Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • In Chhatrapati Sambhajinagar A Housewife Was Defrauded Of 25 Lakhs Through A Digital Arrest

Crime News: ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून गृहिणीला २५ लाखांचा गंडा; मुंबई पोलीस आणि ईडी अधिकारी असल्याचा बनाव

Cyber ​​Fraud News: सायबर भामट्यांनी एका गृहिणीची तब्बल २५ लाख ८७ हजार रुपयांची फसवणूक केली. तुमच्यावर मनी लॉन्ड्रंग, अवैध जाहिरात तसेच छळवणूक प्रकरणी केस असून तुम्ही डिजिटल अरेस्ट आहात असे दाखवले.

Updated On: Dec 26, 2025 | 03:17 PM
'डिजिटल अरेस्ट' करून गृहिणीला २५ लाखांचा गंडा (Photo Credit - AI)

'डिजिटल अरेस्ट' करून गृहिणीला २५ लाखांचा गंडा (Photo Credit - AI)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मनी लॉनड्रिंग, अवैध जाहिरात
  • छळवणूक गुन्ह्याची बतावणी
  • डिजिटल अरेस्ट; २६ लाखांना गंडा
Cyber ​​Fraud Chhatrapati Sambhajinagar: मुंबई क्राईम ब्रँच व सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) चे अधिकारी असल्याचा बनाव करून सायबर भामट्यांनी एका गृहिणीची तब्बल २५ लाख ८७ हजार रुपयांची फसवणूक केली. तुमच्यावर मनी लॉन्ड्रंग, अवैध जाहिरात तसेच छळवणूक प्रकरणी केस असून तुम्ही डिजिटल अरेस्ट आहात, अशी भीती दाखवून आरोपींनी वेगवेगळ्या खात्यांत पैसे भरण्यास भाग पाडले. हा प्रकार १६ ते २२ डिसेंबर दरम्यान गारखेडा परिसरातील बगाडीया नगर, सह्याद्री हिल्स येथे घडला.

भीती दाखवून घातला ‘डिजिटल’ वेढा

सह्याद्री हिल्स येथे राहणाऱ्या गृहिणीने फिर्याद दिली. त्यानुसार, १६ डिसेंबर रोजी एका अनोळखी मोबाइल क्रमांकावरून त्यांना फोन आला. मोबाइल सेवा बंद होणार असल्याचे तसेच त्यांच्या नावावर बेकायदेशीर जाहिरात व छळवणुकीचे प्रकरणी कसे झाली असल्याची बतावणी करुन कॉल मुंबई क्राईम बँच अधिकाऱ्यांकडे वळवण्यात आला. फोनवरील व्यक्तीने स्वतःला क्राईम बँच अधिकारी असल्याचे सांगत व्हॉट्सअॅप व्हिडीओ कॉल केला. प्रोफाइलवर मुंबई पोलिसांचा लोगो असल्याने फिर्यादी घाबरल्या.

हे देखील वाचा: Waluj MIDC Fraud Case: वाळूज एमआयडीसीत मोठी फसवणूक! पाईप सप्लायरला ९१ लाखांचा गंडा; पुण्यातील उद्योजक पती-पत्नीवर गुन्हा दाखल

आरोपींनी त्यांच्या आधार क्रमांकाशी लिंक असलेले बनावट बँक खाते व एटीएम कार्ड दाखवत मनी लॉडिंगचा खोटा आरोप लावला. सायबर गुन्हेगारांनी ईडी कार्यालयाच्या बनावट नोटिसा, अटक वॉरंट तसेच एका आरोपीचे छायाचित्र पाठवले. तुमच्या विरोधात एफआयआर आहे, तपास सुरू आहे, असे सांगून कोणालाही माहिती दिल्यास कुटुंबाला धोका असल्याची धमकी देण्यात आली, यामळे फिर्यादी खुप घाबरल्या.

डिजिटल अरेस्टमध्ये असल्याचे भासवले

तपासाच्या नावाखाली फिर्यादीला सतत व्हिडीओ कॉलवर ठेवण्यात आले. तुम्ही सव्हिलन्सवर आहात, असे सांगत फोन चार्जिंगला लावून कॉल सुरू ठेवण्यास भाग पाडण्यात आले. कोणाशीही संपर्क साधू नये, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली. तसेच याबाबत कोणाला काही सांगू नका अन्यथा तुमच्या घरी धाड टाकून फायरिंग करण्यात येईल अशी धमकी देण्यात आली.

टप्याटप्प्याने उकळले पैसे

१७ ते २२ डिसेंबरदरम्यान तपासासाठी पैशांची पडताळणी आवश्यक असल्याचे सांगून गुगल पे, यूपीआय, आणि आरटीजीएसद्वारे विविध बँक खात्यांवर पैसे पाठवण्यास भाग पाडले. तसेच एफडी मुदतपूर्व तोडून सायबर गुन्हेगारांनी वेगवेगळ्या खात्यावर पैसे पाठवायला लावून एकूण २५ लाख ८७हजार रुपयांची फसवणूक केली.

हे देखील वाचा: Khopoli Crime : शिंदेंच्या सेनेतील नगरसेविकेच्या पतीची निर्घृण हत्या, काळ्या रंगाच्या कारमधून उतरले अन्… खोपीलीमध्ये एकच खळबळ

Web Title: In chhatrapati sambhajinagar a housewife was defrauded of 25 lakhs through a digital arrest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 03:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी
1

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले
2

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर
3

सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?
4

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM