IndiGo मध्ये मोठी उलथापालथ! CEO Pieter Elbers यांचा तडकाफडकी राजीनामा

इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी राजीनामा दिला आहे. ऑपरेशनल संकट आणि DGCA कडून झालेल्या दंडात्मक कारवाईनंतर त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 08:07 PM
IndiGo मध्ये मोठी उलथापालथ! CEO Pieter Elbers यांचा तडकाफडकी राजीनामा (Photo Credit- X)

  • राहुल भाटियांकडे जबाबदारी
देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगो (IndiGo) मध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. इंडिगोची मूळ कंपनी ‘इंटरग्लोब एव्हिएशन’ने मंगळवारी या वृत्ताला दुजोरा दिला. एल्बर्स यांचा राजीनामा तात्काळ प्रभावाने लागू झाला असून, एअरलाइन उद्योगातील ही या वर्षातील सर्वात मोठी घडामोड मानली जात आहे.

राहुल भाटियांकडे हंगामी धुरा

नव्या सीईओंची नियुक्ती होईपर्यंत कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) राहुल भाटिया अंतरिम स्वरूपात एअरलाइनच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळतील. पीटर एल्बर्स यांनी २०२२ मध्ये इंडिगोच्या सीईओ पदाची सूत्रे हाती घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक क्षेत्रातील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव पाहता, इंडिगोच्या जागतिक विस्तारासाठी ते महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या काही महिन्यांतील आव्हाने त्यांच्यासाठी कठीण ठरली.

इतिहासातील सर्वात मोठे ‘ऑपरेशनल संकट’ नडले?

पीटर एल्बर्स यांचा राजीनामा अशा वेळी आला आहे, जेव्हा काही महिन्यांपूर्वी इंडिगोला त्यांच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या तांत्रिक आणि ऑपरेशनल संकटाचा सामना करावा लागला होता. डिसेंबर २०२५ च्या सुरुवातीला वैमानिकांच्या नवीन ड्युटी नियमांमुळे (FDTL) इंडिगोच्या शेकडो विमान फेऱ्या रद्द झाल्या होत्या किंवा विलंबाने धावत होत्या. या गोंधळामुळे देशभरातील हजारो प्रवासी विमानतळावर अडकून पडले होते, ज्यामुळे सोशल मीडियावर कंपनीवर प्रचंड टीका झाली होती.

Iran–Israel Conflict: ऊर्जा, विमान वाहतूक ते फार्मा; ३० हून अधिक भारतीय कंपन्या धोक्यात

DGCA ची कठोर कारवाई आणि दंड

या संकटानंतर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) इंडिगोची सखोल चौकशी केली होती. या चौकशीत त्रुटी आढळल्याने नियामक मंडळाने इंडिगोवर २२.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याशिवाय, कंपनीला ५० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. तसेच, भविष्यात असा गोंधळ टाळण्यासाठी इंडिगोच्या ‘विंटर फ्लाइट प्रोग्राम’मध्ये १० टक्क्यांची कपात करण्यात आली होती.

नव्या नेतृत्वाचा शोध सुरू

ऑपरेशनल यंत्रणा स्थिर करण्यात आलेल्या अपयशामुळे आणि वाढत्या कायदेशीर दबावामुळे एल्बर्स यांनी पदत्याग केल्याची चर्चा उद्योग वर्तुळात आहे. इंडिगोने आता नवीन सक्षम नेतृत्वाचा शोध सुरू केला आहे. तोपर्यंत राहुल भाटियांच्या नेतृत्वाखाली कंपनी आपले कामकाज सुरू ठेवणार आहे.

Breaking: अरे देवा! मुंबई विमानतळावर अनर्थ टळला, Air India-IndiGo च्या विमानांच्या पंखांची एकमेकांना टक्कर

Published On: Mar 10, 2026 | 08:07 PM

