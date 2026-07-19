Success Story: 38 हजारची नोकरी सोडून सुरू केली चहाची टपरी, लोकांनी वेड्यात काढलं; पण आज कमवतोय दरमहा 100000 रुपये

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अंकितने त्याच्या शेजाऱ्याची संपूर्ण स्टोरी सांगितली. त्याचा शेजारी पूर्वी टेलिपरफॉर्मन्समध्ये काम करत होता आणि त्याला दरमहा सुमारे ३८,००० रुपये पगार मिळत होता. त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे त्यांच्यात फारसा संवाद होत नव्हता. या वर्षी मे महिन्यात, त्याच्या शेजाऱ्याने नोकरीचा राजीनामा दिला. जेव्हा त्याने नोकरी सोडली, तेव्हा त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांना आणि ओळखीच्या लोकांना वाटले की तो स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेत आहे आणि एक मोठी चूक करत आहे. अशा शब्दात त्याला ऐकवत त्याला वेड्यात काढलं.
Today my neighbour rang my doorbell and handed me a box of sweets. We hardly meet because of our busy schedules. A few months ago, he was working at Teleperformance, earning around ₹38,000 a month. In May, he resigned. Everyone thought he was making a mistake. Instead, he… — Ankit Pandey (@iamankitpande) July 18, 2026
लोकांच्या मताची पर्वा न करता, तो आपल्या निर्णयावर ठाम राहिला. त्याने सुमारे २ लाख रुपये गुंतवून एका ऑटो स्टँडजवळ एक सुंदर डिझाइन केलेले चहाचे दुकान उघडत बिझनेस उभा केला. . दुकान सुरळीत चालावे यासाठी, त्याने चहा तयार करण्यासाठी आणि देण्यासाठी दोन महिला कर्मचाऱ्यांनाही कामावर ठेवले. तो साधा चहा १० रुपयांना आणि प्रीमियम चहा किमान २० रुपयांना विकतो.
दुकान उघडल्याबरोबरच त्याची कल्पना यशस्वी ठरली. आज, त्याच्या स्टॉलवर दररोज अंदाजे ४०० कप चहा विकला जातो. यामुळे त्याचे दैनंदिन उत्पन्न सुमारे ₹६,००० होते, परिणामी त्याची मासिक उलाढाल अंदाजे ₹१.८ लाख होते. त्याचा खर्च खालीलप्रमाणे आहे:
दुकानाचे भाडे: ₹२५,०००
कर्मचाऱ्यांचे पगार: ₹३०,०००
वीज आणि कच्चा माल (दूध, साखर, चहापत्ती, इत्यादी): ₹२५,०००
हे सर्व खर्च वजा केल्यावरही, त्याला दर महिन्याला सुमारे ₹१ लाखांचा निव्वळ नफा मिळतो. हा त्याच्या पूर्वीच्या पगाराच्या म्हणजेच ₹३८,००० जवळपास अडीच पट आहे.
ही गोष्ट फक्त चहापुरती मर्यादित नाही. आपल्या व्यवसायात यश मिळवल्यानंतर, त्याने त्याचा आणखी विस्तार केला आहे. अलीकडेच, त्याने आपल्या दुकानाजवळ वडा पाव, समोसे आणि जिलेबी विकणारे एक नवीन काउंटर उघडले आहे. या नवीन सुरुवातीचा आनंद साजरा करण्यासाठी, त्याने आपला शेजारी अंकितला मिठाईचा एक बॉक्सही दिला.
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