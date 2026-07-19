High Protein Diet Plan: परफेक्ट बॉडी आणि कडक फिटनेससाठी उपयुक्त; जाणून घ्या सकाळपासून रात्रीपर्यंतचा हाय-प्रोटिन डाएट प्लॅन!

जर तुम्ही जिममध्ये नियमित वर्कआऊट करत असाल आणि चांगली फिजीक बनवू इच्छित असाल, तर तुमच्या आहारात योग्य प्रमाणात प्रोटीन असणे अत्यंत गरजेचे आहे. भारतीय अन्नामध्ये कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण जास्त असते, पण योग्य नियोजनाने आपण सहजपणे १०० ते १५० ग्रॅम प्रोटीन मिळवू शकतो. सहसा हे प्रोटीनचे प्रमाण शरीरयष्टी चांगली बनवण्यासाठी योग्य मानले जाते. वर्कआऊट करणाऱ्यांसाठी शाकाहारी आणि मांसाहारी या दोन्ही पर्यायांसह एक संतुलित डाएट प्लॅन अशाप्रमाणे दिला आहे
१. सकाळचा नाश्ता – साधारण ३० ते ३५ ग्रॅम प्रोटीन
दिवसाची सुरुवात हाय-प्रोटिन नाश्त्याने करा, ज्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळेल.
२. दुपारचे जेवण – साधारण ३५ ते ४० ग्रॅम प्रोटीन
दुपारच्या जेवणात फायबर, कार्ब्स आणि प्रोटीनचा चांगला मेळ असावा.
जिमला व्यायामासाठी जाण्यापूर्वी शरीराला ताकद मिळण्यासाठी हा आहार महत्त्वाचा आहे.
४. रात्रीचे जेवण – साधारण ३० ते ३५ ग्रॅम प्रोटीन
रात्रीचे जेवण पचनास हलके पण प्रोटिनयुक्त असावे, जेणेकरून झोपेत स्नायूंची रिकव्हरी चांगली होईल.