IndiGo मध्ये मोठी उलथापालथ! CEO Pieter Elbers यांचा तडकाफडकी राजीनामा

नव्या सीईओंची नियुक्ती होईपर्यंत कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) राहुल भाटिया अंतरिम स्वरूपात एअरलाइनच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळतील. पीटर एल्बर्स यांनी २०२२ मध्ये इंडिगोच्या सीईओ पदाची सूत्रे हाती घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक क्षेत्रातील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव पाहता, इंडिगोच्या जागतिक विस्तारासाठी ते महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या काही महिन्यांतील आव्हाने त्यांच्यासाठी कठीण ठरली.
IndiGo CEO Pieter Elbers resigned from his position with immediate effect for personal reasons, months after mass flight cancellations left tens of thousands of passengers stranded and drew regulatory scrutiny. The airline said its managing director, Rahul Bhatia… pic.twitter.com/HHYD3xWJz3 — ANI (@ANI) March 10, 2026
पीटर एल्बर्स यांचा राजीनामा अशा वेळी आला आहे, जेव्हा काही महिन्यांपूर्वी इंडिगोला त्यांच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या तांत्रिक आणि ऑपरेशनल संकटाचा सामना करावा लागला होता. डिसेंबर २०२५ च्या सुरुवातीला वैमानिकांच्या नवीन ड्युटी नियमांमुळे (FDTL) इंडिगोच्या शेकडो विमान फेऱ्या रद्द झाल्या होत्या किंवा विलंबाने धावत होत्या. या गोंधळामुळे देशभरातील हजारो प्रवासी विमानतळावर अडकून पडले होते, ज्यामुळे सोशल मीडियावर कंपनीवर प्रचंड टीका झाली होती.
या संकटानंतर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) इंडिगोची सखोल चौकशी केली होती. या चौकशीत त्रुटी आढळल्याने नियामक मंडळाने इंडिगोवर २२.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याशिवाय, कंपनीला ५० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. तसेच, भविष्यात असा गोंधळ टाळण्यासाठी इंडिगोच्या ‘विंटर फ्लाइट प्रोग्राम’मध्ये १० टक्क्यांची कपात करण्यात आली होती.
ऑपरेशनल यंत्रणा स्थिर करण्यात आलेल्या अपयशामुळे आणि वाढत्या कायदेशीर दबावामुळे एल्बर्स यांनी पदत्याग केल्याची चर्चा उद्योग वर्तुळात आहे. इंडिगोने आता नवीन सक्षम नेतृत्वाचा शोध सुरू केला आहे. तोपर्यंत राहुल भाटियांच्या नेतृत्वाखाली कंपनी आपले कामकाज सुरू ठेवणार आहे.
