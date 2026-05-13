Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई

प्रदर्शनाच्या १२ व्या दिवशी चित्रपटाने सुमारे ३ कोटी रुपयांची कमाई केली. ‘ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे’ ऑफरमुळे तिकीट दर कमी करण्यात आल्याने प्रेक्षकांची गर्दी वाढल्याचे पाहायला मिळाले. त्याआधी ११ व्या दिवशी चित्रपटाने २.८ कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला होता. आतापर्यंत ‘Raja Shivaji’ची भारतीय बॉक्स ऑफिसवरील नेट कमाई ८०.९ कोटी रुपयांवर पोहोचली असून ‘Sairat’नंतर ८० कोटींचा टप्पा पार करणारा हा दुसरा मराठी चित्रपट ठरला आहे. तर ग्रॉस कलेक्शनचा आकडा ९५.४६ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे.
कमाईचा तपशील पाहता, पहिल्या आठवड्यात चित्रपटाने ५७.७ कोटी रुपयांची कमाई केली होती. त्यानंतर आठव्या दिवशी ३.५ कोटी, नवव्या दिवशी ६.३ कोटी, दहाव्या दिवशी ७.६ कोटी, अकराव्या दिवशी २.८ कोटी आणि बाराव्या दिवशी ३ कोटी रुपयांची कमाई झाली. चित्रपटाला मिळणारा प्रतिसाद पाहता येत्या काही दिवसांत हा सिनेमा आणखी मोठा विक्रम करू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
या चित्रपटामुळे Riteish Deshmukh याने मराठी चित्रपटसृष्टीत सलग चौथं यश मिळवलं आहे. याआधी ‘Lai Bhaari’, ‘Mauli’ आणि ‘Ved’ हे त्याचे चित्रपटही बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरले होते. दिग्दर्शक म्हणूनही हा त्याचा सलग दुसरा सुपरहिट चित्रपट ठरला आहे. विशेष म्हणजे, जवळपास ७५ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने अवघ्या १२ दिवसांतच आपला खर्च वसूल करत नफ्यात प्रवेश केला आहे. आतापर्यंत चित्रपटाने ५.९ कोटी रुपयांचा नफा कमावत ७.८६ टक्के ROI नोंदवला आहे.
भव्य सेट्स, दमदार अभिनय, प्रभावी कथा आणि प्रेक्षकांकडून मिळणारे प्रचंड प्रेम यामुळे ‘Raja Shivaji’ सध्या मराठी सिनेसृष्टीतील सर्वाधिक चर्चेत असलेला चित्रपट ठरत आहे.