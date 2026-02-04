Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
22 तास अन्न, पाण्याशिवाय…! Mumbai-Pune Express वे ठप्प अन् सरकार गप्प; सर्व एसटी बस रद्द

टॅंकर पलटी झाल्याने द्रुतगती मार्गावर प्रचंड मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. 22 तास उलटून गेले तरी वाहतूक पूर्ववत झालेली नाही. अन्न, पाण्याशिवाय प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 05:18 PM
22 तास अन्न, पाण्याशिवाय…! Mumbai-Pune Express वे ठप्प अन् सरकार गप्प; सर्व एसटी बस रद्द

मुंबई-पुणे हायवेवर वाहतूक कोंडी (फोटो- istockphoto)

द्रुतगती मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी 
पुणे-मुंबई जाणाऱ्या सर्व एसटी बस बंद 
एसटी महामंडळाचा महत्वाचा निर्णय

पुणे: गेल्या 22 तासांपेक्षा जास्त कालावधीपासून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. आडोशी बोगद्यावाजवळ टँकर पलटी झाल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्यातच आता राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पुण्यावरून मुंबईला जाणाऱ्या सर्व एसटी बस रद्द करण्यात आल्या आहेत. एसटीने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. द्रुतगती मार्गावर 22 तासांपासून वाहतूक ठप्प झाली आहे.

टॅंकर पलटी झाल्याने द्रुतगती मार्गावर प्रचंड मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. 22 तास उलटून गेले तरी वाहतूक पूर्ववत झालेली नाही. अन्न, पाण्याशिवाय प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहे. मात्र तरी देखील सरकार गप्प बसून असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. मार्गावरून टॅंकर काढण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचे समोर आले आहे. आता या सर्व परिस्थितीवर मुंबईकडे जाणाऱ्या एसटी बस रद्द करण्यात आली आहेत.

Mumbai Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे १२ तासांनंतरही बंद, कोंडी प्रदूषण टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांचा नवा सल्ला

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने मुंबईकडे जाणाऱ्या सर्व एसटी बस बंद केल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होण्याची शक्यता आहे. तसेच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवर वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.  एसटी महामंडळाच्या अनेक बसेस यामध्ये अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे बंद

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर मंगळवारी रात्री मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाल्याने शेकडो वाहने १२ तासांहून अधिक काळ थांबून आहेत. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वात वर्दळीच्या महामार्गांपैकी एक असलेल्या हजारो प्रवासी अडकले. सामान्य वाहतूक पूर्ववत होईपर्यंत एक्सप्रेसवेवरून प्रवास करणे टाळण्याचे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना दिले आहेत.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेच्या खंडाळा घाट विभागात गॅस टँकर उलटल्यानंतर रात्रभर वाहतूक विस्कळीत झाली. शेकडो वाहने जवळजवळ १२ तासांनंतर अडकली आहेत. ज्यामुळे दोन्ही मार्गांवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. अपघातस्थळाजवळ अनेक वाहने तासन्तास अडकून पडली. १२ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या वाहतूक कोंडीदरम्यान, महिला आणि मुलांसह प्रवाशांना अन्न, पाणी आणि शौचालयाच्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागले. महामार्ग वाहतूक पोलिसांनी वाहनचालकांना सामान्य वाहतूक पूर्ववत होईपर्यंत एक्सप्रेसवेवरून प्रवास करणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हा भारतातील पहिला सहा पदरी रुंद टोल एक्सप्रेसवे आहे. ९४.५ किलोमीटर लांबीचा हा एक्सप्रेसवे मुंबई, रायगड आणि नवी मुंबईला पुण्याशी जोडतो. एक्सप्रेसवे नियंत्रण कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी संध्याकाळी ५ वाजताच्या सुमारास मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर टँकर उलटला.

Published On: Feb 04, 2026 | 04:57 PM

