Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

दरवर्षीप्रमाणे ते या परिसरात मेंढ्या चारण्यासाठी आले होते. घटनेची माहिती मिळताच कोंडवे वाघाचे पोलीस पाटील घटनास्थळी दाखल झाले असून पंचनामा करण्यात आला आहे. शासनाने तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 09:59 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

अवकाळी पावसात 18 मेंढ्यांचा मृत्यू (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:

साताऱ्यात अवकाळी पावसाचा तडाखा
विजेच्या धक्क्यात १८ मेंढ्यांचा मृत्यू
महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत

सातारा: सातारा जिल्ह्यात बुधवारी सायंकाळी अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावत जनजीवन विस्कळीत केले. वादळी वारे, विजांचा कडकडाट आणि काही भागांत गारांसह झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेती, पशुधन आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी नागरिकांची तारांबळ उडाली असून प्रशासनाकडे नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात येत आहे.

तालुका सातारा येथील कोंडवे गावात विजेचा तडाखा बसून १८ मेंढ्यांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. बुधवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास मेंढपाळ हनुमंत मासाळ यांच्या मेंढ्यांवर अचानक वीज कोसळली. या घटनेत त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. सुदैवाने, काही वेळापूर्वीच कागद आणण्यासाठी दुसरीकडे गेल्यामुळे हनुमंत मासाळ यांचा जीव वाचला.

दरवर्षीप्रमाणे ते या परिसरात मेंढ्या चारण्यासाठी आले होते. घटनेची माहिती मिळताच कोंडवे वाघाचे पोलीस पाटील घटनास्थळी दाखल झाले असून पंचनामा करण्यात आला आहे. शासनाने तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

उकाड्यापासून आता दिलासा मिळणार; राज्यात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता

दरम्यान, अवकाळी पावसासोबत आलेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्याचा फटका क्रांतिसिंह नाना पाटील जिल्हा रुग्णालयालाही बसला. शवविच्छेदनगृह परिसरात सायंकाळी पावणे पाचच्या सुमारास दोन मोठी झाडे कोसळली. झाडे पडताच परिसरात एकच गोंधळ उडाला. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. घटनेनंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राहुल जाधव यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.

उन्हाच्या चटक्यासोबतच ‘गारपिटी’चे संकट! राज्यात २० ते २२ एप्रिल दरम्यान वादळी पावसाचा इशारा, ‘या’ भागात हाहाकार माजवणार

जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातही दीड तास वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. ग्वाल्हेर–बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांचा वेग मंदावला होता. काही ठिकाणी वाहनचालकांना दिवे सुरू करून सावधगिरीने प्रवास करावा लागला. अचानक झालेल्या या अवकाळी पावसामुळे शेतकरी, पशुपालक आणि नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत असून प्रशासनाने तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

Web Title: Maharashtra rain alert satara 18 sheeps death imd updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 09:59 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM