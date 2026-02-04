कर्करोगाविरुद्ध ‘लढा’; जनजागृती आणि आधुनिक उपचारांमुळे रुग्ण होताहेत ‘फायटर’!

चंद्रकांत कांबळे, पिंपरी : धावपळीची जीवनशैली, वाढते प्रदूषण, बदललेला आहार आणि ताणतणाव यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरात कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. मात्र, बदलत्या काळात ‘कॅन्सर म्हणजे कॅन्सल’ ही भीती मागे टाकत शहरातील अनेक रुग्ण प्रबळ इच्छाशक्ती, कुटुंबाचा आधार आणि आधुनिक वैद्यकीय उपचारांच्या जोरावर या आजाराशी लढत आहेत. उद्या (४ फेब्रुवारी) जागतिक कर्करोग दिनानिमित्त शहरात कर्करोगाविरोधातील लढ्याचे वास्तव, संधी आणि आव्हाने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहेत.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे डॉ. अभयचंद्र दादेवार यांच्या मते, “कर्करोग हा केवळ शारीरिक नव्हे, तर मानसिक लढा आहे. कुटुंबाचा आधार आणि सकारात्मक विचार उपचारात औषधांइतकेच महत्त्वाचे असतात. शहरात आता जागतिक दर्जाच्या उपचार सुविधा उपलब्ध असल्याने रुग्णांनी घाबरून न जाता वेळेत तपासणी आणि उपचार घ्यावेत. थेरगाव येथे आपण पुढच्या दोन वर्षांत फक्त कर्करोगाचा रुग्णालय उभारणार आहोत.
आयटी पार्क, कंपन्या आणि शिफ्ट ड्युटीमुळे तरुणाईमध्ये अनियमित आहार, व्यायामाचा अभाव, ताणतणाव आणि झोपेची कमतरता वाढत आहे. यामुळे कर्करोगासह इतर जीवनशैलीजन्य आजारांचा धोका वाढत आहे.
कर्गरोगची लक्षणे
जागतिक कर्करोग दिनानिमित्त शहरात जनजागृती वाढत असली, तरी पिंपरी-चिंचवडसारख्या मोठ्या औद्योगिक शहरात स्वतंत्र आणि सुसज्ज कर्करोग रुग्णालयाची गरज प्रकर्षाने जाणवत आहे. लवकर निदान, परवडणारे उपचार आणि मानसिक आधार या तीन स्तंभांवरच कर्करोगाविरुद्धचा खरा लढा यशस्वी होऊ शकतो. आज कर्करोग हा ‘मृत्यूचा शिक्का’ न राहता ‘लढण्याची संधी’ ठरत आहे. योग्य वेळी तपासणी, योग्य उपचार आणि सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला, तर कर्करोगावर मात करणे शक्य आहे—हा संदेश पिंपरी-चिंचवडमधील वाढत्या ‘फायटर’ रुग्णांची कहाणी देत आहे.