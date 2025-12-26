Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Cricketer Hardik Pandya Arrives At Wedding With Girlfriend Mahieka Sharma Protects In Crowd Video Viral

गर्लफ्रेंडसोबत लग्नाच्या समारंभात दिसला हार्दिक पांड्या, भर गर्दीत क्रिकेटरने प्रियसीला केले Protect

क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या आणि क्रिकेटरची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा हे दोघेही नुकतेच विमानतळावर एकत्र दिसले आहेत. हार्दिक लग्नाच्या गर्दीत माहिकाचे रक्षण करताना दिसला आहे. तसेच या दोघांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 03:07 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • गर्लफ्रेंडसोबत लग्नाच्या समारंभात दिसला हार्दिक पांड्या
  • भर गर्दीत क्रिकेटरने प्रेयसीला केले Protect
  • गर्लफ्रेंडसोबत क्रिकेटरचा व्हिडीओ व्हायरल
 

क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या सध्या त्याच्या नात्यामुळे चर्चेत आहे. तो अभिनेत्री आणि मॉडेल माहिका शर्माला डेट करत आहे आणि ते दररोज एकत्र दिसत आहेत. अलिकडेच हार्दिक सुरत विमानतळावर मीडिया आणि चाहत्यांच्या गर्दीत दिसला. गर्दीत त्याची प्रेयसी माहिकाला वाचवतानाचा त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

मराठमोळा स्वॅग आणि प्रेमाचा नवा साज: ‘दिसली तू पहिल्यांदा २’मध्ये अनुश्री मानेचा नखरेल अंदाज

हार्दिक पांड्या आणि त्याची प्रेयसी माहिका शर्मा अलीकडेच एका जवळच्या मित्राच्या लग्नाला उपस्थित दिसले. या दोघांनीही मॅचिंग पोशाख घातले होते. हार्दिक लाल कुर्त्यात डॅशिंग दिसत होता, तर त्याची प्रेयसी माहिका लाल लेहेंग्यात खूपच सुंदर दिसत होती. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ चाहत्यांना खूप आवडला आहे. चाहते विविध कमेंट्स देऊन त्यांचे कौतुक करत आहेत.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

हार्दिक माहिकाला प्रोटेक्ट करताना दिसला

दरम्यान, दोघेही लग्नातून परतताना सुरत विमानतळावर दिसले. त्यांना मीडिया आणि चाहत्यांनी वेढले होते. यादरम्यान हार्दिक गर्दीत त्याची प्रेयसी माहिकाचे संरक्षण करताना दिसला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहते त्याच्या काळजी घेणाऱ्या स्वभावाचे कौतुक करत आहेत.

‘महिलांना मारतो…’, Salman Khan सोबतच्या भांडणावर १४ वर्षांनंतर शक्ती कपूर यांनी सोडले मौन, म्हणाले…

हार्दिक आणि माहिका यांच्या नात्याबद्दलच्या अफवा सप्टेंबर २०२५ मध्ये सुरू झाल्या, जेव्हा त्यांनी एकमेकांना इन्स्टाग्रामवर फॉलो करायला सुरुवात केली. १० ऑक्टोबर रोजी मुंबई विमानतळावर पहिल्यांदा एकत्र दिसल्यानंतर त्यांचे नाते सार्वजनिक झाले. हार्दिकने त्याच्या वाढदिवसानिमित्त माहिकासोबतचे फोटो शेअर करून अधिकृतपणे याची पुष्टी केली.

 

Web Title: Cricketer hardik pandya arrives at wedding with girlfriend mahieka sharma protects in crowd video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 03:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कुरळे बंधू परतले… यावेळी गोंधळ दुप्पट! हास्याचा डोस घेऊन ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चा ट्रेलर प्रदर्शित
1

कुरळे बंधू परतले… यावेळी गोंधळ दुप्पट! हास्याचा डोस घेऊन ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चा ट्रेलर प्रदर्शित

मराठी अभिनेत्री मानसी नाईक जबरदस्त कमबॅक, “मन आतले मनातले” चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज
2

मराठी अभिनेत्री मानसी नाईक जबरदस्त कमबॅक, “मन आतले मनातले” चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी
3

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित
4

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Jan 20, 2026 | 08:08 AM
सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

Jan 20, 2026 | 08:00 AM
राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

Jan 20, 2026 | 07:49 AM
Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Jan 20, 2026 | 07:05 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

Jan 20, 2026 | 07:02 AM
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM