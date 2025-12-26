Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Health »
  • Haplo Identical Bone Marrow Transplant Successfully Performed On A Four Year Old Child

Apollo Hosiptal: चार वर्षीय लहानग्यावर ‘हॅप्लो-आइडेंटिकल बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट’ यशस्वी!

अपोलो हॉस्पिटल्स, नवी मुंबई येथे सिकल सेल बीटा थॅलेसेमियाग्रस्त चार वर्षांच्या मुलावर अत्यंत गुंतागुंतीचा ‘हॅप्लो-आइडेंटिकल बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट’ यशस्वीरीत्या करण्यात आला.

Updated On: Dec 26, 2025 | 03:20 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • संबंधित मुलाला लहानपणापासूनच वारंवार रक्त चढवावे लागत होते
  • उपचार एप्रिल २०२५ मध्ये यशस्वीरित्या पार पडला
  • उच्च जोखमीच्या गुंतागुंती हाताळण्याच्या क्षमतेचे प्रभावी उदाहरण ठरत आहे
अपोलो हॉस्पिटल्स, नवी मुंबई येथे ओडिशाहून आलेल्या ‘सिकल सेल बीटा थॅलेसेमिया’ या गंभीर अनुवांशिक रक्तविकाराने ग्रस्त असलेल्या चार वर्षांच्या चिमुकल्यावर अत्यंत गुंतागुंतीचा ‘कॉम्प्लेक्स हॅप्लो-आइडेंटिकल बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट’ यशस्वीरित्या करण्यात आला. या यशस्वी उपचारामुळे या लहानग्याला नवजीवन मिळाले असून, बालरोग अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणाच्या क्षेत्रात हे एक महत्त्वाचे यश मानले जात आहे.

नीट, जेईई परीक्षांसाठी फेस रिकग्निशन! इतर परीक्षांमध्येही ‘ही’ व्यवस्था जाणार राबवली

सिकल सेल बीटा थॅलेसेमिया हा एक दुर्मिळ पण गंभीर आनुवंशिक रक्तविकार असून, एका पालकाकडून सिकल सेल जनुक (HbS) आणि दुसऱ्या पालकाकडून बीटा-थॅलेसेमिया जनुक वारशाने मिळाल्यामुळे हा आजार होतो. या विकारामुळे शरीरात असामान्य हिमोग्लोबिन तयार होते. परिणामी तीव्र रक्तक्षय (ॲनिमिया), सतत वेदनांचे झटके, संसर्गाचा धोका आणि लहान वयातच गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात. संबंधित मुलाला लहानपणापासूनच वारंवार रक्त चढवावे लागत होते. तीव्र वेदना आणि प्रकृती खालावल्याने त्याला अनेकदा रुग्णालयात दाखल करावे लागत होते. दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी उपचारांच्या शोधात कुटुंबाने अपोलो हॉस्पिटल्स, नवी मुंबई येथे धाव घेतली. सखोल तपासण्या व तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मूल्यमापनानंतर बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट हाच एकमेव क्युरेटिव्ह (पूर्ण बरे करणारा) पर्याय असल्याचे निश्चित करण्यात आले.

मात्र, पूर्णपणे जुळणारा (फुली मॅच्ड) दाता उपलब्ध नसल्याने वैद्यकीय पथकाने अंशतः जुळणाऱ्या कौटुंबिक दात्याकडून ‘हॅप्लो-आइडेंटिकल स्टेम सेल ट्रान्सप्लांट’ करण्याचा निर्णय घेतला. हा अत्यंत जोखमीचा आणि तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचा उपचार एप्रिल २०२५ मध्ये यशस्वीरित्या पार पडला. प्रत्यारोपणानंतर मुलामध्ये ‘सीएमव्ही रिएक्टिव्हेशन’ तसेच तीव्र ‘गट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज’ (GVHD) निर्माण झाली. यामुळे पोटदुखी, जुलाब आणि रक्तस्त्राव अशी गंभीर लक्षणे दिसून आली. प्रारंभी दिलेल्या स्टिरॉइड उपचारांना प्रतिसाद न मिळाल्याने ही अवस्था ‘स्टिरॉइड-रिफ्रॅक्टरी ग्रेड ४ गट GVHD’ मध्ये रूपांतरित झाली, जी जीवघेणी ठरू शकते.

MPSC News: कृषी सेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर; 827 उमेदवार मुलाखातीस पात्र, तर…

या टप्प्यावर प्रगत इम्युनोसप्रेशन थेरपी, संसर्ग नियंत्रण, सतत देखरेख आणि आवश्यक अवयव आधार (ऑर्गन सपोर्ट) यांचा समावेश असलेले उच्चस्तरीय उपचार तातडीने सुरू करण्यात आले. मल्टी-डिसिप्लिनरी वैद्यकीय पथकाच्या वेळेवर आणि अचूक हस्तक्षेपामुळे मुलाच्या प्रकृतीत हळूहळू सुधारणा होत गेली. अखेर जुलै २०२५ मध्ये त्याला स्थिर प्रकृतीत रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. हे प्रत्यारोपण अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई येथील तज्ज्ञ वैद्यकीय पथकाने केले असून, त्यामध्ये डॉ. विपिन खंडेलवाल, डॉ. पुनीत जैन, डॉ. दिपाली पाटील, डॉ. प्रज्ञा आणि डॉ. अमेय सोनावणे (अपोलो चिल्ड्रन्स, नवी मुंबई) यांचा समावेश होता. पूर्णपणे जुळणारा दाता उपलब्ध नसतानाही हॅप्लो-आइडेंटिकल ट्रान्सप्लांटद्वारे मिळालेले हे यश बालरोग अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणातील अपोलो हॉस्पिटल्सच्या प्रगत वैद्यकीय कौशल्याचे आणि उच्च जोखमीच्या गुंतागुंती हाताळण्याच्या क्षमतेचे प्रभावी उदाहरण ठरत आहे.

Web Title: Haplo identical bone marrow transplant successfully performed on a four year old child

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 03:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल
1

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

नाक आणि ओठांच्यामध्ये असलेल्या अवयवाला काय म्हणतात? याचा नेमका उपयोग काय ?
2

नाक आणि ओठांच्यामध्ये असलेल्या अवयवाला काय म्हणतात? याचा नेमका उपयोग काय ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM