Panvel Municipal Corporation: पनवेल पालिका मतदारांचे मत, पाणी समस्यांवर उपाय करणाऱ्याला मतदान

मतदारांचा जाहीरनामा या कार्यक्रमाअंतर्गत आज आपण पनवेल पालिका हद्दीतील मतदारांशी संवाद साधला. वसाहतीत पाण्याची समस्या गंभीर असल्याने ही समस्या सोडवून देणाऱ्यालाच आपण मतदान करणार असे मत या वेळी मतदारांनी व्यक्त केले.

Updated On: Dec 26, 2025 | 01:20 PM

पनवेलमधील मतदार पाणी समस्येवर तोडगा काढणाऱ्या उमेदवाराला प्राधान्य देत आहेत, ही बाब स्थानिक निवडणुकीदरम्यान चर्चेत आहे, जिथे पाणीटंचाई, अनियमित पुरवठा आणि जलव्यवस्थापनातील त्रुटी यांसारख्या मुद्द्यांवर नागरिक लक्ष केंद्रित करतात आणि प्रभावी उपाययोजनांची अपेक्षा करतात; म्हणजेच, ‘पाणी समस्या सोडवणाऱ्यालाच मतदान’ हा मतदारांचा कल स्पष्ट दिसतोय.

Web Title: Panvel municipal voters vote will go to the one who addresses water problems

Published On: Dec 26, 2025 | 01:20 PM

