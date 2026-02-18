अजितदादा पवार क्रीडा नगरीत ‘डायनॅमिक’ खो-खोचा थरार शिगेला पोहोचला, मुंबई पोलिसांचा विजय

ट्रॉफीवर पाय ठेवत मिशेल मार्शने ऑस्ट्रेलियाचं नशीब केलं उद्ध्वस्त? इथून सुरु झाला कांगारुंचा डाऊनफॉल…
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नाणेफेक जिंकून आक्रमण स्वीकारलं. मात्र त्याचा फायदा घेण्यात संघ अपयशी ठरला. पश्चिम रेल्वेने २४-१७ असा ४.३० मि. राखून ७ गुणांनी विजय मिळवत अंतिम फेरी गाठली. विजयी पश्चिम रेल्वेच्या माधव दिपक (१.३० व १.५० मि. संरक्षण), राहूल मंडल (१.५० मि. संरक्षण व ६ गुण), आदित्य गणपुले (१.२० मि. संरक्षण व ४ गुण), मजहर जमादार (२ मि. संरक्षण व २० गुण), वृषभ वाघ (१.५० मि. संरक्षण व ४ गुण) यानी निर्णायक कामगिरी करत विजय साकारला. पराभूत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सूरज खाके (१.३० मि. संरक्षण व ४ गुण), पियूश घोलम (१.३० मि. संरक्षण व ४ गुण), प्रसाद भाटकर (१ मि. संरक्षण) यांनी जोरदार लढत दिली.
सामन्यात पश्चिम रेल्वेने नाणेफेक जिंकून संरक्षण स्वीकारलं. २९-९ असा एक डाव व २० गुणांनी मुंबई पोलिसांचा धुव्वा उडवला.
विजयी पश्चिम रेल्वेच्या संध्या सुरवासे (४.२० मि. संरक्षण), मोकाशी (नाबाद २.४० मि. संरक्षण), अर्चना माझी (२.३० मि. संरक्षण), मगाई माझी (२.५० मि. संरक्षण व ६ गुण), दिव्या गायकवाड (नाबाद १ मि. संरक्षण व ६ गुण), किशोरी कल्याणी कक (६ गुण) यांनी सामन्यावर संपूर्ण वर्चस्व राखले.
पराभूत मुंबई पोलिसांच्या दिक्षा सोनसुरकर (१.५० मि. संरक्षण व २ गुण), सुर्वणा सुरवसे (२ मि. संरक्षण), पायल पवार (१ मि. संरक्षण), सपना आंबवले (२ गुण) यांनी लढत दिली, मात्र विजय दूरच राहिला.
स्पर्धेतील सर्व सामने आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचले आहेत. पुरुष अंतिम फेरीत पश्चिम रेल्वे व महाराष्ट्र पोष्ट यांच्यात विजेतेपदासाठी महासंग्राम रंगणार आहे. पश्चिम रेल्वेने आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले असून अंतिम विजेतेपदासाठी त्यांचा आत्मविश्वास शिगेला पोहोचला आहे. अजितदादा पवार क्रीडा नगरीत आता अंतिम फेरीच्या महासंग्रामाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून खो-खोप्रेमीसाठी अविस्मरणीय ठरणार आहे.
