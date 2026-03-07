Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Massive Budget For Dhurandhar 2 Ranveer Singh Hikes His Fee Which Actor Is Getting The Highest Pay

Dhurandhar 2 Cast Fees: ‘धुरंधर 2’चे भलं मोठं बजेट; रणवीर सिंगने वाढवले मानधन, कोणत्या कलाकाराला सर्वाधिक फी?

सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या कलाकारांच्या मानधनाबद्दल महत्त्वाच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. "धुरंधर २" मधील कामासाठी माजी कलाकारांनी आदित्य धरकडून मोठी रक्कम वसूल केल्याचे वृत्त आहे

Updated On: Mar 07, 2026 | 07:19 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

रणवीर सिंगचा धुरंधर २ सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. अखेर रणवीर सिंहच्या धुरंधर २ चित्रपटाचा ट्रेलर लॉन्च झाला आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर खूपच रोमांचक आहे आणि खळबळजनक बनला आहे. ट्रेलरमध्ये अनेक हिंट्स मिळतील असा प्रेक्षकांना अंदाज होता. पण, धुरंधरच्या टीमने हुशारीने या ट्रेलरमध्ये काहीच रिव्हिल केलेलं नाही. पण आता सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या कलाकारांच्या मानधनाबद्दल महत्त्वाच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. “धुरंधर २” मधील कामासाठी माजी कलाकारांनी आदित्य धरकडून मोठी रक्कम वसूल केल्याचे वृत्त आहे. एकत्रितपणे, त्यांनी “धुरंधर २” च्या निर्मात्यांना दिवाळखोरी केली आहे. या अहवालात, “धुरंधर २” साठी प्रत्येक स्टारला किती पैसे मिळाले हे आपण उघड करू.

चित्रपटातील कलाकरांचे मानधन

धुरंधर २ मध्ये रणवीर सिंगने गुप्तचर एजंट म्हणून खळबळ उडवून दिली आहे. आदित्य धर यांच्या चित्रपटात गुप्तहेराच्या भूमिकेसाठी रणवीर सिंगने ३०-५० कोटी रुपये घेतल्याचे वृत्त आहे.

“धुरंधर २” मध्ये संजय दत्त पाकिस्तानी पोलिस अधिकारी एसपी चौधरी असलमची भूमिका साकारत आहे. दुसऱ्या भागातही संजय दत्तचा लूक प्रभावी ठरेल असे मानले जाते. या चित्रपटातील भूमिकेसाठी संजय दत्तने १० कोटी रुपये घेतले आहेत.

धुरंधर २ या चित्रपटात काम करण्यासाठी सारा अर्जुनने अंदाजे १ कोटी रुपये मानधन घेतले आहे. या चित्रपटात सारा अर्जुन मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.

धुरंधर 2 मध्ये अर्जुन रामपाल मेजर इक्बाल या आयएसआय अधिकाऱ्याची भूमिका करत आहे. ही भूमिका साकारण्यासाठी आदित्य धरने त्याला 1 कोटी रुपये दिले आहेत.

धुरंधर २ मध्ये आर. माधवन गुप्तचर रणनीतीकार अजय सन्यालच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. त्यांची भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारापासून प्रेरित आहे. या भूमिकेसाठी त्यांना सुमारे ९ कोटी रुपये (अंदाजे ९० दशलक्ष डॉलर्स) मानधन देण्यात आले आहे.

असे मानले जाते की अक्षय खन्ना धुरंधर २ मध्ये दिसणार नाही. त्याच्यासोबत असलेले काही फ्लॅशबॅक सीन दाखवले जातील. परिणामी, अक्षय खन्ना धुरंधर २ मधून पैसे कमवू शकणार नाही. अक्षय खन्नाला डाकू रेहमानची भूमिका साकारण्यासाठी २.५ कोटी रुपये मिळाले.

