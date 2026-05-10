  • 28 Farmers Committing Suicide Daily Highest Number In Maharashtra

Updated On: May 10, 2026 | 07:10 AM
धक्कादायक ! दररोज 28 शेतकरी करत आहेत आत्महत्या; सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात, NCRB चा रिपोर्ट समोर (File Photo : Farmer Suicide)

नवी दिल्ली : २०२४ मध्ये भारतातील शेतकरी आणि शेतमजुरांमधील आत्महत्येचे संकट गंभीर राहिले, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (एनसीआरबी) नुसार, २०२४ मध्ये कृषी क्षेत्राशी संबंधित एकूण १०५४६ लोकांनी आत्महत्या केली. ही संख्या २०२३ मधील १०७८६ प्रकरणांपेक्षा किंचित कमी असली तरी, देशात दररोज सरासरी सुमारे २८ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. याचा अर्थ भारतात आजही दर तासाला एक शेतकरी किंवा शेतमजूर आपले जीवन संपवतो.

अहवालानुसार, देशात नोंदवलेल्या एकूण १७०७४६ आत्महत्यांपैकी ६.२ टक्के आत्महत्या कृषी क्षेत्रातील होत्या. आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये शेतमजुरांचा वाटा सातत्याने वाढत आहे. १०५४६ लोकांपैकी ५९१३ शेतमजूर होते, जे एकूण संख्येच्या ५६% होते. २०२० मध्ये शेतमजुरांचा वाटा ४७.७५% होता, परंतु तेव्हापासून त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. तज्ज्ञांनी बऱ्याच काळापासून हे निदर्शनास आणले आहे की, ग्रामीण कुटुंबे शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाऐवजी मजुरीवर अधिकाधिक अवलंबून आहेत, ज्यामुळे आर्थिक असुरक्षितता आणखी वाढत आहे.

२०२२ मध्ये कृषी क्षेत्रातील आत्महत्यांची संख्या ११२९० वर पोहोचली, जी अलिकडच्या वर्षांतील सर्वाधिक संख्या आहे. तेव्हापासून त्यात सातत्याने घट झाली आहे, परंतु सध्याची आकडेवारी जमिनीवरील परिस्थितीत कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवत नाही. महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३८२४ कृषी आत्महत्यांची नोंद झाली, जे देशातील एकूण कृषी आत्महत्यांच्या ३६.२६ टक्के आहे. त्यानंतर कर्नाटकात २.९७१ प्रकरणे नोंदवली गेली.

मध्य प्रदेशात ८३५, आंध्र प्रदेशात ७८०, तामिळनाडूमध्ये ५०३ आणि छत्तीसगडमध्ये ४८६ आत्महत्यांची नोंद झाली. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशच्या तुलनेत उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या प्रमुख कृषीप्रधान राज्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी नोंदवली गेली.

2024 मध्ये सर्वाधिक वाढ

अहवालानुसार, २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये कर्नाटकात आत्महत्यांमध्ये सर्वाधिक २२.६१ टक्के वाढ नोंदवली गेली, यानंतर राजस्थान (१४ टक्के) आणि मध्य प्रदेश (७.४६ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो.

आंध्र प्रदेशातही वाढतोय आकडा

याउलट, आंध्र प्रदेशात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये १५.६७ टक्के घट नोंदवली गेली. पुद्दुचेरीमध्ये तिप्पटीहून अधिक वाढ दिसून आली. २०१९ ते २०२२ या काळात पुदुचेरीमध्ये एकही शेतकरी आत्महत्या नोंदवली गेली नाही. मात्र, २०२३ मध्ये १० प्रकरणे नोंदवली गेली आणि २०२४ मध्ये ही संख्या ३३ पर्यंत वाढली.

Published On: May 10, 2026 | 07:07 AM

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM