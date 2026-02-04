Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Get Rid Of Misconceptions Related To Ovarian Cancer Today Know The Detailed Information Given By The Experts

Ovarian cancer संबंधित गैरसमजुती आजच करा दूर! जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेली सविस्तर माहिती

शरीरातील कोणत्याही अवयवाला कॅन्सरची लागण होऊ शकते. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

Updated On: Feb 04, 2026 | 02:00 PM
Ovarian cancer संबंधित गैरसमजुती आजच करा दूर! जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेली सविस्तर माहिती

Ovarian cancer संबंधित गैरसमजुती आजच करा दूर! जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेली सविस्तर माहिती

Follow Us:
Follow Us:

ओव्हरियन कॅन्सरशी संबंधित अनेक गैरसमजुती या अंडाशयाच्या गाठी सारख्या इतर स्त्रीरोगविषयक समस्यांमुळे निर्माण होतात. पण यामागची वास्तविकता आणि गैरसमजुतींमधील मुख्य फरक ओळखण्याची वेळ आली आहे. हा लेख अंडाशयाच्या कर्करोगाशी संबंधित गैरसमज दूर करण्यास मदत करतो.डॉ. मधुलिका सिंग, वरिष्ठ प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ञ, अंकुरा हॉस्पिटल, पुणे, यांनी याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

World Cancer Day 2026: डोळ्यांच्या कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास गमवावी लागेल दृष्टी

ओव्हरियन कॅन्सर म्हणजे महिलांच्या अंडाशयातील पेशींमध्ये होणारी अनियंत्रित वाढ. हा कॅन्सर बहुतेक वेळा सुरुवातीच्या टप्प्यात स्पष्ट लक्षणे न देता वाढत जातो, म्हणूनच तो उशिरा आढळतो. याचे नेमके कारण अद्याप ज्ञात नाही, परंतु वय, कौटुंबिक इतिहास आणि अनुवांशिक बदलांमुळे (BRCA) याचा धोका वाढतो. या कर्करोगाची लक्षणे म्हणजे सतत पोट फुगणे, ओटीपोटात किंवा पोटात दुखणे, लवकर पोट भरल्यासारखे वाटणे, वारंवार लघवी होणे आणि वजनात अचानक बदल होणे. म्हणून, ओव्हरियन कॅन्सर संबंधित गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहे.

गैरसमज: ओव्हरियन कॅन्सर फक्त ५० वर्षांवरील वृद्ध महिलांमध्येच आढळतो

वास्तविकता: एक सामान्य गैरसमज आहे की ओव्हरियन कॅन्सर फक्त वृद्ध महिलांना होतो. जरी हा ५० आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिलांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळत असला तरी, तो कोणत्याही वयात होऊ शकतो. ज्या महिलांच्या कुटुंबात ओव्हरियन कॅन्सरचा वैद्यकिय इतिहास आहे किंवा अनुवांशिक प्रवृत्ती आहे, त्यांनी सतर्क राहावे आणि नियमित तपासणी करून घ्यावी. डॉक्टरांच्या संपर्कात राहणे आणि त्यांच्या सूचनांचे न चुकता पालन करणे गरजेचे आहे.

गैरसमज: फक्त ज्यांच्या कुटुंबात कर्करोगाचा इतिहास आहे, त्याच महिलांना ओव्हरियन कॅन्सर होतो

वास्तविकता: जरी कौटुंबिक इतिहासामुळे धोका वाढू शकतो, तरी ओव्हरियन कॅन्सर असलेल्या बहुतेक महिलांच्या कुटुंबात या आजाराचा इतिहास नसतो. BRCA1 आणि BRCA2 यांसारखे घटक देखील या कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकतात. म्हणूनच सर्व वयोगटातील महिलांसाठी नियमित तपासणी आणि जागरूकता महत्त्वाची आहे.

गैरसमज: ओव्हरियन कॅन्सर प्राणघातक आहे आणि याचा अर्थ मृत्यू अटळ आहे

वास्तविकता: सध्या, वैद्यकीय संशोधन आणि उपचारांमधील प्रगतीमुळे ओव्हरियन कॅन्सर चे रोगनिदान सुधारले आहे. वेळीच निदान आणि आधुनिक उपचार पद्धती महिलांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते. म्हणून, वेळेवर वैद्यकीय मदत घेणे आवश्यक आहे.

गैरसमज: पॅप स्मीअर चाचणी ओव्हरियन कॅन्सर शोधण्यास मदत करते

वास्तविकता: अनेक महिलांचा असा विश्वास आहे की गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग शोधण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या पॅप स्मीअर चाचण्यांमुळे ओव्हरियन कॅन्सरचीही तपासणी होते. तथापि, पॅप स्मीअर चाचणी ओव्हरियन कॅन्सर शोधत नाही, परंतु ती गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची तपासणी करण्यास मदत करते. ज्या महिलांना जास्त धोका आहे किंवा ज्यांना पोट फुगणे, ओटीपोटात दुखणे, खाण्याच्या सवयींमध्ये बदल, लैंगिक संबंधांदरम्यान वेदना, पाठदुखी, मासिक पाळीत बदल आणि थकवा यांसारखी लक्षणे दिसतात, त्यांना तज्ञांकडून ट्रान्सव्हजायनल अल्ट्रासाऊंड आणि CA-125 रक्त तपासणीचा सल्ला दिला जातो. वेळीच निदान आणि उपचारांसाठी लक्षणे आणि जोखमीच्या घटकांची माहिती असणे गरजेचे आहे.

Precision Onco-Hematology जीव वाचवण्यासाठी आणि Caner परत येऊ नये यासाठी खास वैयक्तिक उपचार पद्धती

गैरसमज: अंडाशयातील गाठ हे अंडाशयाच्या कर्करोगाचे कारण असू शकते.

वास्तविकता: अंडाशयातील गाठी ओव्हरियन कॅन्सरपेक्षा वेगळ्या असतात. या गाठी सौम्य असू शकतात, म्हणजेच त्या कर्करोगाच्या असतीलच असे नाही आणि उपचारांशिवाय त्यांचे व्यवस्थापन केले जाऊ शकते. ज्या गाठी आकाराने मोठ्या असतात, त्यांची तपासणी करून त्या कर्करोगाच्या नाहीत याची खात्री करणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ असा नाही की सर्व गाठी धोकादायक असतात, तर स्त्रीरोगतज्ज्ञाच्या सल्ल्याने यापुढील तपासणी करणे योग्य राहिल. या गाठीला कर्करोग समजून घाबरून जाऊ नका. तज्ञ तुमच्या अंडाशयातील गाठ आणि कर्करोग यांच्यात फरक ओळखून त्याचे अचूक निदान करण्यास मदत करतील.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अंडाशयाचा कर्करोग म्हणजे काय?

    Ans: स्त्री प्रजनन प्रणालीमधील अंडाशयात (जिथे अंडी आणि हार्मोन्स तयार होतात) अनियंत्रितपणे पेशी वाढून तयार होणारी कर्करोगाची गाठ आहे.

  • Que: अंडाशयाचा कर्करोगाची लक्षणे कोणती?

    Ans: पोटाचा घेर वाढणे किंवा पोट फुगणे, ओटीपोटात सतत वेदना होणे

  • Que: कर्करोगाची गाठ कशी ओळखावी?

    Ans: गाठ वेगाने वाढणे, कठीण असणे, सतत दुखणे किंवा सुन्न वाटणे ही कॅन्सरची लक्षणे असू शकतात.

Web Title: Get rid of misconceptions related to ovarian cancer today know the detailed information given by the experts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 02:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World Cancer Day 2026: डोळ्यांच्या कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास गमवावी लागेल दृष्टी
1

World Cancer Day 2026: डोळ्यांच्या कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास गमवावी लागेल दृष्टी

Precision Onco-Hematology जीव वाचवण्यासाठी आणि Caner परत येऊ नये यासाठी खास वैयक्तिक उपचार पद्धती
2

Precision Onco-Hematology जीव वाचवण्यासाठी आणि Caner परत येऊ नये यासाठी खास वैयक्तिक उपचार पद्धती

World Cancer Day 2026: लसीकरण आणि कर्करोग प्रतिबंध! प्रत्येक भारतीय कुटुंबाने जाणून घ्याला हव्यात ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी
3

World Cancer Day 2026: लसीकरण आणि कर्करोग प्रतिबंध! प्रत्येक भारतीय कुटुंबाने जाणून घ्याला हव्यात ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी

World Cancer Day 2026: ओरल कॅन्सरचे उशीरा निदान झाल्यामुळे उद्भवतात गंभीर समस्या, देशात जवळपास ७०-८० टक्‍के रुग्ण
4

World Cancer Day 2026: ओरल कॅन्सरचे उशीरा निदान झाल्यामुळे उद्भवतात गंभीर समस्या, देशात जवळपास ७०-८० टक्‍के रुग्ण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ovarian cancer संबंधित गैरसमजुती आजच करा दूर! जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेली सविस्तर माहिती

Ovarian cancer संबंधित गैरसमजुती आजच करा दूर! जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेली सविस्तर माहिती

Feb 04, 2026 | 02:00 PM
Ajit Pawar plane crash Conspiracy:’…तर भविष्यात त्याच्या घरात पाळणा हलवायला सुद्धा कुणी राहणार नाही; अमोल मिटकरींचा पुन्हा गंभीर

Ajit Pawar plane crash Conspiracy:’…तर भविष्यात त्याच्या घरात पाळणा हलवायला सुद्धा कुणी राहणार नाही; अमोल मिटकरींचा पुन्हा गंभीर

Feb 04, 2026 | 01:58 PM
Chandrapur News: निधीअभावी ‘जलजीवन मिशन’ ठप्प! देयकाच्या फक्त 8% निधी मिळाल्याने कामाला लागला ब्रेक

Chandrapur News: निधीअभावी ‘जलजीवन मिशन’ ठप्प! देयकाच्या फक्त 8% निधी मिळाल्याने कामाला लागला ब्रेक

Feb 04, 2026 | 01:52 PM
Devkhel Web Series: अभिनय, फॅशन आणि कलाकृतींचा परिपूर्ण संगम, प्राजक्ता माळीचा ‘देवखेळ’ प्रवास

Devkhel Web Series: अभिनय, फॅशन आणि कलाकृतींचा परिपूर्ण संगम, प्राजक्ता माळीचा ‘देवखेळ’ प्रवास

Feb 04, 2026 | 01:40 PM
सातारा जिल्ह्यात मतदानासाठी यंत्रणा सज्ज; तब्बल 20 हजार कर्मचाऱ्यांची केली नियुक्ती

सातारा जिल्ह्यात मतदानासाठी यंत्रणा सज्ज; तब्बल 20 हजार कर्मचाऱ्यांची केली नियुक्ती

Feb 04, 2026 | 01:37 PM
‘त्यांनी कानशिलात मारली अन् रागाने…’, ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीने केले दीपक काजरीवर गंभीर आरोप!

‘त्यांनी कानशिलात मारली अन् रागाने…’, ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीने केले दीपक काजरीवर गंभीर आरोप!

Feb 04, 2026 | 01:35 PM
Mumbai Crime: आयआयटी बॉम्बेमध्ये 21 वर्षीय विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू; हॉस्टेल परिसरात खळबळ

Mumbai Crime: आयआयटी बॉम्बेमध्ये 21 वर्षीय विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू; हॉस्टेल परिसरात खळबळ

Feb 04, 2026 | 01:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM