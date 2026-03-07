Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US – Iran तणावाचा फटका! दुबईच्या विमान प्रवासाचे दर 80 टक्क्यांनी वाढले, युरोपलाही जाणं झालं महाग

इराण, इस्रायल यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मध्य-पूर्वेतील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. या तणावामुळे भारतापासून युरोप आणि दुबईकडे जाणाऱ्या विमान सेवांच्या तिकिटांचे दर गगनाला भिडले आहेत.

Updated On: Mar 07, 2026 | 06:58 PM
  • थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासावर
  • गेल्या आठवड्यापेक्षा 40 टक्क्यांनी भाडे वाढलं
  • या’मुळे तिकीट दर चढे राहिले
Iran Isarael war impact : इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मध्य-पूर्वेतील तणाव शिगेला पोहोचला असून, त्याचा थेट परिणाम आता आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासावर होताना दिसत आहे. या तणावामुळे भारतापासून युरोप आणि दुबईकडे जाणाऱ्या विमान सेवांच्या तिकिटांचे दर गगनाला भिडले आहेत. गेल्या काही दिवसांत युरोपला जाणाऱ्या अनेक फ्लाइट्सचे भाडे 40 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे, तर दुबईच्या मार्गावर तर 80 टक्क्यांपर्यंत दरवाढ झाल्याने प्रवाशांचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. विशेषतः पुढील 15 दिवसांच्या कालावधीसाठी तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना या वाढीव दरांचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे.

Iran Israel War : संकटाच्या काळात भारताला मदतीचा हात! ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाकडून अतिरिक्त गॅस पुरवठ्याचं आश्वासन

गेल्या आठवड्यापेक्षा 40 टक्क्यांनी भाडे वाढलं

‘पिकयुअरट्रेल’ या ट्रॅव्हल कंपनीच्या आकडेवारीनुसार, दुबईच्या मार्गावर विमानांची उपलब्धता मर्यादित झाल्याने एका बाजूच्या प्रवासाचे भाडे ६० ते ८० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, या आठवड्यात होणाऱ्या एकूण विमान रद्द होण्यामागे 50 ते 65 टक्के वाटा केवळ दुबई मार्गावरील फ्लाइट्सचा आहे. जर्मनी आणि पोर्तुगालसारख्या युरोपीय देशांत जाणेही आता अत्यंत खर्चीक झाले आहे. 1 ते 5 मार्च दरम्यानच्या बुकिंगमध्ये गेल्या आठवड्यापेक्षा 40 टक्क्यांनी भाडे वाढले असून, दिल्ली-फ्रँकफर्टसारख्या महत्त्वाच्या मार्गावर इकॉनॉमी क्लासचे तिकीट दीड लाख रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. अनेक तारखांना तर विमानांत एकही सीट शिल्लक नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

‘या’मुळे तिकीट दर चढे राहिले

या विमान दरवाढीमागे मध्य-पूर्वेतील हवाई क्षेत्र बंद होणे आणि सुरक्षेचे वाढलेले धोके हे प्रमुख कारण आहे. हवाई सुरक्षा धोक्यात आल्यामुळे विमान कंपन्यांना विमाने लांबच्या पर्यायी मार्गांनी उडवावी लागत आहेत. याचा परिणाम थेट इंधन खर्चावर आणि विमान प्रवासाच्या वेळेवर होत आहे. याव्यतिरिक्त विमानांचा विमा उतरवण्याचा खर्च प्रचंड वाढला आहे, तसेच जेट इंधनाच्या दरात झालेली वाढ आणि मर्यादित जागा यामुळे तिकीट दर चढे राहिले आहेत. ‘इंडियन असोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स’चे अध्यक्ष रवी गोसाईं यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमान वेळापत्रकातील वारंवार होणारे बदल आणि कनेक्टिंग फ्लाइट्सच्या उपलब्धतेत आलेली कमतरता यामुळे काही मार्गांवर टूर पॅकेजेस आणि तिकिटे तात्पुरती महाग झाली आहेत.

काही ट्रॅव्हल कंपन्यांचा पुढाकार

या कठीण परिस्थितीत प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी काही ट्रॅव्हल कंपन्यांनी पुढाकार घेतला आहे. ‘पिकयुअरट्रेल’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरि गणपति यांनी सांगितले की, प्रभावित प्रवाशांसाठी ‘री-रूटिंग’ सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेद्वारे प्रवाशांना काही तासांत पर्यायी मार्गांचा अवलंब करून प्रवास करणे शक्य होत आहे. तसेच, रिफंडेबल हॉटेल्स, रिफंडेबल फ्लाईट्स आणि जादा ट्रॅव्हल इन्शुरन्स यांसारख्या सोयी उपलब्ध करून देऊन प्रवाशांचे नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, मध्य-पूर्वेतील परिस्थिती जोवर निवळत नाही, तोवर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना या आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

म्युच्युअल फंडमधील तुमची गुंतवणूक आता अधिक सुरक्षित; SEBIने गुंतवणूकदारांना दिलं ‘डेबिट फ्रीज’चं नवं फिचर!

Published On: Mar 07, 2026 | 06:58 PM