रॅपर Badshah अडचणीत; पोलिसांची लुकआउट नोटीस जारी, परदेश प्रवासावर बंदी; ‘Tateeree’ गाणे YouTube वरून हटवले

‘धुरंधर’ १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार होता, पण आता तो एक दिवस आधीच चित्रपटगृहात येणार आहे. त्याचे प्रिव्ह्यू शो १८ मार्च रोजी दाखवले जातील. डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘धुरंधर’ने प्रचंड नफा कमावला होता आणि अनेक विक्रम मोडले होते. ‘धुरंधर २’ देखील असाच पराक्रम करेल कारण तो एकल चित्रपट आहे. जवळपास एक महिना आधी त्याच्यासमोर दुसरा कोणताही मोठा चित्रपट नाही. यापूर्वी यशचा ‘टॉक्सिक’ ‘धुरंधर २’ सोबत प्रदर्शित होणार होता, पण आता तोही पुढे ढकलण्यात आला आहे आणि ४ जून रोजी प्रदर्शित होईल. अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यानंतर मध्यपूर्वेतील बिघडलेली परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गृहिणींचा संघर्ष आणि महिला सशक्तीकरणाची झलक; ‘लाडकी बहीण’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Web Title: Massive budget for dhurandhar 2 ranveer singh hikes his fee which actor is getting the highest pay

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 07:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रॅपर Badshah अडचणीत; पोलिसांची लुकआउट नोटीस जारी, परदेश प्रवासावर बंदी; ‘Tateeree’ गाणे YouTube वरून हटवले
1

रॅपर Badshah अडचणीत; पोलिसांची लुकआउट नोटीस जारी, परदेश प्रवासावर बंदी; ‘Tateeree’ गाणे YouTube वरून हटवले

बॉलीवूडपासून ग्लोबल रनवेपर्यंत: लंडन फॅशन वीकमध्ये रिक रॉयचा जलवा; भारतीय फॅशनचा गौरव जागतिक स्तरावर
2

बॉलीवूडपासून ग्लोबल रनवेपर्यंत: लंडन फॅशन वीकमध्ये रिक रॉयचा जलवा; भारतीय फॅशनचा गौरव जागतिक स्तरावर

Subedaar : अनिल कपूरच्या‘सुबेदार’चा आंतरराष्ट्रीय जलवा, न्यूयॉर्कच्या Times Square वर झळकली पहिली झलक
3

Subedaar : अनिल कपूरच्या‘सुबेदार’चा आंतरराष्ट्रीय जलवा, न्यूयॉर्कच्या Times Square वर झळकली पहिली झलक

ये नया हिंदुस्तान है! Dhurandhar 2 च्या ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंहचा रौद्र अवतार, सगळ्याचा बदला घेणार हमजा अली
4

ये नया हिंदुस्तान है! Dhurandhar 2 च्या ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंहचा रौद्र अवतार, सगळ्याचा बदला घेणार हमजा अली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dhurandhar 2 Cast Fees: ‘धुरंधर 2’चे भलं मोठं बजेट; रणवीर सिंगने वाढवले मानधन, कोणत्या कलाकाराला सर्वाधिक फी?

Dhurandhar 2 Cast Fees: ‘धुरंधर 2’चे भलं मोठं बजेट; रणवीर सिंगने वाढवले मानधन, कोणत्या कलाकाराला सर्वाधिक फी?

Mar 07, 2026 | 07:19 PM
“विदर्भाच्या विकासासाठी नागपूरला उद्योगाचे…”: CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केली अपेक्षा

“विदर्भाच्या विकासासाठी नागपूरला उद्योगाचे…”: CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केली अपेक्षा

Mar 07, 2026 | 07:16 PM
बालकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी बालभावनाची साद! मुलांच्या सर्जनशीलतेला वाव देणे हा उद्देश

बालकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी बालभावनाची साद! मुलांच्या सर्जनशीलतेला वाव देणे हा उद्देश

Mar 07, 2026 | 07:15 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
US – Iran तणावाचा फटका! दुबईच्या विमान प्रवासाचे दर 80 टक्क्यांनी वाढले, युरोपलाही जाणं झालं महाग

US – Iran तणावाचा फटका! दुबईच्या विमान प्रवासाचे दर 80 टक्क्यांनी वाढले, युरोपलाही जाणं झालं महाग

Mar 07, 2026 | 06:58 PM
सचिवावरील हल्ला सहन केला जाणार नाही, कारवाई न झाल्यास…, गटसचिव संघटनेचा इशारा

सचिवावरील हल्ला सहन केला जाणार नाही, कारवाई न झाल्यास…, गटसचिव संघटनेचा इशारा

Mar 07, 2026 | 06:34 PM
International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Mar 07, 2026 | 06:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM