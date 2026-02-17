ऑल इंडिया रँक ३ मिळवून आयएएस होण्याचे स्वप्न पूर्ण! जिद्द असावी तर अशी

बहुतेक लोकांचा असा समज असतो की केवळ अत्यंत हुशार किंवा नेहमीच उच्च गुण मिळवणारे विद्यार्थीच यूपीएससी परीक्षेत यशस्वी होतात. परंतु प्रत्यक्षात यशासाठी सातत्य, योग्य दिशा आणि आत्मविश्वास अधिक महत्त्वाचा असतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जुनैद अहमद. त्यांनी २०१८ मध्ये यूपीएससी परीक्षेत ऑल इंडिया रँक ३ मिळवून आयएएस होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. विशेष म्हणजे ते सुरुवातीपासूनच टॉपर विद्यार्थी नव्हते; उलट ते स्वतःला सरासरी विद्यार्थी मानत होते.
साधी शैक्षणिक पार्श्वभूमी, पण मोठे स्वप्न
जुनैद यांनी आपले इंटरमिजिएट शिक्षण Aligarh Muslim University येथे पूर्ण केले. तेव्हा ते अभ्यासात फारसे गंभीर नव्हते. परिणामी त्यांची शैक्षणिक कामगिरी मध्यम स्वरूपाची होती. इंटरनंतर त्यांनी Indira Gandhi National Open University (इग्नू) मधून दूरस्थ शिक्षणाद्वारे पदवी पूर्ण केली. पदवीच्या शेवटच्या वर्षात त्यांनी यूपीएससीची परीक्षा देण्याचा निर्धार केला आणि त्यांचे आयुष्यच बदलले.
सुरुवातीपासून तयारीची गरज
जुनैद यांच्या मते, यूपीएससीची तयारी करताना घाबरण्याची गरज नसते. शैक्षणिक पार्श्वभूमी कमकुवत असली तरी यश अशक्य नाही. त्यांनी सर्वप्रथम मूलभूत संकल्पना स्पष्ट करण्यावर भर दिला. एनसीईआरटीची पुस्तके, अभ्यासक्रमाचे सखोल विश्लेषण आणि नियमित सराव यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी दररोज ५ ते ६ तास सातत्याने अभ्यास करण्याचा नियम पाळला. त्यांचा विश्वास होता की कमी वेळेत पण लक्षपूर्वक अभ्यास केल्यास मोठे उद्दिष्ट साध्य करता येते.
अपयशातून शिकलेले धडे
यूपीएससीच्या प्रवासात जुनैद यांना अनेक अपयशांना सामोरे जावे लागले. ते सलग तीन वेळा परीक्षेत अपयशी ठरले. मात्र त्यांनी हार मानली नाही. त्यांनी आपल्या चुका ओळखल्या, उत्तरलेखन सुधारले आणि रणनीती बदलली. चौथ्या प्रयत्नात ते परीक्षा उत्तीर्ण झाले, पण त्यांना ३५२वा क्रमांक मिळाला आणि त्यांची निवड आयआरएसमध्ये झाली. तरीही त्यांचे ध्येय आयएएस अधिकारी होण्याचेच होते.
पाचव्या प्रयत्नात यश
आपले अंतिम लक्ष्य साध्य करण्यासाठी त्यांनी पुन्हा तयारी सुरू ठेवली. त्यांनी Jamia Millia Islamia Residential Coaching Academy येथे मार्गदर्शन घेतले आणि २०१८ मध्ये पाचव्या प्रयत्नात ऑल इंडिया रँक ३ मिळवला. कठोर परिश्रम, संयम आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यांच्या जोरावर त्यांनी हे यश संपादन केले.
प्रेरणादायी संदेश
जुनैद अहमद यांची कथा सांगते की यश हे केवळ बुद्धिमत्तेवर अवलंबून नसते, तर सातत्य, आत्मविश्वास आणि योग्य नियोजन यांवर अवलंबून असते. शून्यापासून सुरुवात करूनही सर्वोच्च स्थान मिळवता येते, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले. त्यांच्या प्रवासातून प्रत्येक स्पर्धा परीक्षार्थीने एक गोष्ट शिकावी. अपयश हे शेवट नसून यशाच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल असते.