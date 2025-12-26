गर्लफ्रेंडसोबत लग्नाच्या समारंभात दिसला हार्दिक पांड्या, भर गर्दीत क्रिकेटरने प्रियसीला केले Protect

क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या सध्या त्याच्या नात्यामुळे चर्चेत आहे. तो अभिनेत्री आणि मॉडेल माहिका शर्माला डेट करत आहे आणि ते दररोज एकत्र दिसत आहेत. अलिकडेच हार्दिक सुरत विमानतळावर मीडिया आणि चाहत्यांच्या गर्दीत दिसला. गर्दीत त्याची प्रेयसी माहिकाला वाचवतानाचा त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
हार्दिक पांड्या आणि त्याची प्रेयसी माहिका शर्मा अलीकडेच एका जवळच्या मित्राच्या लग्नाला उपस्थित दिसले. या दोघांनीही मॅचिंग पोशाख घातले होते. हार्दिक लाल कुर्त्यात डॅशिंग दिसत होता, तर त्याची प्रेयसी माहिका लाल लेहेंग्यात खूपच सुंदर दिसत होती. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ चाहत्यांना खूप आवडला आहे. चाहते विविध कमेंट्स देऊन त्यांचे कौतुक करत आहेत.
हार्दिक माहिकाला प्रोटेक्ट करताना दिसला
दरम्यान, दोघेही लग्नातून परतताना सुरत विमानतळावर दिसले. त्यांना मीडिया आणि चाहत्यांनी वेढले होते. यादरम्यान हार्दिक गर्दीत त्याची प्रेयसी माहिकाचे संरक्षण करताना दिसला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहते त्याच्या काळजी घेणाऱ्या स्वभावाचे कौतुक करत आहेत.
हार्दिक आणि माहिका यांच्या नात्याबद्दलच्या अफवा सप्टेंबर २०२५ मध्ये सुरू झाल्या, जेव्हा त्यांनी एकमेकांना इन्स्टाग्रामवर फॉलो करायला सुरुवात केली. १० ऑक्टोबर रोजी मुंबई विमानतळावर पहिल्यांदा एकत्र दिसल्यानंतर त्यांचे नाते सार्वजनिक झाले. हार्दिकने त्याच्या वाढदिवसानिमित्त माहिकासोबतचे फोटो शेअर करून अधिकृतपणे याची पुष्टी केली.