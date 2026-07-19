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टीम इंडिया झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी रवाना! गौतम गंभीर नव्हे, VVS लक्ष्मण हेड कोचच्या भूमिकेत

Updated On: Jul 19, 2026 | 06:02 PM IST
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सारांश

Team india Depart for zimbabwe Tour: भारतीय संघ इंग्लंड दौरा संपल्यानंतर झिम्बाब्वेसोबत टी- २० मालिका खेळतील. यासाठी आधीच टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली आहे.

टीम इंडिया झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी रवाना! गौतम गंभीर नव्हे, VVS लक्ष्मण हेड कोचच्या भूमिकेत
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विस्तार
  • टीम इंडिया झिम्बाब्वे दौऱ्यावर रवाना
  • VVS लक्ष्मण हेड कोचच्या भूमिकेत
  • झिम्बाब्वे टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघ
भारत आणि इंग्लंड यांच्यात तिसरा एकदिवसीय आणि शेवटचा सामना खेळला जात आहे. इंग्लंड दौरा संपल्यानंतर, भारतीय संघ तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी झिम्बाब्वेचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्याची सुरुवात २३ जुलै रोजी होईल आणि अंतिम सामना २६ जुलै रोजी होणार असून, सर्व सामने हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळवले जातील. बीसीसीआयने या मालिकेसाठी संघाची घोषणा आधीच केली आहे, परंतु काही प्रमुख खेळाडूंना वगळण्यात आले आहे. या तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत व्हीव्हीएस लक्ष्मण भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणूनही दिसतील.

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लक्ष्मण यांच्याकडे मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी

भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा १९ जुलै रोजी संपणार असून, झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेचा पहिला सामना २३ जुलैपासून खेळवला जाणार आहे. यासाठी १९ जुलै रोजी टीम इंडिया झिम्बाब्वेला रवाना झाले. अशा परिस्थितीत, बीसीसीआयने या छोट्या मालिकेसाठीही सपोर्ट स्टाफची व्यवस्था पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे व्हीव्हीएस लक्ष्मण प्रभारी मुख्य प्रशिक्षकाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. लक्ष्मण ही जबाबदारी सांभाळण्याची ही पहिली वेळ नाही, यापूर्वीही राहुल द्रविड टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक असताना त्यांनी काही मालिकांमध्ये ही जबाबदारी सांभाळली होती. झिम्बाब्वे दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी बीसीसीआयने सोशल मीडियावर काही फोटो पोस्ट केले आहेत, ज्यामध्ये युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीसोबत व्हीव्हीएस लक्ष्मणही उपस्थित होते. आज इंग्लंड दौऱ्यातील शेवटचा सामना खेळला जात आहे. यानंतर, कर्णधार श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शिवम दुबे, हर्ष दुबे आणि प्रिन्स यादव संघात सामील होतील.

टीम इंडियाचा झिम्बाब्वे दौरा

  • पहिला टी२० सामना – २३ जुलै (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ४:३० वाजता, हरारे स्पोर्ट्स क्लब)
  • दुसरी टी२० – २५ जुलै (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ४:३० वाजता, हरारे स्पोर्ट्स क्लब)
  • तिसरा टी२० सामना – २६ जुलै (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ४:३० वाजता, हरारे स्पोर्ट्स क्लब)

झिम्बाब्वे टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघ:

श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंग.

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Web Title: Team india depart for zimbabwe tour vvs laxman head coach gautam gambhir

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Published On: Jul 19, 2026 | 06:00 PM

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