तरुण नवोन्मेषक आणि उद्योजक पुरस्कार! अर्ज कसा करावा? शेवटची तारीख जाणून घ्या

देशातील तरुण अभियंत्यांमध्ये नवोन्मेष (Innovation) आणि उद्योजकतेची भावना अधिक दृढ व्हावी, तसेच त्यांच्या कार्याला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळावी या उद्देशाने INAE तर्फे तरुण नवोन्मेषक आणि उद्योजक पुरस्कार २०२६ जाहीर करण्यात आला आहे. अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण कल्पना साकार करून त्यांना यशस्वी स्टार्टअपमध्ये रूपांतरित करणाऱ्या तरुणांसाठी ही एक प्रतिष्ठेची संधी आहे.
आजच्या स्पर्धात्मक आणि तंत्रज्ञानप्रधान युगात नवकल्पना हीच प्रगतीची गुरुकिल्ली मानली जाते. देशातील अनेक तरुण अभियंते आपल्या कल्पकतेच्या बळावर नवीन तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती तसेच सामाजिक बदल घडवून आणत आहेत. अशा प्रतिभावान आणि दूरदृष्टी असलेल्या तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा पुरस्कार महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
काही पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या भरतीसाठी अर्ज करणारा नागरिक “भारतीय नागरिक’ असावा. १ जानेवारी २०२६ पर्यंत वय ४५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञानावर आधारित नाविन्यपूर्ण कल्पना यशस्वी स्टार्टअपमध्ये विकसित केलेली असावी.
पुरस्काराचे स्वरूप: ₹१,००,००० रोख बक्षीस
प्रशस्तिपत्र
हा पुरस्कार केवळ आर्थिक सहाय्यापुरता मर्यादित नसून, राष्ट्रीय स्तरावर ओळख आणि प्रतिष्ठा मिळवून देणारा आहे. यामुळे विजेत्यांना भविष्यातील संशोधन, गुंतवणूक आणि विस्तारासाठी अधिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
अर्ज प्रक्रिया
इच्छुक उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा. अर्ज करताना स्टार्टअपविषयी सविस्तर माहिती, नवोन्मेषाचे वैशिष्ट्य, तांत्रिक बाजू, व्यवसाय मॉडेल आणि समाजावर होणारा सकारात्मक परिणाम यांची माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे आणि तपशील अचूकपणे भरावेत. उमेदवारांना १० एप्रिल २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
अधिक माहितीसाठी आणि अर्ज करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: https://www.inae.in/
नवीन तांत्रिक कल्पनांना योग्य दिशा देण्याची, आपल्या कार्याला राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळवण्याची आणि देशाच्या प्रगतीत मोलाचा वाटा उचलण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. पात्र तरुण उद्योजक आणि अभियंत्यांनी ही संधी नक्की साधावी.