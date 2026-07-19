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‘स्वतःला शक्य तितकं शुद्ध ठेवलं’, सीतेची भूमिका साकारण्यासाठी साई पल्लवीने केली ‘ही’ तयारी; स्वतःच सांगितला प्रवास

Updated On: Jul 19, 2026 | 03:58 PM IST
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सारांश

'रामायण' चित्रपटात सीतेची भूमिका साकारण्यासाठी साई पल्लवीने मानसिक आणि आध्यात्मिक पातळीवर खास तयारी केली. विचार शुद्ध ठेवण्यापासून ध्यानधारणेपर्यंतच्या तिच्या प्रवासाचा अभिनेत्रीने स्वतः खुलासा केला.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या बहुप्रतिक्षित ‘रामायण’ चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँचनंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. १८ जुलै रोजी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत ट्रेलर लाँच सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाला चित्रपटातील कलाकार आणि तंत्रज्ञ, तसेच चित्रपट आणि अध्यात्म यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील अनेक नामवंत व्यक्ती उपस्थित होत्या. कार्यक्रमादरम्यान, यशने बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूरचे कौतुक केले. दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांनीही या कार्यक्रमात साई पल्लवीचे कौतुक केले, जिने चित्रपटात सीतेची भूमिका साकारण्याबद्दलही सांगितले. कार्यक्रमादरम्यान, दाक्षिणात्य अभिनेत्री साई पल्लवीने सीतेची भूमिका साकारण्यासाठी तिने स्वतःची कशी तयारी केली आणि जीवनशैलीत कोणते बदल केले हे स्पष्ट केले.

‘रामायणा’मध्ये सीतेची भूमिका साकारण्याच्या अनुभवाबद्दल जेव्हा साई पल्लवीला विचारण्यात आले, तेव्हा ती म्हणाली, “एखाद्या कलाकाराला अशा भूमिका मिळणे सोपे नसते, कारण देवीची भूमिका साकारणे हे सोपे काम नाही. ती भूमिका परिपूर्ण करण्यासाठी एका संपूर्ण टीमची गरज असते. मला नाही वाटत की मी सीतेची भूमिका साकारायचे ठरवले होते. तो एक सन्मान होता. ही अशी गोष्ट नाही ज्यासाठी तुम्ही धडपड करता किंवा ती भूमिका कशी साकारायची हे आधीच लिहून ठेवता. मी ध्यानस्थ बसायचे आणि म्हणायचे, ‘सीतामाते, कृपया माझ्या माध्यमातून कार्य करा. माझ्या माध्यमातून जे काही घडेल, तेच तुम्हाला चित्रपटासाठी हवे आहे.’

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अभिनेत्रीने हे देखील उघड केले की, भूमिका साकारताना तिने स्वतःला शक्य तितके ‘शुद्ध’ ठेवले. ती म्हणाली, “मी नेहमी स्वतःला, किमान माझ्या विचारांमध्ये तरी, शक्य तितके शुद्ध ठेवण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून सर्व काही तटस्थ राहील. जेणेकरून मी तिथे माझी सर्वोत्तम बाजू दाखवू शकेन.”

नितेश तिवारी यांनी ‘रामायण’मध्ये सीता आणि राम यांची भूमिका साकारणाऱ्या साई आणि रणबीर कपूर यांचे कौतुक केले. त्यांनी आपल्या भूमिका किती उत्तमरित्या साकारल्या आहेत याचे वर्णन केले आणि म्हणाले, “एका अभिनेत्याचे डोळे सत्य बोलतात. मला रणबीरच्या डोळ्यांत राम आणि साईच्या डोळ्यांत सीता दिसली. मी ज्या प्रामाणिकपणाच्या शोधात होतो, तो मला या सुंदर लोकांमध्ये सापडला. मला चित्रपटात साई आणि रणबीर दिसत नाहीत, तर फक्त सीता आणि राम दिसतात.”

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Web Title: Sai pallavi reveals how she prepared for sitas role in ramayana actress opens up about her journey

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Published On: Jul 19, 2026 | 03:58 PM

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