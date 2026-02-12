Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Health »
  • Pune News Bedridden 14 Year Old Neelima Wakes Up After Treatment In Sassoon

PUNE NEWS : दहा महिने अंथरुणाला खिळलेली १४ वर्षांची निलीमा; ससूनमध्ये उपचारांमुळे पुन्हा उभी राहिली

निलीमा वय १४ वर्ष (नाव बदलेले आहे) या अल्पवयीन मुलीच्या आयुष्यात ससून रुग्णालयाने आयुष्याचा नवा किरण आला आहे. ससून रुग्णालयातीळ उपचारराने निलीमा पुन्हा एकदा उभी राहिली.

Updated On: Feb 13, 2026 | 09:10 AM
PUNE NEWS: 14-year-old Neelima, bedridden for ten months, gets back on her feet after treatment in Sassoon

ससून हॉस्पिटल(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

चंद्रकांत कांबळे/नवराष्ट्र : निलीमा वय १४ वर्ष (नाव बदलेले आहे) या अल्पवयीन मुलीच्या आयुष्यात ससून रुग्णालयाने नवी उमेद निर्माण केली आहे. अचानक ताप आल्यानंतर निलीमा आजारी पडली. गावातील डॉक्टरांकडे उपचार घेतल्यानंतर ताप उतरला, मात्र त्यानंतर तिच्या वागण्यात मोठा बदल दिसून आला. ती कमी बोलू लागली, खेळणे बंद झाले, मैत्रिणींशी संवाद तुटला आणि ती सतत खाटेवर पडून राहू लागली. हळूहळू तिने खाणे-पिणे आणि डोळे उघडणेही बंद केले. तब्बल दहा महिने ती या अवस्थेत होती.

दरम्यान विविध ठिकाणी उपचार करूनही कोणताही फरक न पडल्याने अखेर तिला पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालयाच्या मनोविकारशास्त्र विभागात दाखल करण्यात आले. पंधरा दिवसांपूर्वी दाखल केल्यानंतर योग्य उपचार सुरू केल्यामुळे निलीमाच्या प्रकृतीत झपाट्याने सुधारणा होत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे.सध्या निलीमा आईच्या मदतीने स्वतःच्या पायावर चालू लागली असून नियमितपणे जेवणही करत आहे. पुढील आठ दिवसांत ती पूर्णपणे बरी होऊन घरी जाईल, अशी माहिती मनोविकारशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ.शशिकांत थोरात यांनी दिली.

हेही वाचा : Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला

दुर्मिळ आजार

डॉक्टरांच्या मते, १४ वर्षांच्या मुलीत अशा प्रकारचा आजार आढळणे हे दुर्मिळ आहे.निलीमाच्या कुटुंबात काही प्रमाणात तणावाचे वातावरण होते. वडिलांच्या व्यसनामुळे घरात वारंवार वाद होत असत. या ताण-तणावाचा मोठा परिणाम मुलीच्या मानसिक आरोग्यावर झाला.

निलीमाच्या घरची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची

निलीमाच्या घरची आर्थिक परिस्थिती ही अंत्यत हालाखीची असून तिला उपचारासाठी मुंबईला देखील नेण्यात आले होत.परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. उलट जवळचे आणि बाहेरून घेतलेले सर्व पैसे खर्च झाले.पण उपचारात काहीही सुधारणा झाली नाही.

हेही वाचा : मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा

ससून रुग्णालयातील मानसोपचार विभागातील डॉक्टर माझ्यासाठी देवासारखे आहेत. त्यांनी केलेल्या उपचारामुळे माझी मुलगी पुन्हा चालायला, बोलायला लागली. मी आयुष्यभर या डॉक्टरांची ऋणी राहीन. निलीमाची आई रुग्ण आमच्याकडे आली तेव्हा तिची अवस्था अत्यंत गंभीर होती. ती चालत नव्हती, बोलत नव्हती आणि सतत झोपून असायची. वय केवळ १४ वर्षे असल्यामुळे परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक होती. योग्य उपचारांनंतर हळूहळू सुधारणा दिसून आली. कुटुंबीयांनी आशा सोडली असतानाही आमच्या संपूर्ण टीमने प्रयत्न करून तिला बरे केले, याचे आम्हाला समाधान आहे. डॉ.शशिकांत थोरात, मनोविकारशास्त्र विभाग प्रमुख, ससून रुग्णालय

Web Title: Pune news bedridden 14 year old neelima wakes up after treatment in sassoon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 11:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा
1

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला
2

Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला

मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा
3

मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा

नीलम गोऱ्हे यांचे DCM सुनेत्रा पवारांना निवेदन; जिल्हा नियोजन आराखड्यात विशेष तरतुदी करण्याची मागणी
4

नीलम गोऱ्हे यांचे DCM सुनेत्रा पवारांना निवेदन; जिल्हा नियोजन आराखड्यात विशेष तरतुदी करण्याची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Feb 13, 2026 | 09:10 AM
Zodiac Sign: बुधादित्य योगामुळे वृषभ आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना नशिबाची मिळेल अपेक्षित साथ

Zodiac Sign: बुधादित्य योगामुळे वृषभ आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना नशिबाची मिळेल अपेक्षित साथ

Feb 13, 2026 | 09:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Feb 13, 2026 | 08:47 AM
नानी-ओडेला पुन्हा एकत्र घालणार धुमाकूळ; ‘The Paradise’चा धमाकेदार पोस्टर चर्चेत

नानी-ओडेला पुन्हा एकत्र घालणार धुमाकूळ; ‘The Paradise’चा धमाकेदार पोस्टर चर्चेत

Feb 13, 2026 | 08:42 AM
Free Fire Max: गेममध्ये सुरु आहेत टॉप-क्लास ईव्हेंट्स… प्लेअर्सना मिळणार ईवो गन स्किन आणि आऊटफिट्ससह बरंच काही

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु आहेत टॉप-क्लास ईव्हेंट्स… प्लेअर्सना मिळणार ईवो गन स्किन आणि आऊटफिट्ससह बरंच काही

Feb 13, 2026 | 08:41 AM
कमी खर्चात हनिमून ट्रिप प्लॅन करायची? तर भारतातील ही ऑफबीट डेस्टिनेशन ठरतील परफेक्ट

कमी खर्चात हनिमून ट्रिप प्लॅन करायची? तर भारतातील ही ऑफबीट डेस्टिनेशन ठरतील परफेक्ट

Feb 13, 2026 | 08:31 AM
Numberlogy: विजया एकादशीला या मूलांकांच्या लोकांना कामामध्ये मिळणार अपेक्षित यश

Numberlogy: विजया एकादशीला या मूलांकांच्या लोकांना कामामध्ये मिळणार अपेक्षित यश

Feb 13, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM