ऐकवत त्याला वेड्यात काढलं.

ऑटो स्टँडजवळ चहाचे दुकान उघडले

लोकांच्या मताची पर्वा न करता, तो आपल्या निर्णयावर ठाम राहिला. त्याने सुमारे २ लाख रुपये गुंतवून एका ऑटो स्टँडजवळ एक सुंदर डिझाइन केलेले चहाचे दुकान उघडत बिझनेस उभा केला. . दुकान सुरळीत चालावे यासाठी, त्याने चहा तयार करण्यासाठी आणि देण्यासाठी दोन महिला कर्मचाऱ्यांनाही कामावर ठेवले. तो साधा चहा १० रुपयांना आणि प्रीमियम चहा किमान २० रुपयांना विकतो.

महिन्याचा टर्नओव्हर ₹१.८ लाख

दुकान उघडल्याबरोबरच त्याची कल्पना यशस्वी ठरली. आज, त्याच्या स्टॉलवर दररोज अंदाजे ४०० कप चहा विकला जातो. यामुळे त्याचे दैनंदिन उत्पन्न सुमारे ₹६,००० होते, परिणामी त्याची मासिक उलाढाल अंदाजे ₹१.८ लाख होते. त्याचा खर्च खालीलप्रमाणे आहे:
दुकानाचे भाडे: ₹२५,०००
कर्मचाऱ्यांचे पगार: ₹३०,०००
वीज आणि कच्चा माल (दूध, साखर, चहापत्ती, इत्यादी): ₹२५,०००

₹१ लाखांचा निव्वळ नफा

हे सर्व खर्च वजा केल्यावरही, त्याला दर महिन्याला सुमारे ₹१ लाखांचा निव्वळ नफा मिळतो. हा त्याच्या पूर्वीच्या पगाराच्या म्हणजेच ₹३८,००० जवळपास अडीच पट आहे.

नवीन व्यवसायाच्या तयारीत

ही गोष्ट फक्त चहापुरती मर्यादित नाही. आपल्या व्यवसायात यश मिळवल्यानंतर, त्याने त्याचा आणखी विस्तार केला आहे. अलीकडेच, त्याने आपल्या दुकानाजवळ वडा पाव, समोसे आणि जिलेबी विकणारे एक नवीन काउंटर उघडले आहे. या नवीन सुरुवातीचा आनंद साजरा करण्यासाठी, त्याने आपला शेजारी अंकितला मिठाईचा एक बॉक्सही दिला.

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Web Title: Marathi success story youth quits 38000 job starts tea stall now earns 1 lakh monthly profit

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Published On: Jul 19, 2026 | 05:40 PM

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