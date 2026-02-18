“ब्रेन हॅम्रेज, पण…”, सलीम खान यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट, डॉक्टरांनी दिली माहिती

अभिनेता सलमान खानचे वडील ज्येष्ठ बॉलीवूड लेखक आणि सलीम खान यांना काल मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सलीम खान यांच्या संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. रूग्णालयाच्या डॉक्टरांनी त्यांच्या हेल्थबद्दल माहिती दिली आहे.
लीलावती रुग्णालयाचे डॉ. जलील पारकर यांनी माध्यमांना सांगितले की सलीम खान यांची डिजिटल सब्स्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी (DSA) करण्यात आली. ही मेंदूची शस्त्रक्रिया नाही.
DSA हा एक उच्च दर्जाचा एक्स-रे आहे. या पद्धतीद्वारे शरीराच्या नसांमधील अडथळे अधिक स्पष्टपणे पाहता येतात. याला सेरेब्रल अँजिओग्राफी असेही म्हणतात.
डॉ. पार्कर यांच्या मते, सलीम खान यांना तात्काळ डिस्चार्ज दिला जाणार नाही. त्यांना काही दिवस जवळच्या वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवण्यात येईल. पण त्यांची प्रकृती स्थिर आहे आणि ते बरे होत आहेत. जर सर्व काही ठीक राहिले तर त्यांना आज किंवा उद्या व्हेंटिलेटर सपोर्टवरून काढून टाकले जाऊ शकते, परंतु त्यांच्या डिस्चार्जबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
सलमान खानचा हॉस्पिटलमधून बाहेर पडतानाचा व्हिडिओ काल रात्री उशिरा समोर आला आहे, जो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तो भावुक आणि चिंतेत दिसत आहे. वडिलांच्या प्रकृतीबद्दल कळताच सलमान रुग्णालयात पोहोचला. तेव्हापासून तो रुग्णालयातच आहे. कुटुंबातील इतर सदस्यही नियमितपणे हॉस्पिटलमध्ये येत आहेत. यामध्ये अरबाज खान, शौरा खान, हेलेन आणि सलमा खान तसेच त्यांच्या मुली अलविरा, अर्पिता आणि तिचा पती अतुल अग्निहोत्री आणि आयुष शर्मा यांचा समावेश आहे. तसेच अभिनेता संजय दत्त देखील रुग्णालयात जाताना दिसला आहे.
रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले की, सलीम खान यांना मंगळवारी सकाळी ८:३० वाजता आपत्कालीन कक्षात आणण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांची एक टीम तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनय चव्हाण, हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अजित मेनन, न्यूरोसर्जन डॉ. नितीन डांगे आणि डॉ. बिनीत अहलुवालिया यांचा समावेश आहे.
