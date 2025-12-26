IND vs SL Women : हरमनच्या सेनेचा डोळा आज मालिकेवर! वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

आत्मविश्वासाने भरलेला भारतीय संघ शुक्रवारी खराब फॉर्मात असलेल्या श्रीलंकेच्या संघाविरुद्ध तिसरा टी२० सामना आणि पाच सामन्यांची मालिका जिंकून आपला लय कायम ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवेल. भारताने विशाखापट्टणम येथे पहिले दोन टी२० सामने अनुक्रमे आठ आणि सात विकेट्सने जिंकले. गेल्या ११ टी२० सामन्यांमधील हा भारताचा नववा विजय आहे. श्रीलंकेने जुलै २०२४ मध्ये दांबुलामध्ये भारताचा शेवटचा पराभव केला होता. यजमान संघाकडे मजबूत फलंदाजी आहे आणि गेल्या दोन सामन्यांमध्ये वेगवेगळ्या खेळाडूंनी संघाला विजय मिळवून दिला आहे. पहिल्या सामन्यात जेमिमा रॉड्रिग्जने शानदार कामगिरी केली, तर दुसऱ्या सामन्यात शफाली वर्माने संघाला विजय मिळवून दिला.
भारताची गोलंदाजीही तितकीच मजबूत आहे आणि त्यांच्या फिरकी गोलंदाजांनी श्रीलंकेला पहिल्या सामन्यात ६ बाद १२१ आणि दुसऱ्या सामन्यात ९ बाद १२८ धावांवर रोखले. युवा खेळाडू एन. श्रीचराणी, वैष्णवी शर्मा आणि क्रांती गौड यांनी शिस्तबद्ध आणि प्रभावी गोलंदाजी केली. अष्टपैलू दीप्ती शर्मा तापामुळे दुसऱ्या टी२० मध्ये खेळू शकली नाही, परंतु तिच्या जागी आलेल्या स्नेह राणाने चार षटकांत ११ धावा देऊन एक बळी घेतला. पहिल्या सामन्यात पाच झेल सोडले आणि दुसऱ्या सामन्यात तीन धावा काढून टाकल्या, त्यामुळे भारतीय संघाला त्यांच्या क्षेत्ररक्षणावर काम करावे लागेल.
भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये आज मालिकेचा तिसरा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तिरुवनंतपुरम येथे खेळवला जाणार आहे. या सामन्याच्या लाईव्ह स्ट्रिमिंगबद्दल सांगायचे झाले तर या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण टेलिव्हिजनवर पाहणारे प्रेक्षक हे स्टार स्पोर्ट्सवर पाहू शकतात, तर मोबाईलवर पाहणारे प्रेक्षक हे जिओहाॅटस्टारवर हा सामना पाहू शकतील.
📍 Trivandrum Match Day Mode 🔛 All in readiness for the Third #INDvSL T20I 🙌#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/wT7jPw7xtB — BCCI Women (@BCCIWomen) December 26, 2025
हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ पुढील तीन सामन्यांमध्ये आपली कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरीकडे, श्रीलंकेला आशा आहे की ठिकाण बदलल्याने त्यांचे नशीब बदलेल, जरी दोन्ही संघांच्या कामगिरीत लक्षणीय फरक आहे. श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी दोन्ही सामन्यांमध्ये त्यांना निराश केले. पहिल्या सामन्यात विश्मी गुणरत्नेने ४३ चेंडूत ३९ धावा केल्या, तर हसिनी परेरा आणि हर्षिता समरविक्रमा आक्रमक खेळी करण्यात अपयशी ठरल्या. दुसऱ्या सामन्यात, चामारी अटापट्टू बाद झाल्यानंतर, श्रीलंकेने २६ धावांत सहा विकेट गमावल्या.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौर, रेणुका सिंह ठाकूर, रिचा घोष (विकेटकिपर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, जी कमलिनी (विकेटकीपर)