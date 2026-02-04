Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

पुणे जिल्ह्यातील ‘हे’ ठिकाण बनणार Bullet Train चे हब; तब्बल 4 हजार…

बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई–पुणे प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होईल, तर पुणे–हैदराबाददरम्यानही जलद व सुरक्षित प्रवास शक्य होणार आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 04:27 PM
पुणे जिल्ह्यातील 'हे' ठिकाण बनणार Bullet Train चे हब; तब्बल 4 हजार...

हडपसर बनणार पुण्याचे ‘बुलेट ट्रेन हब’ (फोटो- istockphoto

Follow Us:
Follow Us:

बुलेट ट्रेनच्या नकाशावर पुण्याचे महत्त्व वाढणार
हडपसर बनणार पुण्याचे ‘बुलेट ट्रेन हब’
प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च ४ हजार कोटी रुपये

पुणे: बुलेट ट्रेनच्या नकाशावर पुण्याचे महत्त्व वाढणार असून, हडपसर परिसराला पुण्याचे बुलेट ट्रेन हब म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.  मुंबई–पुणे आणि पुणे–हैदराबाद या प्रस्तावित उच्चगती रेल्वे मार्गांसाठी हडपसर येथे भव्य स्थानक उभारण्याची योजना असून, या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च ४ हजार कोटी रुपये असल्याची माहिती पुढे येत आहे.

केंद्र सरकारच्या हाय-स्पीड रेल्वे धोरणांतर्गत पुण्याला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात आवश्यक जागा उपलब्ध नसल्याने आणि वाहतूक कोंडीचा विचार करता, हडपसर हा पर्याय पुढे आला आहे. पुणे–सोलापूर महामार्गालगत असलेला हा परिसर रस्ता, रेल्वे आणि भविष्यातील मेट्रो नेटवर्कशी सहज जोडला जाणार असल्याने येथे बुलेट ट्रेन स्थानक उभारणे अधिक व्यवहार्य ठरत आहे.

या प्रकल्पाअंतर्गत मुंबई–पुणे आणि पुणे–हैदराबाद हे दोन उच्चगती मार्ग एकत्रितपणे हाताळले जाणार आहेत. दुहेरी ट्रॅक, अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा आणि ३०० ते ३५० किमी प्रतितास वेगाने धावणाऱ्या गाड्या, अशी या बुलेट ट्रेनची वैशिष्ट्ये असतील. लोणावळा परिसरातील भौगोलिक मर्यादा लक्षात घेता, त्या भागात स्थानक टाळून कामशेत परिसरात थांबा देण्याचा पर्यायही चर्चेत आहे.

Budget 2026: देशात धावणार ७ नवीन बुलेट ट्रेन! मुंबई, पुण्यासह ‘या’ ८ शहरांचा कायापालट होणार; पाहा सरकारचा मेगा प्लॅन

हडपसरमधील बुलेट ट्रेन स्थानकामुळे पुणे शहराच्या पूर्व भागाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. आयटी पार्क, औद्योगिक वसाहती आणि वाढत्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना या हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटीचा मोठा फायदा होणार आहे. तसेच, हिंजवडी परिसरातही स्वतंत्र स्थानक उभारण्याचा विचार सुरू असून, त्यामुळे शहराच्या पूर्व–पश्चिम भागांमध्ये वेगवान दळणवळण उपलब्ध होणार आहे.

बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई–पुणे प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होईल, तर पुणे–हैदराबाददरम्यानही जलद व सुरक्षित प्रवास शक्य होणार आहे. उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधींना चालना मिळत पुण्याच्या विकासाला नवा वेग मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

1500 किमी अंतर फक्त ६ तासांत; या दोन शहरांदरम्यान धावणार भारतातील दुसरी बुलेट ट्रेन

1500 किमी अंतर फक्त ६ तासांत

मुंबई ते अहमदाबाद भारतात पहिला बुलेट ट्रेन मार्ग जपानच्या मदतीने निर्माण होत असून लवरच या मार्गावर ट्रेन धावणार आहे. त्यानंतर आता देशभरात बुलेट ट्रेन धावण्याची शक्यता आहे. कारण भारतात दुसऱ्या बुलेट ट्रेन मार्गाचं काम सुरू झालं असून १५०० किमी फक्त साडे सहा तासांत कापता येणार आहे. दिल्लीहून हावडापर्यंत ही ट्रेन धावणार आहे.

Web Title: Hadapsar pune is bullet train hub mumbai and hyderabad 4 thousand crore project

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 04:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

22 तास अन्न, पाण्याशिवाय…! Mumbai-Pune Express वे ठप्प अन् सरकार गप्प; सर्व एसटी बस रद्द
1

22 तास अन्न, पाण्याशिवाय…! Mumbai-Pune Express वे ठप्प अन् सरकार गप्प; सर्व एसटी बस रद्द

Maharashtra Weather Alert: “उत्तरेकडून येणाऱ्या कोरड्या…”; तापमानातल्या चढ उतारावर डॉ. सानप यांचे भाष्य
2

Maharashtra Weather Alert: “उत्तरेकडून येणाऱ्या कोरड्या…”; तापमानातल्या चढ उतारावर डॉ. सानप यांचे भाष्य

Shahzad Poonawalla : पुण्यात भाजप राष्ट्रीय प्रवक्त्याच्या आईला कारने उडवले, CNG पंपावरील CCTV आले समोर
3

Shahzad Poonawalla : पुण्यात भाजप राष्ट्रीय प्रवक्त्याच्या आईला कारने उडवले, CNG पंपावरील CCTV आले समोर

ZP Election 2026: पुणे जिल्ह्यात 23 हजार मनुष्यबळाची नियुक्ती; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
4

ZP Election 2026: पुणे जिल्ह्यात 23 हजार मनुष्यबळाची नियुक्ती; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 चॅम्पियन टीम होणार मालामाल! उपविजेत्यालाही मिळणार मोठी रक्कम

T20 World Cup 2026 चॅम्पियन टीम होणार मालामाल! उपविजेत्यालाही मिळणार मोठी रक्कम

Feb 04, 2026 | 05:18 PM
जुन्या निरागसतेची आठवण! महाकुंभ वाली मोनालिसाचा नवीन लुक रिलीज, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली

जुन्या निरागसतेची आठवण! महाकुंभ वाली मोनालिसाचा नवीन लुक रिलीज, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली

Feb 04, 2026 | 05:10 PM
Shaktipeeth Express News: वाळव्यातील एक इंच जमीनही देणार नाही; शक्तीपीठ विरोधी शेती बचाव संघर्ष समितीचा इशारा

Shaktipeeth Express News: वाळव्यातील एक इंच जमीनही देणार नाही; शक्तीपीठ विरोधी शेती बचाव संघर्ष समितीचा इशारा

Feb 04, 2026 | 05:07 PM
कर्करोगाविरुद्ध ‘लढा’; जनजागृती आणि आधुनिक उपचारांमुळे रुग्ण होताहेत ‘फायटर’!

कर्करोगाविरुद्ध ‘लढा’; जनजागृती आणि आधुनिक उपचारांमुळे रुग्ण होताहेत ‘फायटर’!

Feb 04, 2026 | 04:58 PM
Congress AI Video : ही भित्र्या माणसाची लक्षणे…! कॉंग्रेसच्या चीन घुसखोरीच्या AI व्हिडिओने केले पंतप्रधानांना लक्ष्य

Congress AI Video : ही भित्र्या माणसाची लक्षणे…! कॉंग्रेसच्या चीन घुसखोरीच्या AI व्हिडिओने केले पंतप्रधानांना लक्ष्य

Feb 04, 2026 | 04:54 PM
Electricity Supply : महाराष्ट्रातील 16,981 ऑफीसमध्ये 24 तास वीजपुरवठा राहणार बंद , काय आहे नेमकं कारण?

Electricity Supply : महाराष्ट्रातील 16,981 ऑफीसमध्ये 24 तास वीजपुरवठा राहणार बंद , काय आहे नेमकं कारण?

Feb 04, 2026 | 04:54 PM
IND vs AFG, U19 WC 2026 : हरारेमध्ये अफगाणिस्तानचा भारतासमोर 311 धावांचा डोंगर! फैसल-नियाझाई जोडीची शतके 

IND vs AFG, U19 WC 2026 : हरारेमध्ये अफगाणिस्तानचा भारतासमोर 311 धावांचा डोंगर! फैसल-नियाझाई जोडीची शतके 

Feb 04, 2026 | 04:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM