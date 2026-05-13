Milk Price Hike: दुधाचा सर्वसामान्यांना ‘दे’ धक्का! ‘या’ कंपन्यांनी वाढवले दर, कधी लागू होणार?

दरवाढीमागे प्रामुख्याने  कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींचे कारण दिले आहे.  जनावरांचा चारा किंमतीत कमालीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा दूध उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 09:15 PM
उद्यापासून दूध महागणार (फोटो- istockphoto)

सर्वसामन्यांच्या खिशाला बसणार फटका 
अमूल दूध उद्यापासून महागणार 
एक लीटरमागे 2 रुपये वाढणार

Amul Milk Rate Hike: देशात सध्या इराण युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असतानाच सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा एकदा मोठा फटका बसला आहे.  कारण उद्यापासून सर्वसामन्यांच्या खिशाला कात्री बसणार आहे. कारण उद्यापासून दूध महागणार आहे. देशातील सर्वात मोठ्या डेअरी सहकारी संस्था अमुल व मदर डेअरी दुधाच्या किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बुधवारी म्हणजे आज याबाबत अधिकृत परिपत्रक काढण्यात आल्याचे समोर येत आहे. दुधाच्या सर्व प्रकारांमध्ये उद्यापसून प्रति लीटर 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. हे वाढलेले नवे दर उद्या म्हणजेच गुरुवार, 14 मे 2026 पासून देशभरात लागू होणार आहेत.

दर वाढण्याचे कारण काय?

अमूलने या अचानक केलेल्या दरवाढीमागे प्रामुख्याने  कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींचे कारण दिले आहे.  जनावरांचा चारा किंमतीत कमालीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा दूध उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. दुधाच्या पॅकेजिंगसाठी लागणारे साहित्य आणि इंधनाचे दर वाढल्यामुळे दूध महागणार आहे.

बातमी अपडेट होत आहे…

Published On: May 13, 2026 | 09:15 PM

Dhar Bhojshala Case : नमाजवर बंदी, तर हिंदूंना पुजेचा अधिकार; धार भोजशाळा प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा निर्णयॉ

May 15, 2026 | 04:20 PM
