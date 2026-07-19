टीम इंडिया झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी रवाना! गौतम गंभीर नव्हे, VVS लक्ष्मण हेड कोचच्या भूमिकेत

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भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा १९ जुलै रोजी संपणार असून, झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेचा पहिला सामना २३ जुलैपासून खेळवला जाणार आहे. यासाठी १९ जुलै रोजी टीम इंडिया झिम्बाब्वेला रवाना झाले. अशा परिस्थितीत, बीसीसीआयने या छोट्या मालिकेसाठीही सपोर्ट स्टाफची व्यवस्था पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे व्हीव्हीएस लक्ष्मण प्रभारी मुख्य प्रशिक्षकाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. लक्ष्मण ही जबाबदारी सांभाळण्याची ही पहिली वेळ नाही, यापूर्वीही राहुल द्रविड टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक असताना त्यांनी काही मालिकांमध्ये ही जबाबदारी सांभाळली होती. झिम्बाब्वे दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी बीसीसीआयने सोशल मीडियावर काही फोटो पोस्ट केले आहेत, ज्यामध्ये युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीसोबत व्हीव्हीएस लक्ष्मणही उपस्थित होते. आज इंग्लंड दौऱ्यातील शेवटचा सामना खेळला जात आहे. यानंतर, कर्णधार श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शिवम दुबे, हर्ष दुबे आणि प्रिन्स यादव संघात सामील होतील.
𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝙩𝙤 𝙕𝙞𝙢𝙗𝙖𝙗𝙬𝙚 🇿🇼#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/akRFqycwXC — BCCI (@BCCI) July 18, 2026
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