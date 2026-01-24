Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

प्रजासत्ताक दिनापूर्वी मोठा घातपात टळला? हाय सिक्युरिटी परिसरातून संशयित कार जप्त; महिलेला अटक

महिलेने सुरुवातीला परदेशी दूतावासाची प्रतिनिधी असल्याचा दावा केला होता, परंतु ती कोणत्याही दूतावासाचे नाव सांगू शकली नाही किंवा वाहनाशी संबंधित कोणतेही वैध राजनैतिक किंवा मालकीचे कागदपत्रे सादर करू शकली नाही.

Updated On: Jan 24, 2026 | 07:18 AM
प्रजासत्ताक दिनापूर्वी मोठा घातपात टळला? हाय सिक्युरिटी परिसरातून संशयित कार जप्त; महिलेला अटक

प्रजासत्ताक दिनापूर्वी मोठा घातपात टळला? हाय सिक्युरिटी परिसरातून संशयित कार जप्त; महिलेला अटक (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीच्या हाय सिक्युरिटी परिसरात एका ४५ वर्षीय महिलेला दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. ही महिला बनावट डिप्लोमॅटिक नोंदणी प्लेट असलेल्या इनोव्हा कारमधून परिसरात फिरत होती. दिल्ली पोलिसांचे पथक आणि सुरक्षा एजन्सी तिची चौकशी करत आहेत. प्रजासत्ताक दिन आणि दिल्लीत झालेल्या कार बॉम्बस्फोटांनंतर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकरण अत्यंत गंभीर मानले जात आहे.

गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बनावट डिप्लोमॅटिक नंबर प्लेट असलेल्या वाहनाचा वापर करून एक महिला वारंवार विविध दूतावास आणि संवेदनशील डिप्लोमॅटिक क्षेत्रांना भेट देत असल्याच्या विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारे ही अटक करण्यात आली. शाखेच्या खंडणी आणि अपहरण विरोधी कक्षात तैनात असलेले निरीक्षक दलीप कुमार यांनी १५ जानेवारी रोजी वसंत विहार परिसरात एक टोयोटा इनोव्हा एसयूव्ही पकडली. वाहनाची झडती घेत असताना, अधिकाऱ्यांना परदेशी दूतावासांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या नंबर प्लेटसारखीच आणखी एक बनावट नंबर प्लेट सापडली.

हेदेखील वाचा : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची प्रकृती खालावली; शंकराचार्यांच्या आंदोलनाचा आज सहावा दिवस

दरम्यान, महिलेने सुरुवातीला परदेशी दूतावासाची प्रतिनिधी असल्याचा दावा केला होता, परंतु ती कोणत्याही दूतावासाचे नाव सांगू शकली नाही किंवा वाहनाशी संबंधित कोणतेही वैध राजनैतिक किंवा मालकीचे कागदपत्रे सादर करू शकली नाही. तिला चौकशीसाठी सनलाईट कॉलनीतील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात नेण्यात आले.

वाहनावर लावली बनावट नंबर प्लेट

पोलिसांची तपासणी टाळण्यासाठी आणि प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये सहजपणे एंट्री मिळवण्यासाठी तिने वाहनाची मूळ नंबर प्लेट काढून बनावट नंबर प्लेट लावली. पदवीधर असलेली महिला गेल्या चार वर्षांपासून एका राजकीय पक्षाची अखिल भारतीय सचिव असल्याचा दावा करते. तिने २०२३ ते २०२४ दरम्यान परदेशी दूतावासात सल्लागार म्हणून काम केल्याचा दावाही केला.

हेदेखील वाचा : Jammu-Kashmir Encounter : भारतीय लष्कराचा मोठा प्रहार! कठुआमध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी ठार; संयुक्त कारवाईत यश

Web Title: A suspicious car was seized from a high security area

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 07:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रोजच आयुष्य सोपं करतात संविधानातील ‘हे’ अधिकार, अनेकांना नावंही ठाऊक नाही; 26 जानेवारीला ओळखा तुमची खरी ताकद
1

रोजच आयुष्य सोपं करतात संविधानातील ‘हे’ अधिकार, अनेकांना नावंही ठाऊक नाही; 26 जानेवारीला ओळखा तुमची खरी ताकद

Republic Day 2026 : तिरंगा फडकवायचा, पण नियम माहिती आहेत का? पालकांनी मुलांना नक्की शिकवा ‘या’ महत्त्वाच्या बाबी
2

Republic Day 2026 : तिरंगा फडकवायचा, पण नियम माहिती आहेत का? पालकांनी मुलांना नक्की शिकवा ‘या’ महत्त्वाच्या बाबी

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी AI सुद्धा ऑन ड्युटी! दिल्ली पोलीस करणार स्मार्ट ग्लासेसचा वापर, अशी पटणार संशयितांची ओळख
3

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी AI सुद्धा ऑन ड्युटी! दिल्ली पोलीस करणार स्मार्ट ग्लासेसचा वापर, अशी पटणार संशयितांची ओळख

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण
4

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रजासत्ताक दिनापूर्वी मोठा घातपात टळला? हाय सिक्युरिटी परिसरातून संशयित कार जप्त; महिलेला अटक

प्रजासत्ताक दिनापूर्वी मोठा घातपात टळला? हाय सिक्युरिटी परिसरातून संशयित कार जप्त; महिलेला अटक

Jan 24, 2026 | 07:12 AM
Surya Gochar: 24 जानेवारीला सूर्य बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात करिअर आणि आर्थिक समस्या

Surya Gochar: 24 जानेवारीला सूर्य बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात करिअर आणि आर्थिक समस्या

Jan 24, 2026 | 07:05 AM
iQOO 15R vs OnePlus 15R: मिड-रेंज किंमतीत कोणता स्मार्टफोन ऑफर करणार दमदार फीचर्स? वाचा संपूर्ण तुलना

iQOO 15R vs OnePlus 15R: मिड-रेंज किंमतीत कोणता स्मार्टफोन ऑफर करणार दमदार फीचर्स? वाचा संपूर्ण तुलना

Jan 24, 2026 | 06:45 AM
TET परीक्षेत वाशिम जिल्ह्यातील ९६ टक्के शिक्षक अनुत्तीर्ण! गुरुजी झालं नापास, नाराजीचे वातावरण

TET परीक्षेत वाशिम जिल्ह्यातील ९६ टक्के शिक्षक अनुत्तीर्ण! गुरुजी झालं नापास, नाराजीचे वातावरण

Jan 24, 2026 | 04:15 AM
“भविष्यातील शिक्षण कसे असावे, हे…”; Pune Univesity चे प्र. कुलगुरू डॉ. पराग काळकरांचे भाष्य

“भविष्यातील शिक्षण कसे असावे, हे…”; Pune Univesity चे प्र. कुलगुरू डॉ. पराग काळकरांचे भाष्य

Jan 24, 2026 | 02:35 AM
‘भारतीय वंशाच्या अंतराळवीर सुनीता विल्यम्सने घेतली निवृत्ती; त्यानंतर थेट गाठली दिल्ली

‘भारतीय वंशाच्या अंतराळवीर सुनीता विल्यम्सने घेतली निवृत्ती; त्यानंतर थेट गाठली दिल्ली

Jan 24, 2026 | 01:15 AM
जेजुरी स्थानकावर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा द्या; प्रवासी संघटना अन् लोकप्रतिनिधी आक्रमक

जेजुरी स्थानकावर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा द्या; प्रवासी संघटना अन् लोकप्रतिनिधी आक्रमक

Jan 24, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM