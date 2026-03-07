Dhurandhar 2 Cast Fees: ‘धुरंधर 2’चे भलं मोठं बजेट; रणवीर सिंगने वाढवले मानधन, कोणत्या कलाकाराला सर्वाधिक फी?

रणवीर सिंगचा धुरंधर २ सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. अखेर रणवीर सिंहच्या धुरंधर २ चित्रपटाचा ट्रेलर लॉन्च झाला आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर खूपच रोमांचक आहे आणि खळबळजनक बनला आहे. ट्रेलरमध्ये अनेक हिंट्स मिळतील असा प्रेक्षकांना अंदाज होता. पण, धुरंधरच्या टीमने हुशारीने या ट्रेलरमध्ये काहीच रिव्हिल केलेलं नाही. पण आता सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या कलाकारांच्या मानधनाबद्दल महत्त्वाच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. “धुरंधर २” मधील कामासाठी माजी कलाकारांनी आदित्य धरकडून मोठी रक्कम वसूल केल्याचे वृत्त आहे. एकत्रितपणे, त्यांनी “धुरंधर २” च्या निर्मात्यांना दिवाळखोरी केली आहे. या अहवालात, “धुरंधर २” साठी प्रत्येक स्टारला किती पैसे मिळाले हे आपण उघड करू.
चित्रपटातील कलाकरांचे मानधन
धुरंधर २ मध्ये रणवीर सिंगने गुप्तचर एजंट म्हणून खळबळ उडवून दिली आहे. आदित्य धर यांच्या चित्रपटात गुप्तहेराच्या भूमिकेसाठी रणवीर सिंगने ३०-५० कोटी रुपये घेतल्याचे वृत्त आहे.
“धुरंधर २” मध्ये संजय दत्त पाकिस्तानी पोलिस अधिकारी एसपी चौधरी असलमची भूमिका साकारत आहे. दुसऱ्या भागातही संजय दत्तचा लूक प्रभावी ठरेल असे मानले जाते. या चित्रपटातील भूमिकेसाठी संजय दत्तने १० कोटी रुपये घेतले आहेत.
धुरंधर २ या चित्रपटात काम करण्यासाठी सारा अर्जुनने अंदाजे १ कोटी रुपये मानधन घेतले आहे. या चित्रपटात सारा अर्जुन मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.
धुरंधर 2 मध्ये अर्जुन रामपाल मेजर इक्बाल या आयएसआय अधिकाऱ्याची भूमिका करत आहे. ही भूमिका साकारण्यासाठी आदित्य धरने त्याला 1 कोटी रुपये दिले आहेत.
धुरंधर २ मध्ये आर. माधवन गुप्तचर रणनीतीकार अजय सन्यालच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. त्यांची भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारापासून प्रेरित आहे. या भूमिकेसाठी त्यांना सुमारे ९ कोटी रुपये (अंदाजे ९० दशलक्ष डॉलर्स) मानधन देण्यात आले आहे.
असे मानले जाते की अक्षय खन्ना धुरंधर २ मध्ये दिसणार नाही. त्याच्यासोबत असलेले काही फ्लॅशबॅक सीन दाखवले जातील. परिणामी, अक्षय खन्ना धुरंधर २ मधून पैसे कमवू शकणार नाही. अक्षय खन्नाला डाकू रेहमानची भूमिका साकारण्यासाठी २.५ कोटी रुपये मिळाले.
‘धुरंधर’ १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार होता, पण आता तो एक दिवस आधीच चित्रपटगृहात येणार आहे. त्याचे प्रिव्ह्यू शो १८ मार्च रोजी दाखवले जातील. डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘धुरंधर’ने प्रचंड नफा कमावला होता आणि अनेक विक्रम मोडले होते. ‘धुरंधर २’ देखील असाच पराक्रम करेल कारण तो एकल चित्रपट आहे. जवळपास एक महिना आधी त्याच्यासमोर दुसरा कोणताही मोठा चित्रपट नाही. यापूर्वी यशचा ‘टॉक्सिक’ ‘धुरंधर २’ सोबत प्रदर्शित होणार होता, पण आता तोही पुढे ढकलण्यात आला आहे आणि ४ जून रोजी प्रदर्शित होईल. अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यानंतर मध्यपूर्वेतील बिघडलेली परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
